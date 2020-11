KREĆE MASOVNO TESTIRANJE NA KORONAVIRUS U ZAGREBU: Iako situacija nije dobra, škole će raditi normalno

Jučer je zabilježeno 3308 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj porastao na ukupno 19.985, uz 49 preminulih osoba te 2031 pacijenta na bolničkom liječenju, od kojih su na respiratoru 223 pacijenta

Jučer je zabilježeno 3308 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 19.985

Preminulo je 49 osoba; ukupno od početka epidemije 1353

2031 pacijent je na bolničkom liječenju, a od tog broja 223 je na respiratorima

Danas počinje masovno testiranje u Zagrebu na 12 lokacija

Unatoč novim, strožim mjerama nema zatvaranja škola niti skraćivanja samoizolacije

Britanci mijenjaju pravila o samoizolaciji

8:00 – Britanska vlada objavit će u ponedjeljak da više neće biti potrebna samoizolacija za osobe koje su došle u kontakt s pozitivno testiranima na covid-19, javlja list Telegraph. Kontakti pozitivno testiranih osoba morat će se sedam dana podvrgavati dnevnim testovima, a u međuvremenu će im biti dopušteno da obavljaju svoje poslove.

Ministri bi vjerojatno trebali odlučiti da će se postojeći sustav u kojemu se zahtijeva da ljudi 14 dana ostanu kod kuće ukinuti u siječnju, pokaže li se da su pilot programi uspješni, navodi list. Velika Britanija sedma je najpogođenija zemlja u svijetu po broju zaraženih koronavirusom kojih ima preko 1,5 milijuna, ali i peta po broju smrtnih slučajeva gdje ima najviše mrtvih u Europi (55.120).

44.059 novozaraženih i 511 preminulih u Indiji

7:05 – Indija je zabilježila 44.059 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je tako sada u toj zemlji ukupno zaraženo 9,14 milijuna ljudi, najnoviji su podaci ministarstva zdravstva objavljeni u ponedjeljak. Indija se po broju zaraženih covidom-19 nalazi na drugom mjestu u svijetu, nakon Sjedinjenih Država, iako je stopa dnevnog rasta u Indiji pala nakon što je u rujnu dosegnula vrhunac.

Prema najnovijih podacima Reutersa, dnevni broj novih slučajeva već više od dva tjedna iznosi gotovo 50 tisuća. Broj smrtnih slučajeva od covida-19 porastao je za 511, pokazuju podaci ministarstva zdravstva, na ukupno 133.738 umrlih od koronavirusa u toj zemlji.

Nakon 138 dana otvorene granice australskih saveznih država

7:05 – Granice između Victorije i Novog Južnog Walesa otvorene su u ponedjeljak minutu iza ponoći nakon što je od 8. srpnja kretanje stanovnika između dviju najgušće naseljenih država Australije bilo ograničeno strogom karantenom radi suzbijanja pandemije koronavirusa. Po prvi puta nakon 138 dana, građani se ponovo mogu slobodno kretati iz jedne u drugu državu. Lokalni mediji izvijestili su da je na glavnoj cesti između susjednih regionalnih gradova Wodonge i Alburyja postavljen DJ pult koji je glazbom pratio prolazak prvih vozila u ponoć i minutu.

Nacionalna televizija ABC objavila je slike slavljeničkog dočekivanja putnika iz Melbournea u sydneyskoj zračnoj luci. Prije izbijanja pandemije koronavirusa, zrakoplovna linija Sydney – Melbourne bila je druga najprometnija zračna ruta u svijetu. Avioprijevoznici Airlines Qantas i Jetstar prodali su više od 25 tisuća avionskih karata u prvih 48 sati nakon što je ranije ovaj mjesec najavljeno da će se ukinuti prekogranična ograničenja kretanja.

Savezna država Victoria bila je središte drugoga vala pandemije u Australiji, zbog čega je uvedena stroga karantena nakon što je broj dnevno novooboljelih dosegnuo 700 novih slučajeva zaraze. Melbourne, grad od 4,9 milijuna stanovnika, bio je paraliziran čitavih 112 dana tijekom kojih je građanima rečeno da moraju ostati kod kuće. Od kada su koncem listopada ukinuta ograničenja, Victoria nema novooboljelih. U ponedjeljak je zabilježen 24. dan za redom bez novih slučajeva zaraze, te je trenutno u toj australskoj državi samo jedan aktivan slučaj covida-19.

Novi Južni Wales, najveća savezna država u australskoj federaciji s oko 6,7 milijuna stanovnika, trenutno bilježi 16. dan bez novih slučajeva lokalnog prijenosa koronavirusa. Prošli tjedan, Južna Australija najavila je uvođenje privremene šestodnevne karantene nakon naglog skoka broja oboljelih. Karantena je ukinuta tri dana ranije od najavljenog jer je otkriveno da je zaraženi lagao o okolnostima prijenosa zaraze. U ponedjeljak je Južna Australija zabilježila tek jedan novi slučaj covida-19.

Od izbijanja pandemije, Australija, zemlja s oko 25 milijuna stanovnika, zabilježila je nešto više od 27.800 slučajeva zaraze koronavirusom – po broju stanovnika značajno manje od većine razvijenih zemalja. Ta zemlja u suzbijanju pandemije provodi mjere karantene u kombinaciji s rigoroznim testiranjima i praćenjem zaraze. Do sada je ukupno umrlih u Australiji 907, od čega 819 u Victoriji.

