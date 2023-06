Ove nedjelje na snagu stupa novi Zakon o trgovini, kojim se ograničava rad trgovina nedjeljom.

Mnogi trgovci već su izabrali 16 nedjelja kada će njihova vrata ipak biti otvorena. Oni koji se nalaze u turističkim područjima uglavnom su odabrali ljetnu sezonu za radne nedjelje, dok se na kontinentu fokusira na početak školske godine i nedjelje pred blagdane krajem godine.

'Rasporedi su napravljeni'

Većina poslodavca smatra da će promet nedjeljom teško nadoknaditi, a neki misle da bi zakon mogao pasti na Ustavnom sudu.

Predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić rekla je za HRT da su se, po njihovim informacijama, trgovci pripremili za novi način organizacije radnog vremena.

"Rasporedi su napravljeni, oni su odlučili koje će nedjelje raditi, bar u ovom prvom dijelu. Mislim da tu neće biti nikakvih problema", rekla je Štulić, koja je također poručila da će se kupci naviknuti na novi režim.

'Trebale bi porasti plaće u maloprodaji'

Savjetnik ministra gospodarstva i održivog razvoja Jurica Lovrinčević rekao je da se radi o civilizacijskoj promjeni za Hrvatsku, da je sve spremno i da ne očekuju probleme u primjeni. Kazao je i kako postoji dosta veliki nedostatak radne snage, pogotovo u ovim sektorima koji su manje plaćeni.

"Mislim da će ovo čak i pozitivno djelovati na to, da će nešto porasti plaće u maloprodaji i da nećemo imati problema s tim", rekao je Lovrinčević.

Ekonomski analitičar Damir Novotny je među ostalim rekao da je trgovački sektor u Hrvatskoj niskoproduktivan i izrazito niskoprofitabilan te da tu ne vidi dovoljno prostora za povećanje plaća, koje će, kaže, biti nužne s obzirom na trendove.

"Bojim se serije stečajeva u tom sektoru. Jedan od njih je počeo de facto, to je veliki retailer Fortenova grupa, koja se morala restrukturirati i nije do kraja provela restrukturiranje, i još ne znamo kako će to završiti", rekao je analitičar.

Kaže da je tržište rada u ovom trenutku prilično robusno, da je potražnja za radnom snagom velika te da socijalnog troška neće biti. Naveo je i da su Njemačka i Austrija među rijetkim zemljama EU-a koje imaju potpunu zabranu rada nedjeljom

Naravno, uz izuzetke. "Pa se tako benzinske crpke pretvaraju u supermarkete koji prodaju i gorivo", rekao je Novotny. Naveo je i da postoje izrazito snažni trendovi u korist smanjivanja broja radnika, a povećavanja broja digitalnih blagajni.

'Ovaj zakon ne pogoduje nikome...'

Lovrinčević je rekao kako trgovci koji se protive neradnim nedjeljama govore kako će izgubiti prihode, ali ne i o tome da će im se smanjiti troškovi.

"Očekujemo da oni tu neće biti na gubitku. Ovaj zakon ne pogoduje nikome osim samim radnicima koji neće raditi", rekao je Lovrinčević.