Može li Plenković pokazati tko je gazda na desnici, Škoro preokrenuti trendove, a Most uhvatiti novi zamah

Parlamentarni izbori donose nam žestoku borbu na desnici s najmanje tri bloka – uz vladajući HDZ, tu je i Domovinski pokret Miroslava Škore te Most Bože Petrova. Ključne izborne jedinice bit će one u Dalmaciji i Slavoniji gdje će desno biračko tijelo uz HDZ, imati izbor i između dvije stranke koje računaju na mandate.

Situaciju poput ove – da na desnici imamo tri snažne opcije koje će gotovo sigurno završiti u Saboru dosad nismo imali, a mi vam u nastavku donosimo pozicije ključnih aktera desnice ususret izborima.

Miroslav Škoro

Miroslav Škoro u prvom je krugu predsjedničkih izbora dobio 24,45 posto i za nešto više od dva postotna boda ostao bez drugog kruga u kojem bi bio favorit protiv aktualnog predsjednika Zorana Milanovića. Ovakav rezultat preslikan na parlamentarne izbore Škori i društvu donio bi 40 mandata. Tako nešto je danas, kada Škorina stranka prema anketama dobiva negdje oko 10 posto i pada te su pregovori s Mostom propali, a Škoru napuštaju saveznici, potpuno iluzorno. U Škorinom bi taboru potpisali i pola od tih 40 mandata.

Osim što je ostao bez Mosta, Škoro danas više nema niti jedan argument kojim može tvrditi kako nije kandidat ljute desnice čiji će mu prvaci biti na listama. Svoj uspjeh na prošlim izborima duguje i činjenici da je – novo lice. Ako je on to i ostao do danas, nisu brojni oni poput Ilčića, Zekanovića i drugih uz čija se imena, gotovo isključivo, vežu šovinistički istupi i retrogradni stavovi. Također, priča o Škorinim “financijerima i sponzorima” koji iz pozadine vuku sve konce, a koju je aktulizirao Nikola Grmoja, bit će jedna od vrućih tema kampanje, a Škori neće donijeti ništa dobro.

Božo Petrov

Računajući političko-matematički, potez Bože Petrova da na izbore ne ide u koaliciji sa Škorom nije logičan. U brojnim će jedinicama Most, a vjerojatno i Škoro ostati ispod magičnih pet posto, pa u Saboru neće niti jedni niti drugi već će se glasovi i mandati preliti strankama koje sigurno prelaze prag u svim jedinicama – HDZ-u i SDP-u. Petrov će tvrditi kako sa Škorom ne može zbog principa, ovaj kako je Most odustao jer im nisu dali osam mandata. Kako bilo, Mostovih 19 mandata koliko su dobili na izborima 2015., pa i 13 godinu kasnije, gotovo je sigurno neponovljiv rezultat. Novi je tjedan za Petrova krenuo baš jako loše – napustili su ga Slaven Dobrović i Ružica Vuković kao jedni od najistaknutijih članova stranke. Most najavljuje snažna kadrovska pojačanja, ali trebali bi ih objaviti kroz nekoliko sati.

Raskidajući koaliciju sa Škorom koja traje od predsjedničkih izbora, Petrov je izgubio matematički, izgubio je i na desnici, ali dobio je na centru i kod glasača kojima je nacionalistička retorika odbojna. Svoj prvi senzacionalni izborni uspjeh i 19 mandata, Most duguje upravo tome što su se postavili kao nadideološka stranka koja zahvaća u cijeli bazen biračkog tijela. Danas je to ipak nešto drugačije, ali odustajanjem od koalicije sa Škorom, vjerojatno će dobiti i nekoliko glasova koji nisu s desnice.

Marin Miletić

Nagađa se o tome hoće li kolumnist Večernjaka Nino Raspudić osvanuti na listama Mosta, ali je sigurno kako je Most dobio jedno novo, jako lice i to u izbornoj jedinici koja je tradicionalno sklonija ljevici – na Kvarneru. Vjeroučitelj Marin Miletić uz kojeg se često vezivao epitet kontroverzni iza sebe ima niz skandala, ali i snažnu podršku istomišljenika. Miletićev ulazak u Sabor realan je iz dvaju razloga. Prvi je taj što je novo lice u politici, a drugi je upravo taj što je kao vjeroučitelj godinama gradio “bazu” među svojim učenicima. Šarmantan, zavodljiv, srčan i elokventan na njih je ostavio snažan dojam, a sada računa da će mu vratiti glasovima. Spekulira se kako bi na listi Mosta mogli osvanuti i neki ljudi iz udruge Željke Markić “U ime obitelji”, a u tu bi se grupu desničara mogao svrstati i Miletić.

Andrej Plenković

Koja je razlika između Plenkovića i Karamarka, kada obojica računaju s ekstremnom desnicom, zapitala se Telegramova kolumnistica Sanja Modrić. I zaista, Plenkovićev put do novog mandata vodit će preko ekipe ranije nabrojene u tekstu, koja mu niti dosad nije smetala – prije svega prije Miroslava Škore. S obzirom na gužvu na desnici, HDZ će se u kampanji morati odmačiti da će HDZ u kampanji, posebice u svojim uzdrmanim utvrdama Slavoniji i Dalmaciji, morati nastupiti žešće i domoljubnije od onoga kakvu sliku nudi Plenković. No, premijer se pokazao prije svega kao pragmatik – tvrdu desnicu u stranci (Kovač, Stier, Brkić, Penava) zamijenio je – tvrdom desnicom. Razlika između spomenute četvorke i Damira Krstičevića i Tome Medveda je ta što su potonji lojalni Plenkoviću.

Damir Krstičević

Udarni HDZ-ov čovjek za Dalmaciju, bivši ratni zapovjednik udarne 4. gardijske brigade Damir Krstičević i dalje je omiljen među biračima desnice u Dalmaciji. Afere, druga ostavka – ovog puta uspješna, stalni lukrativni poslovi njegove bivše kompanije s državom ne mogu naštetiti Krstičevićevu imidžu, barem ne među onima koji su ga zaokružili na prošlim izborima. Krene li HDZ u borbu za Dalmaciju s Krstičevićem na prvom mjestu liste, što se sve do ostavke činilo sigurnim, a danas se čini izvjesnim, bit će to snažan Plenkovićev adut. Nekoliko desetaka tisuća preferencijalnih glasova bit će snažan ‘boost’ u HDZ-ova jedra u Dalmaciji u kojima velika ambicije ima Most, ali i Miroslav Škoro, pogotovo pridobije li neko jako ime poput Ruže Tomašić i stavi na vrh liste. Nakon ostavke iz vladajuće su stranke stizali signali kako je Krstičević – na pauzi – i poželi li se nastaviti baviti politikom, a on ne daje signale da to ne želi, mjesto će ga čekati.