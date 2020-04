U SPLITU OD KORONAVIRUSA UMRO MUŠKARAC: Novooboljelih nema u Splitsko-dalmatinskoj kao ni u dosta drugih županija

U svijetu i dalje traje borba s pandemijom koronavirusa. Među zemljama koje su počele s popuštanjem mjera je i Hrvatska nakon što je jučer Vlada usuglasila plan za ublažavanje mjera. Plan se sastoji od tri faze, od kojih prva kreće 27. travnja, kojima je cilj postupno buđenje gospodarstva i normaliziranje situacije

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 28 novih slučajeva zaraze, a preminula je jedna osoba

Ukupno imamo 2009 slučajeva zaraze koronavirusom, izliječeno je 982, a preminuo 51 bolesnik

Vlada je usuglasila trofazni plan za ublažavanje mjera te će u Hrvatskoj uskoro krenuti normalizacija života

U svijetu je od koronavirusa zasad zaraženo 2.747.053, umrlo je 191.899 bolesnika dok je brojka izliječenih 757.427

Koronavirus ušao u sirotište u Bjelorusiji

12:42 – Nekoliko ljudi pozitivno je na koronavirus u sirotištu sa 170 djece s poteškoćama u razvoju u Bjelorusiji, objavile su lokalne vlasti ne otkrivajući točan broj zaraženih. Nakon što je otkriveno da je zaražen zaposlenik sirotišta u regiji Mogilev testirani su svi zaposlenici i djeca. “Neki su bili pozitivni. U ovom trenutku većina njih nema simptome bolesti”, priopćile su lokalne vlasti u petak. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko opisao je strahove od koronavirusa “psihozom”. Nije zatvorio granice ili uveo stroge mjere karantene u svojoj zemlji. Od petka je u zemlji zaraženo 8.773 ljudi, od kojih 396 u istočnoj regiji Mogilev. Umrlo ih je 63. Sirotište koje se nalazi 18 kilometara od regionalnog središta Glusk, skrbi za djecu s poteškoćama u razvoju. Roditelji su im većinom siromašni ili su ih napustili. Kako bi obuzdali širenje koronavirusa, zaposlenici su počeli raditi u smjenama, zaustavljeni su kontakti među različitim skupinama djece, a posjeti su zabranjeni. Škole u Bjelorusiji otvorene su u ponedjeljak nakon tri tjedna proljetnih praznika.

Aleksandar Vučić: ‘Iza nas je jedna od najtežih noći od početka epidemije’

12:28 – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je iza Srbije jedna od najtežih noći od početka epidemije koronavirusa zbog broja preminulih te da je Negotin novo žarište. “Noć je bila užasna, jedna od najtežih do sada, prije svega zbog onog što se dogodilo u Nišu. Bolest kao da je napravljena da napadne naše roditelje. Ovo u Nišu što se dogodilo je katastrofa! Srećom, katastrofa se dogodila samo na jednom mjestu”, prenosi Kurir.

15 novih slučajeva zaraze i jedan preminuli u Sloveniji

12:19 – U Sloveniji je na dnevnoj bazi zabilježeno 15 novih zaraza koronavirusom, nakon što je testirana 1161 osoba, a još jedna osoba je umrla od covida-19, čime je broj umrlih povećan na 81, potvrdila je u subotu slovenska vlada. Ukupno je do sada obavljeno 48.179 testova na novi koronavirus, a infekcija je potvrđena kod 1388 ljudi. Trenutno je hospitalizirano 77 osoba, od čega 23 na odjelima intenzivne njege, a u petak su iz bolnica otpuštene još četiri osobe. Broj hospitaliziranih bolesnika zadnji je tjedan u stabilnom stanju, dok se broj teže oboljelih na intenzivnim odjelima smanjuje.

