KREĆE LI NAPOKON IZGRADNJA KONTEJNERSKOG NASELJA U PETRINJI? Medved tvrdi da je angažirana tvrtka koja danas kreće s radovima

Angažirana je tvrtka koja će danas početi s dobavom materijala i radovima na postavljanju stambeno-poslovnog kontejnerskog naselja u Petrinji, rekao je u utorak načelnik Stožera za otklanjanje posljedica potresa Tomo Medved.

Medved je to izjavio u emisiji “Hrvatski radio za Banovinu”, istaknuvši da je Stožer odobrio angažiranje te tvrtke, nakon što je Hrvatska vojska sanirala stanje na zemljištu gdje će biti kontejnersko naselje te su obavljeni svi administrativni i urbanistički planovi. “Imamo osigurane kontejnere i onog trenutka kad se odrade ovi nužno potrebni radovi bit će postavljeni i kontejneri onako kako smo dogovorili s Gradom Petrinjom”, kazao je.

Na taj će se način, dodao je, stvoriti preduvjeti da ljudi, koji su u gradu izgubili svoje domove ili su oštećeni i ne mogu u njima boraviti, imaju mogućnost u neposrednoj blizini boraviti u kontejnerima ili mobilnim kućicama.

Do kraja tjedna tvrtka za uklanjanje urušenih objekata

Medved je najavio da slijede i sve administrativne radnje potrebne za uklanjanje objekata koji su stradali u potresu, poglavito onih koji svojom narušenom statikom ugrožavaju sigurnost ljudi.

U tom smislu, do kraja ovoga tjedna u taj proces uvest će se tvrtka koja će odmah početi s uklanjanjem tih objekata, odvoženjem materijala na unaprijed definirane lokacije, uz poštivanje zakonskih odredi i izradu elaborata te prikupljanje suglasnosti ako je riječ o privatnim objektima.

Medved je istaknuo kako će se kod uklanjanja i odvoženja voditi računa o toksičnom otpadu, prije svega azbestnim pregradama i pločama, jer će se provesti razvrstavanje otpada poštujući sve zakonom definirane radnje. “Do kraja ovog tjedna stvorili smo sve pretpostavke za početak uklanjanja kako javnih urušenih objekata, tako i privatnih. To je aktivnost koja će nam uslijediti u narednom periodu”, rekao je.

Zaprimljeno 45.812 zahtjeva za pregled objekata

Iznio je podatke da je Stožer od potresa zaprimio 45.812 zahtjeva za pregled objekata, a statičari su u manje od četiri tjedna pregledali njih 25.884, odnosno 56,5 posto objekata.

Medved je kazao kako potom slijedi detaljan pregled svih objekata, poglavito njih 3063 s crvenom naljepnicom za koje je preporučeno se se u njih ne ulazi jer nisu sigurni za boravak. “Ako su za rušenje donosit će se elaborat za njihovo rušenje i paralelno s tim radnje za njihovu obnovu”, naveo je.

Izvijestio je kako je do sada u neposrednoj blizini oštećenih obiteljskih kuća instalirano 827 kontejnera i mobilnih kućica, koje su priključene na električnu mrežu. Medved je apelirao na druge distributere električne energije da ljude koji su na Banovini pretrpjeli potres tri mjeseca oslobode plaćanja računa za struju, kako je to učinio HEP. “Prema onome što dobivamo kao informaciju oni su voljni prihvatiti isti pristup kao što to čini HEP”. naveo je Medved.

