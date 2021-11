U ponedjeljak će djelatnici škola koji nisu pokazali obvezne covid-potvrde dobiti prva upozorenja pred otkaz. Sindikati tvrde da će zaštititi svoje članove, a u Ministarstvu znanosti i obrazovanja se nadaju da do toga ipak neće doći. No, nastavnici se na nastavi sljedećeg tjedna trebaju pojaviti s dva negativna testa na koronavirus.

"U ponedjeljak definitivno taj djelatnik treba biti upozoren da ne može pristupiti radnom mjestu, ako ne može potvrditi da ima sve što odluka zahtijeva", rekao je za RTL ravnatelj OŠ Trnsko u Zagrebu, Josip Petrović.

Prema uputama MZO-a, nakon toga imaju rok od pet dana da dostave negativan test ili pokažu covid-potvrdu. Mogu svoj izostanak opravdati i na drugi način. Ako to ne učine, slijedi druga opomena, pa izvanredni otkaz.

"I ovako je sve dosta stresno, otkazi su nešto zadnje o čemu se u ovoj situaciji treba razmišljati. Zamjene su veliki problem, u Zagrebu u STEM području ne možemo naći zamjenu, a kako je tek u ostatku zemlje", kaže ravnatelj Petrović.

U ostatku zemlje je ovako: "Upute stižu kasno, teško je bilo naći termin za testiranje i dok podjele u školama rastu, sve se odražava na djeci", poručuje profesorica iz Šibenika.

Zbunjujuća situacija

U Sindikatu Preporod povezuju uvođenje obveznih covid-potvrda s povećanjem broja bolovanja i zahtjeva za neplaćenim dopustom. Među njihovim članovima je pedesetak onih koji odbijanju testiranja. Ipak, u sindikatu smatraju da će se ta brojka smanjiti.

"Između početka problema, znači dana kada radnik nije mogao doći na svoje radno mjesto, i samog izricanja otkaza trebalo bi proći 15 dana. Znači negdje početkom prosinca prvi otkazi bi mogli postati naša stvarnost. Ono što zbunjuje je što s jedne strane imamo ministra koji šalje relaksirajuće poruke, sve ćemo učiniti da ne bude otkaza, a uprava tog istog ministarstva šalje precizne poruke nalaže ravnateljima što napraviti", rekao je predsjednik Sindikata Preporod, Željko Stipić.

Opcija za ravnatelje

Iz MZO-a tvrde da i dalje vjeruju da do otkaza neće doći. Ističu da je to samo jedna od opcija za kojom ravnatelji mogu posegnuti, ako dođe do problema u školama.

"Nije to nikakav hir, nikakva mjera da bi se ugrožavale nečije slobode ili ne znam što. Ovo je mjera da bi se pokušala kontrolirati ova pandemija. Testiranje jednostavno i besplatno i ne vidim razloge zašto bi se išlo na teže sankcije", kaže glavni savjetnik ministra obrazovanja, Božo Pavičin.

Čeka se jedna odluka: To bi moglo potaknuti na cijepljenje onih koji su u dvojbi

Ministru Radovanu Fuchsu poslan je prijedlog da se ne testiraju oni koji su primili prvu dozu cjepiva dok čekaju covid-potvrdu. Očekuju se i izmjene zakona kojima će Nacionalni stožer civilne zaštite propisati kazne za one koji se ogluše na mjeru obvezne primjene covid-potvrda.

"Ja ću osobno zamoliti stožer da se razmotri mogućnost da svi oni koji se cijepe ne moraju čekati 21 dan nakon prve doze cjepiva, nego da im se uz određenu potvrdu to verificira kao mogućnost ulaska na radno mjesto”, rekao je prije nekoliko dana ministar Fuchs.

U mnogim školama govore kako bi se takvim pristupom potaknulo na cijepljenje one koji su u dvojbi. “Možda jedan od načina pružanja podrške našim kolegama i mogućnost da dođu i drže nastavu uživo na svoje radno mjesto samo s tom potvrdom o prvom cijepljenju”, rekla je za HRT Branka Štefok Bojađija, ravnateljica OŠ Borovje u Zagrebu.

“Može biti vrlo pozitivno, učiteljima bi to olakšalo da ne moraju čekati na nova testiranja”, kazala je Marija Mihaljević, pedagoginja u osnovnoj školi u Zagrebu. “Mislim da je to u redu, odrasli smo, nama je ionako odgovornost na prvom mjestu, radimo s učenicima, nosimo maske, držimo distancu”, izjavila je Jelena Skupnjak, prof. fizike u OŠ Dubrava.