Stanje je i nadalje najteže u domovima za starije osobe, čije je osoblje u petak održalo prosvjedne skupove, žaleći se na teške uvjete rada i tvrdeći da su ti domovi s osjetljivom populacijom pretvoreni u zarazne klinike. U subotu je prvi puta potvrđena i zaraza slovenskih vojnika i to onih u mirovnoj misiji na Kosovu, gdje je najveći broj pripadnika slovenske vojske od svih ostalih misija zajedno. Zaraza je potvrđena kod tri vojnika slovenske vojske koji sudjeluju u misiji NATO saveza na Kosovu, a oboljeli su smješteni u izolaciju u bazi Film City u Prištini. Njihovo je zdravstveno stanje dobro, priopćila je slovenska vojska. Kako se dodaje u priopćenju za javnost, ti će vojnici biti vraćeni kući u Sloveniju “čim to bude moguće”.

Nema novozaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

12:12 – Prema zasad dostupnim podacima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji sedmi dan nema novozaraženih, a od 90 uzoraka poslanih na analizu u petak njih 46 je obrađeno, a 44 je još u obradi. Od početka pandemije na analizu u Zagreb poslano je 1578 uzoraka. Hospitaliziran je 21 pozitivan pacijent, 12 osoba je na Zaraznom odjelu OB Dubrovnik, osam ih je u sekundarnom objektu odnosno Studentskom domu, a jedan pacijent je u Jedinici intenzivnog liječenja. Osobi koja je svojedobno bila na respiratoru u KBC-u Split, a potom je vraćena na liječenje u OB Dubrovnik, stanje se dodatno poboljšalo te se više ne nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja. U JIL-u je i dalje jedan pacijent koji je intubiran i na respiratoru, a njegovo stanje je nepromijenjeno u posljednja 24 sata. Ukupno je 464 građana u samoizolaciji, a u posljednja 24 sata nije utvrđeno kršenje mjere samoizolacije.

Redovna press konferencija Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije više se neće održavati svakodnevno nego po potrebi. Razlog tome je činjenica kako u Dubrovačko-neretvanskoj županiji danima nije bilo novozaraženih koronavirusom. Stožer će svakodnevno slati redovno izvješće o novim podacima vezanima uz koronavirus u županiji, javlja Dubrovački dnevnik.

Jedan novozaraženi u Zagrebu

12:09 – U Gradu Zagrebu testirano je 206 uzoraka, pozitivno 16, ali je samo jedan novozaraženi, a 15 je retestiranih. Dvije osobe su stavljene u samoizolaciju, nešto veći broj poziva je zabilježen za psihološku pomoć. 459 je oboljelih, a 250 je oporavljenih u Gradu Zagrebu. “Jedan potivan, to je najbitnije”, rekao je gradonačelnik Milan Bandić te dodao da je riječ o trendu koji pokazuje i kvalitativan a ne samo kvantitativan skok.

Porast novozaraženih na japanskom kruzeru

12:02 – Gotovo 60 novih slučajeva infekcije koronavirusom potvrđeno je među članovima posade krstarećeg broda koji je pristao u Japanu. Ukupni broj slučajeva na brodu Costa Atlantica sada iznosi oko 150. Na brodu je 623 člana posade. Brod nije imao putnika na brodu i u siječnju je zbog epidemije virusa preusmjeren u Nagasaki radi popravka umjesto dalje prema Kini. Posada je trebala biti zatvorena na brodu, ali lokalni mediji javljaju da su neki napustili brod. U Japanu raste kriza izazvana koronavirusom. Više je od 12.800 potvrđenih slučajeva, a 345 ljudi je umrlo, javlja BBC.

Nema novozaraženih u Varaždinskoj županiji

11:51 – U posljednja 24 sata u Varaždinskoj županiji nema novozaraženih koronavirusom. Ukupan broj do sada zaraženih je ostao 45, a ozdravilo je ukupno 30 osoba. Na liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 13 osoba. Dvije osobe s područja županije liječe se u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu.

Dvoje novozaraženih u Zagrebačkoj županiji

11:46 – U Zagrebačkoj županiji potvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom. Ukupno je 127 zaraženih, a ozdravilo je 45 osoba, priopćio je Stožer civilne zaštite za tu županiju.

