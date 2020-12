KREĆU PROBLEMI, DHMZ OBJAVIO POSEBNO UPOZORENJE, JAVIO SE I VAKULA: ‘Možete li, putovanja odgodite do petka. A za vikend se pripremite’

Već prve dane klimatološke zime obilježit će zimski uvjeti – snijeg, susnježica, poledica, obilna kiša, jaka i olujna bura i jugo

“Prvi dan prosinca u većini je kopnenim krajeva opravdao svoja zimska obilježja po temperaturi, a srijeda i četvrtak će i po još koječemu, među ostalim – u nekim krajevima i po snijegu. Premda će biti kratkotrajan zbog skore južine i zatopljenja, valja na njega posebno upozoriti – ipak je prvi u ovoj sezoni ovako čest, u gorju i obilan.

Posebna upozorenja stručnjaka DHMZ-a zaslužuje i mjestimična poledica zbog moguće kiše koja se smrzava i može prouzročiti velike nevolje u prometu, posebice u Lici i središnjoj Hrvatskoj.

Možete li, putovanja odgodite do stabilnijeg, mirnijeg i većinom toplijeg petka, a a vikend se “pripremite” na jaku južinu – osjetan porast temperature, opet jako i olujno jugo…”, objavio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

U srijedu kiša, snijeg, jugo, bura…

“Veći dio srijede suho će se zadržati samo u istočnoj Hrvatskoj. Uz oblake, maglu te malo ili nimalo vidljivog Sunca i neba bit će i dalje razmjerno hladno, uz temperaturu ujutro najnižu od -5 do -2, poslijepodne najvišu 0 do 2 °C.

I u dijelu središnje Hrvatske još prijepodne oblačno bez oborina, zatim povremeni mjestimični snijeg, pa navečer kiša koja se može smrzavati na podlozi. Temperatura zraka uglavnom od -3 do 1 °C.

U gorju većinom “negativna” temperatura, pa će se snijeg zadržavati na tlu i do kraja dana napadati često i više od 10 cm. Valja upozoriti i na navečer ponegdje moguću kišu koja stvara poledicu, kao i na malo snijega mjestimice u unutrašnjosti Istre. Na sjevernom Jadranu jutro toplije nego u utorak, ali većinom uz kišu, koja će osobito obilna biti potkraj dana. Mnogima će smetati i jaka i olujna bura, lokalno na udare i orkanska, koja može donositi pahulje, te prouzročiti i jače valovito more.

Velikih će valova biti i na srednjem Jadranu, ali zbog većinom jakog, na udare i olujnog istočnjaka i juga. Kiše će već u noći biti na moru, kasnije i u unutrašnjosti Dalmacije, i to često obilne, osobito navečer. Temperatura zraka uz more će biti uglavnom od 8 do 14 °C, a u unutrašnjosti ujutro još u manjem “minusu”, poslijepodne oko 9 °C.

I na jugu Hrvatske jutro će biti toplije nego u utorak pa će dnevni hod temperature zraka biti razmjerno mali, uz oblake, kišu, ponegdje i obilnije pljuskove, te uz već prijepodne često jako jugo, navečer mjestimice i olujno.

Sljedećih dana promjenjivo, ali i osjetno toplije, na Jadranu uz jugo

I u četvrtak je još u većini unutrašnjosti nužan oprez zbog kiše koja se smrzava na podlozi, samo rijetko i zbog malo snijega. Od petka porast temperature, za vikend i osjetan, uz povremenu mjestimičnu kišu do subote uglavnom u južnijim kopnenim područjima, te posebice na Jadranu, gdje će i dalje biti često obilne kiše, ponegdje praćene i grmljavinom, a nevolje će stvarati i većinom jako i olujno jugo, prognozirao je Vakula.

DHMZ upozorio na opasne uvjete

Upozorenja koja je jučer objavio DHMZ objavljujemo u cijelosti.

“Državni hidrometeorološki zavod objavio je priopćenje vezano za početak klimatološke zime koja počinje s današnjim datumom. Već prve dane obilježit će zimski uvjeti – snijeg, susnježica, poledica, obilna kiša, jaka i olujna bura i jugo.

“U srijedu i četvrtak u Genovskom zaljevu se stvara ciklona koja će se, prema najnovijim dostupnim prognostičkim izračunima, najvjerojatnije premještati nad Jadran (Slika 1.). Položaj i kretanje središta te ciklone u prethodnim su izračunima pokazali stanovitu nepouzdanost i skokovitost što je rezultiralo i određenim promjenama u prognozi zimskih vremenskih obilježja koja se predviđaju za srijedu i četvrtak. Dakako, razvoj situacije neprekidno se i pozorno prati i dalje”, objavio je DHMZ.

Prema istoku kontinenta smještena je anticiklona u kojoj se nagomilao vrlo hladan zrak. U kombinaciji s navedenom ciklonom, koja donosi vlažan zrak s juga, u našim će krajevima biti oborina, ponegdje i obilnih. Jačat će i vjetar – jaka i olujna bura na sjevernom Jadranu, u Dalmaciji jako i olujno jugo i istočnjak. Na udare brzina vjetra mjestimice veća i od 90 km/h (Slika 2.). U četvrtak će bura na sjevernom Jadranu slabjeti.

Prije srijede uglavnom će još biti suho, a u srijedu na Jadranu kiša, u zapadnim krajevima unutrašnjosti snijeg, najprije u gorju (u istočnim krajevima u srijedu većinom bez oborina, a zatim malo kiše). No po visini će ispred ciklone s juga postupno pritjecati topliji zrak zbog čega će snijeg postupno prijeći u zrnca, susnježicu i kišu, najprije u južnoj Lici i središnjim predjelima. Zbog hladnog tla i prizemnih slojeva zraka velika je vjerojatnost smrzavanja kiša na tlu.

Bit će i snijega i obilne kiše

Snježni pokrivač nastat će osobito u Gorskome kotaru i sjevernoj Lici, gdje će do kraja četvrtka snježne oborine vjerojatno biti obilnije uz visine snijega na tlu ponegdje više i od 20 cm. Susnježica i snijeg u srijedu su mogući i u unutrašnjosti Istre i podno Velebita nošene burom. Na Jadranu će biti obilne kiše, u Dalmaciji i grmljavine,a nerijetko se tijekom dva dana očekuje ukupno i više od 50 mm.

Zbog svega opisanog, zimske će uvjete u srijedu i četvrtak pratiti i opasne vremenske pojave za koje tek slijede upozorenja: obilna kiša i olujni vjetar na moru, obilniji snijeg u gorju, snježni pokrivač ponegdje i u nizinama na sjeverozapadu, te kiša koja se smrzava na tlu i stvara opasnu poledicu. Upozoravamo i na probleme u prometu. Savjetuje se redovito pratiti prognoze i upozorenja na našim stranicama, te u skladu s time prilagoditi aktivnosti, a osobito putovanja, objavio je DHMZ.