UNICEF šalje dvije milijarde doza cjepiva siromašnim zemljama

7:05 – Zemlje u razvoju dobit će sljedeće godine u “mamutskoj operaciji” gotovo dvije milijarde doza cjepiva za covid-19, objavila je u ponedjeljak UN-ova agencija za djecu UNICEF. UNICEF je objavio da je pokrenuo suradnju s 350 zrakoplovnih i logističkih kompanija kako bi se dostavilo potrebno cjepivo i injekcije u siromašne zemlje poput Burundija, Afganistana i Jemena u sklopu COVAX-a, globalnog plana za distribuciju cjepiva za covid-19 Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

“Surađivat ćemo na tom planu kako bismo za tu povijesnu, mamutsku operaciju osigurali dovoljan transportni kapacitet”, rekla je ravnateljica UNICEF-ova odjela za opskrbu Etleva Kadilli. Cilj je COVAX-a – projekta koji zajednički vode WHO, skupina GAVI i Koalicija za epidemiološku pripremljenost – spriječiti pojedine zemlje da nagomilavaju zalihe cjepiva za covid-19, te osigurati cjepivo za sve najugroženije skupine u svim zemljama svijeta.

Čelnici 20 najbogatijih zemalja svijeta okupljenih u G20 su na virtualnom sastanku u subotu i nedjelju obećali da će osigurati pravednu raspodjelu cjepiva, lijekova i testova, kako siromašne zemlje ne bi bile izostavljene. Čak i prije početka pandemije pristup cjepivu nije bio jednak za sve, jer oko 20 milijuna beba nije moglo dobiti cjepivo koje bi ih zaštitilo od teških bolesti, invaliditeta ili smrti, objavio je WHO. “Trebamo svu raspoloživu pomoć dok se pripremamo za dostavu doza cjepiva, injekcija, te zaštitne opreme kako bi se zaštitili zdravstveni radnici diljem svijeta”, rekla je Kadilli, dužnosnica UNICEF-a koji je najveći pojedinačni kupac i distributer cjepiva na svijetu.

Bez obzira na aktualnu pandemiju, UNICEF svake godine distribuira preko dvije milijarde doza cjepiva za rutinska cijepljenja u gotovo 100 zemalja svijeta. Očekuje se da bi do kraja ove godine zdravstveni regulatori mogli odobriti prva cjepiva za covid-19.

Od danas kreće masovno testiranje u Zagrebu

Jučer – Prvi puta u Hrvatskoj od ponedjeljka kreću masovna testiranja na koronavirus. U Zagrebu će se, u prvom valu, na 12 lokacija besplatno uzimati brisevi. Važno je da dođu samo osobe koje imaju simptome unutar pet dana i koje su naručene preko stranice brzitest.com.hr. Danas je prazno, ali za sutra više nema slobodnih termina jer je ponedjeljak popunjen na svih 12 lokacija u metropoli.

Nakon što se osoba naruči preko interneta, odabere lokaciju i datum testiranja, dođe na drugu točku gdje će ju dočekati zdravstveni radnici koji uzimaju bris nosa. Bris nakon toga ide u ekstrakcijski pufer te poslije na testni uređaj. Kroz 15 minuta nalaz se može očitati.

Nema skraćivanja samoizolacije, niti zatvaranja škola

Jučer – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je u nedjelju da je, unatoč strožim mjerama, Nacionalni stožer civilne zaštite protiv zatvaranja škola osim ako za to ne postoji prijeka potreba.

“To je stav i nacionalnog Povjerenstva koje vodi ministar Fuchs i moja zamjenica, tako da za osnovne škole u ovom trenutku ta mjera ne dolazi u obzir, ali možda za neke srednje škole ili dijelove srednjih škola da bude kombinacija nastave B i C. No, o tome odlučuje ministar Fuchs, a ne Nacionalni stožer”, kazao je Capak.

Nacionalni je stožer, kaže, uzeo strategiju da kontinuirano razgovara o mjerama. “Ako uočimo izvor ili žarišta odmah reagiramo i na nacionalnoj razini se donose mjere, ali uz mogućnost da županijski stožeri i lokalni stožeri donesu strože mjere na svojoj lokaciji prema svojoj situaciji”, rekao je Capak. Dodao je kako na nacionalnoj razini mjerama nisu dotakli sport ni škole.

“Ako se pokaže da negdje imamo takav problem onda ćemo razgovarati o tome s nadležnim resorima. To se kontinuirano promatra i ako bude potrebe razgovarat ćemo s Ministarstvom turizma i športa, s ministrom Fuchsom”, rekao je Capak. Za sada se, rekao je, neće skraćivati vrijeme samoizolacije sa sadašnjih 10 dana.

“Već smo skratili vrijeme samoizolacije na 10 dana, oni koji nemaju simptome mogu izaći i mogu na radno mjesto. Mislimo da je trenutno vrijeme izolacije dobro balansirano sa ovih 10 dana, kad 99 posto nije zarazan deseti dan može na radno mjesto, a to nam je važno za recimo zdravstvene djelatnike. Za one koji su sedam dana pod simptomima, to treba biti spoj kliničke slike i PCR testa”, naglasio je Capak.

