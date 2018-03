KREĆE OBNOVA ŽELJEZNIČKE PRUGE ZAGREB-BEOGRAD: Putovanje bi se trebalo skratiti sa šest na manje od tri sata

Hrvatska i Srbija će obnoviti prugu Zagreb-Beograd čime bi se putovanje na toj relaciji trebalo skratiti za tri sata.

Obnova pruge Zagreb – Beograd bit će zajednički projekt Hrvatske i Srbije i to je najvažniji dio Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH i Ministarstva graditeljstva, prometa i infrastrukture Republike Srbije o suradnji radi promicanja učinkovitosti željezničkog prometa, koji će biti danas potpisan u Beogradu u sklopu bilateralnog susreta ministra Olega Butkovića i potpredsjednice Vlade Srbije i ministrice građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović.

412 kilometara

Riječ je o obnovi pruge u ukupnoj dužini od 412 kilometara koja se većim dijelom nalazi na hrvatskom teritoriju. Na tom dijelu već su i postignuti određeni pomaci, jer je obnova dionice Okučani – Novska pri kraju i uskoro će biti u prometu, te je prije više od pet godina obnovljena dionica Vinkovci – Tovarnik.

Još su dvije dionice u fazi projektiranja i to europskim sredstvima, a Hrvatska očekuje da bi za svoj dio pruge Zagreb – Beograd iz europskih fondova mogla povući oko 500 milijuna eura europskih sredstava.



Velika prekretnica

Zajednički cilj Hrvatske i Srbije bi trebao biti da se vrijeme putovanja vlakom od Zagreba do Beograda sa sadašnjih šest sati smanji na manje od tri sata, kao i da se značajno poveća brzina vlakova na ovoj pruzi i to na prosječnih približno 120 do 140 kilometara na sat, piše Novi list.

Uz Butkovića u Beograd idu i predstavnici HŽ-ovih tvrtki koji će održati niz operativnih sastanaka. Osim željeznčkog razgovarat će se i o drugim prometnim projektima pa će u Beograd i predstavnici Hrvatskih cesta, Hrvatske kontrole zračne plovidbe, kao i državni tajnici u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. Današnji sastanak trebao bi postati važna prekretnica u razvoju hrvatsko-srpskih odnosa s ciljem boljeg prometnog povezivanja i zajedničke kandidature niza projekata prema tijelima EU-a.