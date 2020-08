KREĆU REZOVI U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA: Neki gradovi ostaju bez zamjenika gradonačelnika, evo što su rekli na to

Rezovima Ministarstva uprave čelnici manjih gradova ostat će bez zamjenika: ‘U velikim gradovima s više od 35 tisuća stanovnika i županijama biralo bi se ukupno 37 zamjenika gradonačelnika, odnosno župana, dok se u ostalim jedinicama lokalne samouprave zamjenici općinskih načelnika i gradonačelnika više neće birati’

Neki hrvatski gradovi ostat će bez jednog, a neki potpuno bez zamjenika gradonačelnika. Trenutačno tu dužnost u općinama, gradovima i županijama obavlja 745 osoba, dok je cilj Ministarstva uprave, koje je pripremilo izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, taj broj skresati za čak 634, piše danas Večernji list.

“U velikim gradovima s više od 35 tisuća stanovnika i županijama biralo bi se ukupno 37 zamjenika gradonačelnika, odnosno župana, dok se u ostalim jedinicama lokalne samouprave zamjenici općinskih načelnika i gradonačelnika više neće birati. Smanjit će se i broj članova predstavničkih tijela za otprilike 20 posto”, stoji u prijedlogu izmjena zakona, a odredbe se odnose i na smanjenje broja zamjenika iz redova pripadnika nacionalnih manjina kojih je 74.

KREĆU IZMJENE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Ukidaju se određene funkcije, a uštede bi mogle biti oko 100 milijuna kuna!

Ništa ‘preko koljena’

Večernji list je zbog toga pitao gradonačelnile kako će se i hoće li se uopće snaći, hoće li imati vremena za godišnji i tko će ih mijenjati u protokolima ako obole.

Mišel Jakšić, SDP-ov gradonačelnik Koprivnice, rekao je kako je optimalno jedan zamjenik sasvim dovoljan jer u svim poslovima, a i u protokolima, mogu pomoći pročelnici. Dodaje kako se, unatoč tome, nikakve reforme ne bi trebale raditi “preko koljena”, pa tako ni ova koja se tiče smanjenja lokalne samouprave. Jakšić se s time načelno slaže, ali misli da bi prije promjena trebalo konzultirati Udrugu gradova, ali i Zajednicu županija. Za svoj odmor i eventualni nedostatak godišnjeg se ne boji jer smatra da će se nekoliko dana uvijek nekako naći.

PLENKOVIĆ KREĆE U RADIKALNU REFORMU: Otkriveni detalji plana kojeg je pogurala kriza zbog koronavirusa

Uvijek dostupan

HDZ-ov gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić rekao je za Večernji list da ako ne bude bilo moguće naći slobodne dane za odmor, to nije važno. “Čujte, kad odlučite voditi grad, onda nema slobodnog dana. Ako ništa drugo, morate biti dostupni na telefon. To očekuju vaši suradnici, a uostalom i sugrađani”, tvrdi Bosančić. “Ma sve se može ako se organizira”, dodao je, rekavši da je u njegovu gradu svake godine otprilike 540 različitih događanja na kojima je red da se netko iz Grada pojavi, a uz to, gradske čelnike čekaju svakodnevni tekući poslovi.

“Pomoći će pročelnici, nema druge. Lokalnu samoupravu treba smanjiti, snaći ćemo se. Naravno, ako nas opet izaberu “, kaže Bosančić.

Loša ideja?

Jasenka Auguštan Pentek, SDP-ova gradonačelnica Zlatara, rekla je za Večernji list da će bez dogradonačelnika biti teško. “Mislim da je veći problem broj zaposlenih u javnoj upravi, u ministarstvima. Ukidanje zamjenika gradonačelnika loša je ideja, trebalo je to drukčije riješiti, recimo da se odredi da zamjenik bude volonter i uredi financijski cenzus za njegovu naknadu”, mišljenja je gradonačelnica Zlatara koja kaže kako pročelnicima posao koji ona obavlja baš i ne može ostaviti.

Objasnila je da je zamjenik osoba koja se bira na mandat kad i gradonačelnik, a s pročelnicima to nije tako i često to nisu osobe od gradonačelnikova povjerenja.

Iz Grada Virovitice, koji vodi HDZ-ov Ivica Kirin, kažu da su kod njih i do sada pročelnici sudjelovali u protokolarnim poslovima. “Obujam posla sad će im se povećati, kao što će se povećati i obujam posla gradonačelnika. Prilagodit ćemo se situaciji”, tvrde u Virovitici dodajući da ukidanje dogradonačelničkih funkcija neće utjecati na redovan rad i funkcioniranje Grada, piše Večernji list.

KAKO JE LIJEPO ŽIVJETI NA DRŽAVNOJ GRBAČI: Lokalni šerifi kao volontiraju za društveno dobro, a u džep stavljaju po 12.000 kuna