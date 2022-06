Pretežno sunčano te u većini krajeva vruće, popodne u unutrašnjosti umjeren, ponegdje i jak razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak.

Pljuskova će najprije biti u gorju, a prema večeri u središnjoj Hrvatskoj te na istoku zemlje. Mogu biti i izraženiji, osobito u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima.

Za osječku i karlovačku regiju upaljen meteoalarm, a za zagrebačku - narančasti. "Moguće grmljavinsko nevrijeme, lokalno s tučom i prolazno jakim vjetrom, osobito u Međimurju i Hrvatskom zagorju. Vjerojatnost grmljavine je veća od 70 posto", stoji u objašnjenju za zagrebačku regiju koja obuhvaća i sjever Hrvatske.

Elementarna nepogoda proglašena u šest županija

Lipanj je nestabilan mjesec u kojem se uvijek mogu očekivati i visoke temperature, ali i olujno nevrijeme. Na to je još jednom upozorio i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, Zdravko Tušek za HRT.

"Naši podaci ukazuju na velike štete svake godine. Naravno, nije svaka godina jednaka. Kad govorimo o prijavama šteta, trenutno je elementarna nepogoda proglašena na području šest županija. Do sada je prijavljeno oko tri tisuće šteta na svojoj imovini", objasnio je Tušek te dodaje kako prema prvim procjenama, ukupna šteta iznosi oko 160 milijuna kuna.

Ekstremno toplo ljeto

Državni hidrometeorološki zavod razvija radarsku mrežu meteoroloških radara, a sada postoje četiri nova radara koji pokažu pojavu olujnog nevremena nekoliko sati unaprijed, objasnila je Branka Ivančan Picek, glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda.

"Upozorenja koja izdaje naš Zavod rade se na temelju podataka mjerenja, ali i na temelju prognostičkih numeričkih modela. Kad se izdaje takvo upozorenje neki kažu da malo pretjerujemo, ali mislim da je bolje biti pripravan i zaštititi svoju imovinu ako postoje bilo kakve naznake za pojavu bilo kakvog ekstremnog vremenskog uvjeta", rekla je Ivančan Picek.

Prognoze pokazuju kako će u narednim mjesecima biti ekstremno toplo.

"To ne znači da u određenim periodima neće doći do prodora hladnijeg zraka i olujnog nevremena kao posljedica toga. Moramo na to biti spremni i prilagoditi se. Klimatske promjene su ovdje, a one sa sobom nose još veći rizik od ekstremnih vremenskih pojava", objasnila je Ivančan Picek.