U Splitu umro muškarac, nemaju novozaraženih

11:38 – Od ukupno 165 obrađenih testova s područja Splitsko-dalmatinske županije danas nema novozaraženih koronavirusom, izvijestili su iz županijskog Stožera civiilne zaštite. Tijekom jutra u KBC-u Split preminula je stariji muškarac (1930. godište) koji je bio korisnik Doma za starije i nemoćne osobe Split smještajne jedinice u Vukovarskoj ulici. Muškarac je uz koronavirus imao i nekoliko kroničnih bolesti. To je deveta žrtva iz Doma u Vukovarskoj, javlja Slobodna Dalmacija.

Medicinske sestre, blizanke (37), umrle od covida u razmaku od tri dana

11:19 – Jednojajčane blizanke, medicinske sestre Katy i Emma Davis (37) umrle su ovaj tjedan od posljedica koronavirusa u razmaku od tri dana u Sveučilišnoj bolnici u Southamptonu. Katy je umrla u utorak, a Emma u petak u istoj bolnici. Živjele su zajedno.

Nema novozaraženih u Krapinsko-zagorskoj županiji

11:17 – U posljednja 24 sata u Krapinsko-zagorskoj županiji nije zabilježen ni jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, izvijestio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite. U subotu su zaprimljeni negativni nalazi za 63 od 68 jučer uzetih briseva, a zaprimljen je i negativan rezultat brisa koji se čekao još od 23. travnja. Dosad je ukupno uzeto 1.330 uzoraka, a još uvijek se čekaju rezultati pet nalaza. S današnjim je danom u Krapinsko-zagorskoj županiji evidentirano 100 aktivnih slučajeva zaraze stanovnika. U protekla 24 sata je evidentirano šest novih izliječenih, pa je ukupan broj ozdravljenih osoba 36. Iz Stožera ističu da je riječ o podacima zaključno s evidencijama zaprimljenima do kraja petka, u koje su uključeni i stanovnici Krapinsko-zagorske županije testirani izvan područja županije te osobe koje nisu imale pozitivan nalaz na koronavirus, ali se, sukladno uputama, zbog epidemiološke anamneze i kliničke slike vode kao pozitivne.

Nema novozaraženih u Osječko-baranjskoj županiji

11:12 – Na području Osječko-baranjske županije tijekom protekla 24 sata nema novozaraženih. Testirano je 101 osoba. Broj zaraženih na području županije je i dalje 115.

Nema novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

11:04 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata nema pozitivnih osoba na koronavirus, i dalje je broj zaraženih 39. U protekla 24 sata tri su osobe izliječene, što znači da je ukupno 8 izliječenih osoba na području županije, javlja Hrvatski radio Vukovar.

Nema novozaraženih u Karlovačkoj županiji

11:02 – U Karlovačkoj županiji nema novooboljelih, nalazi jučer testirane 41 osobe su negativni te i dalje ostaje ukupno 30 zaraženih koronavirusom, izvijestio je u subotu županijski Stožer Civilne zaštite. Toliki broj testiranja ne znači da je puno suspektnih osoba već, kako je pojasnio glasnogovornik Stožera Bernardo Pahor, iste osobe nekada prolaze nekoliko faza testiranja, ovisno o epidemiološkim indikacijama. To su osobe koje se liječe od covida-19, posebno kada se rade provjere zaraženosti kada idu k ozdravljenju. U Karlovačkoj županiji su sada u samoizolaciji 352 osobe, tijekom protekla 24 sata policija je provela 147 provjera i nije evidentirano niti jedno novo kršenje. Policija je jučer evidentirala sedam kršenja mjera propusnice, ukupno do sada 216 kršenja te mjere.

Nema novozaraženih u Ličko-senjskoj županiji

11:01 – U Ličko-senjskoj županiji nema novozaraženih koronavirusom, priopćio je županijski Stožer civilne zaštite.

