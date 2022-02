Polovina učenika su odlikaši, a koju ocjenu zaslužuje sustav obrazovanja pokazat će nacionalni ispiti, javlja RTL. Nacionalni ispiti provest će se u 81 školi iz cijele Hrvatske. Učenici će ih pisati u isto vrijeme, i to od 2. do 6. svibnja osmaši, a iduće školske godine od 10. do 12. listopada učenici koji upišu 5. razred.

Znanje učenika petog razreda provjeravat će se iz hrvatskog jezika i matematike te prirode i društva, dok će u 8. razredu ispite pisati iz hrvatskog, matematike, fizike, kemije i biologije.

"Ja ću se pripremati čisto da vidim na kojoj sam razini učenja i moram li još nešto ponoviti kako bi bila za spremna za srednju školu jer se gradivo nastavlja", rekla je Pia Šavorić, učenica 8. razreda OŠ Izidora Kršnjavoga u Zagrebu.

"Nastavnici nam šalju materijale s kojima možemo ponavljati. Rezultati će mi pomoći u odabiru srednje škole, da li da odaberem lakšu ili težu školu", kaže Lana Petejan iz iste škole.

Tri verzije ispita

Rezultati ovih ispita učenicima će pokazati kakvo je njihovo znanje u odnosu prema drugima, a učiteljima će služiti kao uputa što treba mijenjati. Ovi ispiti učenicima neće utjecati na zaključne ocjene niti na upis u srednju školu. Postoje tri verzije svakog ispita i do zadnjeg trenutka neće se znati koja će učenicima stići na stol.

"Zadaci koji će biti, neće biti teški, nastojali smo uključiti sve udžbenike. Bitno je naglasiti da se ti ispiti slažu za apsolutno svu djecu i onu koji upisuju gimnazije i strukovne škole", objasnila je Gordana Gojmerac Dekanić, članica radne skupine za izradu Nacionalnih ispita.

Iduće školske godine nacionalne ispite pisat će svi osmaši u svim školama, a hoće li i kada uz ocjene postati kriterij za upis u srednje škole, odluka još nije donesena.