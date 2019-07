KREĆE OVRHA NAD SANADEROVOM IMOVINOM: Država mu može uzeti umjetnine, dionice, novac… ali većinu toga zasad ne smiju dirati

Budući da najveći dio blokirane imovine ne glasi na Ivu Sanadera, država će po presudi u ‘slučaju Planinska’ zasad teško moći naplatiti potraživanja u iznosu od 17,5 milijuna kuna

Županijski sud u Zagrebu poslao je Općinskom državnom odvjetništvu pravomoćnu presudu u ‘aferi Planinska’ kako bi mogli pokrenuti ovrhu nad imovinom osuđenog Ive Sanadera. Osim kazne zatvora u trajanju od šest godina, Sanader prema presudi u ‘aferi Planinska’ Sanader mora vratiti 17,5 milijuna kuna koliko je, prema presudi, dobio od poduzetnika Stjepana Fiolića nakon što je zgradu njegove tvrtke kupilo Ministarstvo poljoprivrede na čijem je čelu onomad bio Petar Čobanković.

Tužiteljstvo sad treba odlučiti koja će Sanaderova imovina pripasti državi, piše Slobodna Dalmacija.

Većina blokirane imovine ne glasi na njega

Taj bi novac država mogla pokušati naplatiti iz Sanaderove blokirane imovine, a uglavnom je riječ o umjetninama. U Sanaderovoj kolekciji je oko 450 umjetničkih slika i ostalih predmeta, među ostalim i slika Vlahe Bukovca procijenjena na oko 200 tisuća eura. Na Sanaderovim računima je blokirano i oko 400 tisuća kuna. Osim toga, država može prodati i deset Sanaderovih blokiranih dionica Hajduka, oduzeti mu 35.800 eura i 115.000 kuna koliko ima na računu i obustaviti dio mirovine, koja iznosi oko 10 tisuća kuna, piše Slobodna Dalmacija.

No, većinu pozamašne Sanaderove imovine država ne smije dirati jer je prebačena na ostale članove obitelji i vezana uz suđenje za slučaj “Fimi media”. Država se od te imovine može naplatiti tek kad se taj slučaj pravomoćno okonča, a zasad mu se ne nazire kraj zbog bolesti jedne od optuženih, Nevenke Jurak. U toj aferi, Sanaderu je imovina blokirana primjenom odredbi o tzv. proširenom oduzimanju imovinske koristi pa je uz njegovu, blokirana i imovina njegove djece, supruge Mirjane te pokojnog punca Ive Šarića.

Taj se institut može primijeniti samo u jednom kaznenom postupku tako da se u predmetu Planinska imovina može oduzeti samo od Ive Sanadera. A najveći dio blokirane imovine ne glasi na njega.

Zbog druga dva suđenja zasad ostaje u Remetincu

Od ukupno 78 računa obitelji Sanader, samo sedam je na Sanaderovo ime, dok su najveći novčani iznosi blokirani na bankovnim računima Sanaderovog pokojnog punca u Raiffeisen-Landesbank Tirol, ukupno 1,15 milijuna eura. Vila u Kozarčevoj ulici u Zagrebu upisana je na Mirjanu Sanader i njezinog pokojnog oca. Blokirani stanovi u Splitu, kuća s voćnjakom i oranicom u Krapju te 30.000 kvadrata zemljištana Braču također glase na članove Sanaderove obitelji. Zbog svega toga čini se da će u slučaju “Planinska” država u ovom trenutku teško moći naplatiti sva svoja potraživanja.

Povrh svega, jučer je postalo pravomoćno rješenje o izdržavanju kazne za aferu Planinska što znači da bi iz Remetinca Sanader trebao biti upućen u neku od kaznionica ili zatvora. Budući da je osuđen zbog zloporabe položaja i ovlasti, logično bi bilo da kaznu nastavi služiti u kaznionici u Glini ili u Puli. No, budući da mu traju još dva suđenja (za afere Fimi-media i Ina–MOL) očekuje se da će do okončanja tih dvaju postupaka on ipak ostati u Remetincu.