U Njemačkoj drugi dan zaredom smanjuje se broj novozaraženih

10:58 – Broj novozaraženih u Njemačkoj povećao se za 2055 na 152.438, objavio je danas Institut Robert Koch, što je drugi dan zaredom da se smanjuje broj zaraženih. Prije toga, tri dana zaredom taj je broj u Njemačkoj rastao. U toj se zemlji broj umrlih u posljednja 24 sata povećao za 179 na 5.500, pokazali su podaci od subote. Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je u svom obraćanju Bundestagu u četvrtak kako je Njemačka još uvijek na početku pandemije. “Nitko to ne sluša rado, ali istina je da se ne nalazimo u završnoj fazi pandemije, nego na početku. Mi ćemo još dugo morati živjeti s ovim virusom”, rekla je Angela Merkel tijekom obraćanja parlamentu.

U Zadarskoj županiji jedan novozaraženi koronavirusom

10:54 – Od jutros na području Zadarske županije jedna je nova osoba pozitivna na koronavirus pa je ukupan broj zaraženih od početka epidemije na području Zadarske županije 85. Novozaražena osoba je s područja grada Zadra. Do danas je ozdravila 31 osoba. U Općoj bolnici u Zadru liječe se 4 osobe od kojih su 2 na JIL-u, a u biogradskoj bolnici je 7 lakših pacijenata. Nitko od pacijenata nije na respiratoru. Pod aktivnim nadzorom/mjerom samoizolacije je 409 osoba, a nadzor je istekao za 2287 osoba, javlja portal eZadar.net.hr.

Jedan novozaraženi u Šibensko-kninskoj županiji

10:50 – Novi slučaj zaraze koronavirusom zabilježen je danas na području Šibenika, a osoba se ne dovodi u vezu s ranije oboljelima, izvijestili su iz Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije. Riječ je o osobi s područja Grada Šibenika za koju su epidemiološki izvidi u tijeku. Od početka epidemije, s današnjim danom, broj zaraženih u Šibensko-kninskoj županiji je 84, od čega su 32 osobe ozdravile.

Deseci mrtvih američkih pastora

10:49 – Deseci američkih pastora diljem “Biblijskog pojasa” u SAD-u podlegli su koronavirusu nakon što su crkve i televangelisti umanjivali ozbiljnost pandemije i aktivno poticali vjernike na kršenje mjera fizičke distance. Čak 30 crkvenih vođa iz najveće afroameričke pentekostalne denominacije u zemlji umrlo je tijekom epidemije, pri čemu su članovi prkosili javnozdravstvenim upozorenjima o izbjegavnju velikih okupljanja. Smrtni slučajevi diljem SAD-a na područjima u kojima je prisutna Church of God in Christ navodno su proizlazili iz pogreba i drugih sastanaka među klerom i drugim crkvenim osobljem koji su održani za vrijeme pandemije, javlja The Independent.

Otvaraju se neke američke države

10:31 – Tri američke države dopustile su nekim trgovinama da se ponovo otvore nakon mjera koje su nametnute u svrhu suzbijanja širenja koronavirusa. Trenutno je broj smrtnih slučajeva u SAD-u prešao 51.000. Saloni i toplice mogli bi se ponovo otvoriti u Georgiji i Oklahomi, dok je Aljaska ukinula ograničenja za restorane, javlja BBC.

U SAD-u je najmanje 890.524 slučaja zaraze koronavirusom, uključujući najmanje 51.017 smrtnih slučajeva, prema Sveučilištu Johns Hopkins (JHU). Kako države budu uključivale i ‘vjerojatne smrti’ u svoje brojeve, tako će i JHU. U narednim danima očekuju se stoga promjene u porastu broja smrtnih slučajeva u zemlji, javlja CNN.

Nema novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

10:25 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je 25. dan bez novooboljelih osoba, te od 22. travnja u županiji nema ni jedne potvrđene oboljele osobe. U samoizolaciji se trenutno nalazi 252 osobe, a ukupno je testirano 309 osoba, javili su iz lokalnog stožera.

