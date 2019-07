KREĆE LI NAKON LEX AGROKORA RASPRODAJA SLAVONIJE? ‘Ovo nije zabuna, nego tipična hrvatska bahatosti i osjećaj nedodirljivosti’

‘Sve nekretnine za koje misle da su njihove opteretili su roll up kreditom. Cjelokupna imovina Agrokora je opterećena tim kreditom, a njime je obuhvaćeno i ovo zemljište u Bilju koje nije njihovo’, kaže načelnik općine Željko Cickaj koji ne vjeruje da je Fortenova grupa zabunom objavila oglas za prodaju spomenutog na koje je ubilježena zabrana raspolaganja

Fortenova grupa, nekadašnji Agrokor, prošlog je utorka na svojim internetskim stranicama objavio oglase za prodaju više od stotinu nekretnina i zgrada, a prašina se podigla oko oglasa za prodaju zemljišta površine 11 hektara u poslovnoj zoni u općini Bilje u Baranji.

Naime, to je zemljište, a o čemu je prvi pisao Net.hr, u vlasništvu općine Bilje koja je u zemljišnim knjigama ubilježila zabranu raspolaganja njime. Fortenova grupa jutros je, nakon upita Net.hr-a, izvijestila javnost da je oglas uklonjen u četvrtak.

‘To je tipična hrvatska bahatost’

“Navedena nekretnina je nenamjernim propustom stavljena na popis nekretnina iz netemeljnog poslovanja te je odmah, nakon što je to uočeno, u četvrtak, 18. srpnja, u jutarnjim satima ona i uklonjena s liste nekretnina za prodaju na web stranici: http://nekretnine.fortenovagrupa.hr/hr/naslovnica/“, poručili su jutros iz Fortenove.

Načelnik općine Bilje, nezavisni Željko Cickaj, komentirao je za Net.hr povlačenje oglasa Fortenova grupe za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni u Bilju te objašnjenje da je objava tog oglasa bila nenamjerni propust.

“Teško mi je povjerovati da je to učinjeno nenamjerno ili omaškom jer znam da im je (čelnicima Fortenova grupe) iz Belja poslana obavijest o svemu tome. Tu se apsolutno ne radi ni o kakvoj zabuni nego o tipičnoj hrvatskoj bahatosti i osjećaju nedodirljivosti. Ako je to zabuna, kako oni kažu, kako onda nisu zabunom skinuli i teret od 1,06 milijardi eura koja stoji (i) na toj nekretnini. Znači da je i taj teret nezakonito uknjižen. Teško mi je, ponavljam, povjerovati da je tome tako. Mislim da bi oni reagirali odmah nakon što sam gospodinu Fabrisu Perušku poslao dopis. No, oni su sve to ignorirali pa ne vjerujem u nenamjernost”, kazao nam je Cickaj.

‘Moraju odgovarati i vratiti nam to zemljište’

“Sve nekretnine za koje misle da su njihove opteretili su roll up kreditom. Cjelokupna imovina Agrokora je opterećena tim kreditom, a njime je, eto, obuhvaćeno i ovo zemljište u Bilju koje nije njihovo”, dodao je. Na pitanje kakva će biti sudbina tog zemljišta i što je općina Bilje poduzela, načelnik Cickaj kaže da se nastavlja pravna bitka.

“To što su oni maknuli oglas nama ništa ne znači. Angažirali smo odvjetnički tim koji će pokrenuti postupak oko imovinsko-pravnih odnosa, ali i kaznenu odgovornost zbog toga što je netko opteretio tuđu imovinu roll up kreditom. Oni moraju za to odgovarati i vratiti nam to zemljište. Time želimo poslati poruku svima u Republici Hrvatskoj koji se tako ponašaju da se tako ne bi smjeli ponašati. Želim nadati se i vjerovati kako će ovaj moj potez biti okidač da se takvoj praksi kaže: Stop! Dosta je!”, odlučno poručuje načelnik općine Bilje.

Cickaj ističe kako prema važećem ugovoru i aneksu tog ugovora Fortenova grupa ima obvezu vratiti to zemljište općini Bilje jer na njemu nisu realizirane ugovorene obveze – izgradnja mljekare, klaonice i još nekih gospodarskih objekata.

‘Pročešljati sve te nekretnine prije nego budu prodane’

Općina Bilje u međuvremenu je, kaže načelnik, dobila upit Ministarstva državne imovine o tome je li zemljište privedeno namjeni budući da joj je s tim ciljem država svojedobno darovala isto. Općina, kaže, ima i ponuda za projekte na tom zemljištu.

“Dobili smo upit od HEP-a za postavljanje solarnih kolektora. To je apsolutno otvorena ponuda na temelju koje smo i pokrenuli postupak kada smo utvrdili da je ta nekretnina opterećena. Htjeli smo tamo nešto napraviti, raspolagati njome”, kazao nam je Cickaj.

Na spornom zemljištu, kaže, Belje već deset godina sije kukuruz i ubire plodove te se oglušuje na upozorenja općine da to ne bi smjeli jer zemljište nije prodano u tu svrhu.

“Iskreno očekujem da će nova ministrica poljoprivrede i novi ministar državne imovine, jer radi se o problemu koji se tiče obaju tih ministarstava, poduzeti nešto da se pročešljaju sve te nekretnine Fortenova grupe prije nego budu prodane. Jednom kada se prodaju bit će kasno i tada preostaju jedino sudski postupci”, zaključuje načelnik općine Bilje.

