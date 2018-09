KREĆE NAJVEĆI MEDIJSKI FESTIVAL U REGIJI: Organizatori WMF-a o uzbudljivim panelima i novostima u industriji

Pred nama je najveći festival u komunikacijskoj industriji u jugoistočnoj Europi – Weekend Media Festival, pa smo stoga odlučili ragovarati s dvojicom ljudi ključnih za njegov nastanak i uspješan razvoj. Tomo Ricov, direktor Festivala i Nikola Vrdoljak, programski direktor, otkrili su nam tako što nas sve očekuje ove godine u Rovinju, ali se i osvrnuli na ono što je WMF ostavio iza sebe tijekom godina te na razvoj komunikacijske industrije u Hrvatskoj

Više od pet tisuća posjetitelja očekuju organizatori ovogodišnjeg Weekend Media Festivala, koji će se u Rovinju održati od 20. do 23. rujna. Riječ je o festivalu koji na našoj obali već desetljeće okuplja stručnjake iz medija i komunikacijske industrije i danas je najveći takav u jugoistočnoj Europi.

“Rado se sjećam prve godine, Kulušić reunion partyja s Vladom Divljanom, prvog nastupa sada velikog Weekend prijatelja Pete Radovicha te govora suca Coline. Sa svakog izdanja nosim posebne uspomene, ali su u konačnici brojni posjetitelji ti koji doprinose nezaboravnoj atmosferi koja se ne zaboravlja”, kaže prisjećajući se početaka prije 11 godina direktor festivala Tomo Ricov koji danas može biti ponosan na sve ono što je postignuto WMF-om.

Na njemu su se, naime, povezali brojni stručnjaci, ostvarila suradnja na brojnim značajnim projektima, a u cijeloj priči dodatno je zasjao i inače prelijepi Rovinj koji je dobio još nekoliko tisuća turista iz zemlje i regije, produžio svoju turističku sezonu, ali i postao nezaobilazna kongresna i festivalska destinacija. Zauzvrat, kaže, Ricov, Rovinj je WMF-u pružio predivnu scenografiju. O ovogodišnjem izdanju WMF-a, govornicima i panelima, novostima, ali i značaju samog festivala razgovarali smo s Ricovom i programskim direktorom festivala Nikolom Vrdoljakom.

1. Što nas očekuje na ovogodišnjem WMF-u?

Festival će, kaže njegov programski direktor Nikola Vrdoljak, opet otvoriti obilje novih i zanimljivih tema, ali i ugostiti govornike koji će plijeniti pažnju posjetitelja i javnosti. “Primjerice, na predavanju ‘Vjerujete li svom telefonu?’, Alen Delić, vodeći konzultant za informacijsku sigurnost tvrtke Diverto otkrit će što sve naš telefon može napraviti bez našeg znanja i dopuštenja, na prezentaciji pod naslovom „I $ U Mary Jane# dr. Ognjen Brborović s Medicinskog fakulteta odgovarat će na pitanja treba li i zašto legalizirati kanabis, a na panelu ‘Na mladima svijet ostaje (kada o tome stariji donesu odluku)’ pripadnici mlađih generacija pružit će nam svoje viđenje društva, medija, poduzetništva i aktualnih pitanja”, kaže Vrdoljak dodajući još kako riječi biti i o digitalnoj trasformaciji velikih kompanija te o stanju javnih servisa u regiji.

Govorit će se i o tome kako se svjetlo koristi u umjetnosti i što ono zapravo predstavlja i to na panelu “Let there be Light”, ali i o tome koliko predsjednici i premijeri slušaju svoje komunikacijske savjetnike što će savjetnici iz regije posjetiteljima otkriti sami na panelu “West Wing- Kako savjetovati predsjednika” Programski direktor najavljuje i iznanađenja kao što su promjene u izgledu prostora, novi formati u sklopu programa, ali i bogat zabavni program u kojem se svakao ističe belgijski duo 2manydjs, koji će nastupiti na subotnjem partyju “Weekend goes global”.