Nema novozaraženih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

10:07 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije deseti dan za redom nema novozaraženih osoba koronavirusom. U protekla 24 sata testirana je 21 osoba i svi nalazi su negativni. Od početka zaraze koronavirusom na području Bjelovarsko-bilogorske županije do danas bilo je potvrđeno 10 oboljelih od kojih je u međuvremenu 6 ozdravilo, dakle još jedna osoba u protekla 24 sata. Broj osoba u samoizolaciji na području Bjelovarko-bilogorske županije trenutno je 331. U posljednjih 24 sata zabilježeno je 1 kršenje mjera samoizolacije ili ukupno 45 do sada. Od kada policijski djelatnici županijske Policijske uprave vrše kontrolu mjera samoizolacije došli do brojke od 2957 provjera, javlja Bjelovar.info.

Nema novozaraženih u Istri

10:04 – Već osmi dan zaredom u Istri nema novooboljelih, 49 uzoraka brisa ispitanih tijekom protekla 24 sata su negativni, dok je u međuvremenu ozdravilo čak osam osoba što je ukupno 80 izliječenih od koronavirusa u toj županiji, izvijestio je u subotu Stožer civilne zaštite. “Unutar 24 sata ispitano je novih 49 uzoraka brisa i svi su negativni na koronavirus. Dakle u Istri ni danas nema novooboljelih a u međuvremenu je izliječeno osam pacijenata, što čini ukupno 80 izliječenih od COVIDA u Istarskoj županiji”, naveo je načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac. Dodao je i kako su trenutno na ispitivanju svega četiri uzorka brisa zbog zbog sumnje na koronavirus koji su uzeti na Odjelu za infektologiju pulske Opće bolnice.

Policija najavila nadzor provođenja mjera

9:57 – Ovoga vikenda se nastavlja lijepo proljetno vrijeme, a što je veliki izazov provođenju odluke Stožera civilne zaštite o ograničavanju kretanja građana. Zbog toga su iz PU osječko-baranjske obavijestili građane da će i ovoga vikenda policija nadzirati sva javna mjesta na kojima može doći do okupljanja građana. “Stoga vas pozivamo, da bez obziran na lijepo vrijeme, boravite u krugu najuže obitelji i tako na osobnoj razini doprinesete sprječavanju širenja virusa. Policijska uprava osječko-baranjska zahvaljuje građanima na razumijevanju i poziva ih da vode brigu o svom zdravlju, zdravlju svojih bližnjih i šire zajednice u kojoj žive”, poručili su.

Hoće li naglo popuštanje mjera u FBiH ugroziti situaciju s koronavirusom?

9:54 – Dužnosnici ministarstava zdravstva iz oba entiteta u BiH ocijenili su kako bi odluke Stožera civilne zaštite Federacije BiH o naglom ublažavanju mjera donesenih zbog koronavirusa mogle ugroziti razmjerno dobru epidemiološku situaciju u zemlji. „Smatram da je mjera ukidanja policijskog sata preuranjena, jer u ovo vrijeme može doći do velikih kontakata u večernjim satima između ljudi i sigurno predstavlja javnozdravstveni rizik“, rekao je pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez. Stožer civilne zaštite FBiH donio je u petak odluku o ukidanju policijskog sata u noćnim satima i zatvaranju kolektivnih centara za karantenu, kao i omogućavanje da tri dana u tjednu stariji od 65 i mlađi od 18 godina mogu izlaziti iz svojih domova. Do sada je u BiH od koronavirusa zaraženo više od 1400 osoba, a preminulo ih je 57. Posljednja dva slučaja zabilježena su u petak navečer u Banjoj Luci gdje su u tamošnjem Sveučilišnom kliničkom centru preminule dvije starije osobe.

U Virovitičko-podravskoj nema novozaraženih

9.45 – Na području Virovitičko-podravske županije nema novooboljelih od koronavirusa. U posljednja 24 sata, testirano je 12 osoba. Njihovi rezultati bili su negativni. I nadalje imaju šestero zaraženih od kojih samo jedna osoba ima klinički slabe simptome bolesti COVID 19, ostalih pet ih nemaju. Jedna osoba se oporavila i ozdravila. Od početka bolesti COVID 19, na području županije, ukupno je testirano 435 osoba.

Kina odbija međunarodnu istragu o podrijetlu koronavirusa

8:50 – Kina odbacuje pozive na provedbu neovisne međunarodne istrage o porijeklu koronavirusa i kaže da su oni politički motivirani, piše BBC. Gotovo od samog početka pandemije opetovano se upućuju pozivi da se međunarodnim istražiteljima dopusti odlazak u Kinu kako bi otkrili na koji je način sve započelo. Visoka kineska diplomatkinja u Velikoj Britaniji, Chen Wen, za BBC je kazala kako su zahtjevi politički motivirani te da bi mogli odvratiti pozornost Kine od borbe protiv pandemije. “Neovisna istraga politički je motivirana. Mislim da se s pokretanjem istrage nitko ne može složiti… To nikome ne bi donijelo nikakvu dobrobit”, rekla je Chen. “Trenutačno se borimo protiv virusa i sve smo napore fokusirali na borbu protiv virusa. Zašto razgovarati o istrazi? Ne samo da će takav potez odvratiti svu pozornost (od važnih stvari) nego će odvratiti i resurse”.

Belgija kreće s popuštanjem mjera 4. svibnja

8:05 – Belgija će 4. svibnja početi postupno ublažavati mjere u borbi protiv koronavirusa, objavila je u petak vlada te zemlje, jedne od najviše pogođenih covidom-19. Ograničenja u zemlji trenutno dopuštaju rad trgovina hranom, kućnim potrepštinama i vrtnih centara, a većina građana mora raditi od kuće. Premijerka Sophie Wilmes na konferenciji za medije rekla je da će Belgija dnevno trebati provoditi od 25.000 do 35.000 testova kako bi izašla iz karantene, a kontakte zaraženih pratit će novi tim od 2.000 ljudi. Većina tvrtki ponovno će se otvoriti 4. svibnja. Građani će se na otvorenom moći vidjeti s dvoje ljudi koji ne žive s njima i pritom držati distancu. Odrasli i djeca do 12 godina morat će nositi maske u javnom prijevozu pa će se otvoriti i prodavaonice tkaninom. Tjedan dana kasnije dozvolit će se otvaranje svih trgovina pod strogim uvjetima socijalne distance. U sljedećoj fazi od 18. svibnja, škole će otvoriti vrata nekim učenicima, ali će ih u razredu moći biti najviše 10. Građani će moći organizirati manja okupljanja kod kuće, posjećivati muzeje i odlaziti frizeru. Kafići, restorani i neke turističke atrakcije neće se otvoriti prije 8. lipnja. Putovanja u inozemstvo na više od jednog dana također neće biti dozvoljena prije tog datuma.

Nizozemska očekuje otvaranje osnovnih škola 11. svibnja. Njemačka je dozvolila otvaranje manjih trgovina, a učenici će u škole krenuti 4. svibnja. U Francuskoj će karantena potrajati do 11. svibnja. Belgija ima populaciju od 11,5 milijuna ljudi. U toj je zemlji 44.293 zaraženih, a 6.679 umrlih. Više od pola smrtnih slučajeva dogodilo se u domovima za starije.