2. Tko dolazi?

Na Festivalu će se dakako pojaviti neka javnosti zvučna imena. Među njima je i posljednjih mjeseci nezaobilazni izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić koji će odgovoriti na pitanje kako je stvorio pobjednike koji su na Svjetskom prvenstvu osvojili srebro i oduševili svijet. Gost će biti i nagrađivani pisac Kristijan Novak, ali i Dejan Verčič, direktor za znanje slovenske tvrtke Stratkom, koji će na predavanju “Komuniciranje poslije riječi” objasniti kako smo komunikaciju vratili na njene same početke – sliku – i kako to utječe na komuniciranje danas.

3. Naravno, Agrokor je bilo nemoguće zaobići

Agrokor je, prema riječima programskog direktora Festivala ova godine nezaobilazna tema. “U medijima smo svakodnevno pratili sve korake koji su prethodili nagodbi, a na naslovnicama su se redale nove ekskluzive. I dok se javnost nadala da se kriza neće prenijeti na ukupnu ekonomiju, priče u medijima rezultirale su s nekoliko drastičnih preokreta u cijelom slučaju. Zbog toga smo odlučili na panelu “Jesu li mediji pomogli ili odmogli rješavanju slučaja Agrokor?” upitati predstavnike neke od vodećih domaćih medijskih kuća koja je bila njihova uloga u slučaju Agrokor te jesu li mediji naposljetku pomogli ili odmogli rješenju krize”, pojašnjava Vrdoljak.

4. Ove godine partneri su dvije vodeće europske sile

Ovogodišnji partneri su dvije vodeće europske gospodarske sile, ali ujedno i najnaprednije zemlje u kulturnom i inetelektualnom smislu – Njemačka i Francuska. WMF će predstaviti njihove urbane kulture kao i urbane kulture njihovih prijastolnica. “Zemlje partneri će nam predstaviti Arte, europski kanal za kulturu koji su osnovale Francuska i Njemačka te Qwant, europsku internetsku tražilicu koja štiti slobodu korisnika. Posjetitelji će saznati više i o Gobelinsu, vodećoj školi animacije na svijetu, kao i o međunarodnom festivalu grafita Meeting Of Styles koji ujedinjuje umjetnike i posjetitelje iz cijelog svijeta”, opisuje nam Nikola Vrdoljak.

5. Nasljeđe WMF-a

Weekand Media Festival u proteklih je deset godina okupio gotovo 45.000 sudionika, 1000 govornika, 35.000 medijskih, marketinških i PR profesionalaca, 3500 studenata i 5000 akreditiranih novinara iz cijele regije. “Htjeli smo stvoriti mjesto na kojem ljudi iz prve ruke mogu saznati najnovije trendove iz marketinga, PR-a, medija i komunikacija te poslušati strana iskustva koja se događaju oko nas. I naravno, da se pritom dobro zabave. Zadovoljni smo što smo u tome uspjeli”, kaže Ricov navodeći kako je Festival jedinstvena kombinacija poslovne konferencije, kreativnosti, tehnologije i opuštenog druženja.

6. Kako stoji naša medijska i marketinška industrija u odnosu na svijet?

Industrija koju festiva prati, kažu njegovi organizatori, mijenja se iz godine u godinu i nikada nije bila zanimljivija. Tako je i Hrvatskoj. “Zanimljivo je promatrati kako odnosi s javnošću, kao i mediji, prolaze kroz digitalnu transformaciju koja je u svijetu postala neophodna. Svi koji rade u medijima to jako dobro znaju jer su upravo usred najveće transformacije od nastanka modernih medija. Osim što su se mediji digitalizirali, sve oko nas se u potpunosti medijatiziralo. Svi se pretvaramo u proizvođače medijskih sadržaja koje nekad dijelimo s prijateljima i poznanicima”, zaključuje direktor WMF-a Tomo Ricov.