Koronavirus: veliki pad u broju umrlih u SAD-u u 24 sata

8:02 – S novih 1258 slučajeva zaraze u posljednja 24 sata, Sjedinjene Države bilježe u petak najniži broj u gotovo tri tjedna, podaci su Sveučilišta John Hopkins. Ti novi podaci o smrtnim slučajevima, objavljeni u petak navečer, dovode do ukupnog broja umrlih u SAD-u od 51.017, što je daleko najveći broj u apsolutnom smislu u nekoj zemlji u svijetu. Taj pad ipak ne pokazuje nikakav trend i trebao bi se ponoviti nekoliko dana zaredom kako bi se moglo reći da se stanje u zemlji poboljšava. U SAD-u je koronavirusom zaraženo gotovo 900.000 ljudi, što predstavlja oko trećinu ukupnog broja u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump je prošli tjedan rekao da je vrijeme da se Amerika ponovno pokrene, dajući svakom od guvernera mogućnost da sam donese odluku za svoju saveznu državu s obzirom na težinu situacije. Georgia je prva država koja je u petak krenula u otvaranje, iako je Oklahoma u petak također otvorila neke trgovine. Florida je prošlog petka počela dopuštati ljudima dolazak na plaže, a Južna Karolina je u ponedjeljak počela ublažavati ograničenja.

Zgrade zatvorene zbog koronavirusa imaju dodatni rizik – legionarsku bolest

8:01 – Komercijalne zgrade zatvorene tjednima radi suzbijanja širenja koronavirusa mogle bi potaknuti drugu opasnu zarazu pluća: legionarsku bolest. Stručnjaci za javno zdravstvo pozivaju vlasnike zgrada širom svijeta da pažljivo ponovno otvaraju zgrade kako bi se spriječilo izbijanje teškog, ponekad smrtonosnog, oblika upale pluća. Iznenadna i brza zatvaranja škola, tvornica, tvrtki i vladinih ureda stvorila su neviđeni pad u korištenju vode. Nedostatak klorirane vode koja prolazi kroz vodovodne cijevi u kombinaciji s nepravilnim promjenama temperature stvorili su uvjete za bakterije koje uzrokuju legionarsku bolest, rekli su. Ako je rano dijagnosticirana, legionarska bolest manji je zdravstveni rizik od covida-19, bolesti izazvane novim koronavirusom. Većina slučajeva mogla bi se uspješno liječiti antibioticima i bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

Svjetski tjedan cijepljenja

7:59 – Cijepljenje spašava milijune života, a pandemija koronvirusa podsjetila nas je koliko je važno imati cjepivo protiv nekih bolesti, poruka je u povodu Svjetskog tjedna cijepljenja koji se obilježava od 24. do 30. travnja uz slogan #CjepivaDjeluju #ZdravljeZaSve. Tjedan cijepljenja kao globalnu inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj obilježavaju Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) i Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). “Cijepljenje spašava milijune života i jedna je od najuspješnijih zdravstvenih intervencija na svijetu. Upravo u doba trenutne epidemije, možemo uvidjeti važnost prevencije zaraznih bolesti i važnost postojanja cjepiva protiv zaraznih bolest”, kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. Bez obzira na situaciju s Covidom-19, ne prekida se provedba Programa obveznog cijepljenja već se cijepljenje, a posebice primovakcinacija, nastavlja kako bi se zaštitilo najranjivije od bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem.

‘Drive in kultura’, novi kulturni projekt studenata ADU

7:58 – U odgovoru na krizu kulturnog sektora zbog pandemije covida-19, studenti zagrebačke Akademije dramske umjetnosti pokreću projekt kulturnih sadržaja na otvorenom “Drive in kultura”, namijenjen revitalizaciji kulture i pomoći studentskoj populaciji koju kriza posebno pogađa. Kako se ističe u najavi, ideja “Drive in kulture” je podsjetiti publiku na važnost umjetnosti, pokrenuti prezentaciju kulture na otvorenom gdje će se prikazivati stari, ali i recentni hrvatski filmovi, kao i solističke kazališne, plesne i koncertne izvedbe. “Kao studenti Akademije dramske umjetnosti, kulturni djelatnici i osnivači produkcijske kuće Sabmarine, a potaknuti nastalom situacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa, voljeli bismo utjecati na razvoj kulture, pomoći joj u obnovi, ali i njezinoj revitalizaciji”, stoji u najavi.