KREĆE KONAČNI OBRAČUN: Plenković upravo kuje pakt s pomalo zaboravljenim kolegom, zajedno će rušiti zajedničkog neprijatelja?

Jedan od spomenutih Plenkovićevih scenarija mogao bi biti rekonstrukcija Vlade

“Ovo je najdelikatnija situacija u HDZ-u od odlaska Sanadera i svega što se poslije događalo”, rečenica je to koju je jučer izgovorio jedan sugovornik Jutarnjeg lista iz vrha HDZ-a blizak Andreju Plenkoviću kao uvod u mjesec raspleta u stranci koja je na europarlamentarnim izborima ostvarila za njih razočaravajući rezultat i u kojoj se nakon teškog podbačaja očekuju turbulentni procesi.

Kreće obračun s Brkićem?

Više je scenarija koji bi se u HDZ-u idućih tjedana mogli razviti, ali ono što Jutarnjem najviše sugovornika neslužbeno poručuje jest da je apsolutni prioritet konačni obračun Plenkovića sa svojim zamjenikom Milijanom Brkićem, za kojeg su u vrhu HDZ-a uvjereni da je “crni labud” i da je opstruirao HDZ i poticao njihove birače i članove ili da na izborni dan ostanu kod kuće, ili da glasuju za neke desnije opcije. A onda, ovisno o posljedicama koje bi taj potez mogao izazvati u stranci, predsjednik HDZ-a radit će i iduće korake.

Što se predviđa?

Jedan od spomenutih Plenkovićevih scenarija mogao bi biti rekonstrukcija Vlade. Tvrdi se da baš to neki u HDZ-u priželjkuju ako u lipnju sadašnja potpredsjednica i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić preuzme dužnost glavne tajnice Vijeća Europe. Tada je moguće da Plenković ministrima koji više ne uživaju njegovo povjerenje zahvali na suradnji.

Kuje se plan sa Stierom?

Treći scenarij, koji se spominje kao izgledan, otvara mogućnost da Davor Ivo Stier, koji je već najavio svoju kandidaturu za predsjednika HDZ-a, i Plenković sklope pakt o nenapadanju. To je ono čemu se nadaju neki suradnici Andreja Plenkovića, jer Stierove izjave tumače ne kao napad na šefa, nego kao Stierovo već viđeno ideološko pozicioniranje u smislu zagovaranja HDZ-a kao stranke koja okuplja konzervativnu struju i struju desnog centra u HDZ-u, izvještava Jutarnji. Ono što definitivno veže Plenkovića i Stiera jest zajednički unutarstranački neprijatelj – Milijan Brkić.

Prijevremeni izbori su malo vjerojatni

Vrlo je mala vjerojatnost i za prijevremene parlamentarne izbore. U ovom trenutku oni jesu na stolu kao mogući scenarij, ali vrlo malo vjerojatan i dogodio bi se tek ako operacija uklanjanja Brkića i saborska matematika ne bi uspjele. Osim toga, Hrvatska početkom 2020. predsjeda Europskom unijom, pa bi to moglo dodatno otežati pripreme koje ionako zapinju. Tu je i sastanak na vrhu Europske pučke stranke 3. studenoga, a dva mjeseca prije predsjedanja održat će se završne pripreme za taj događaj, pa bi doista bilo neobično da u to vrijeme Hrvatska ima tehničku Vladu.

Plenković mora donijeti neke odluke, ali je spor u tom procesu

Kao ne previše vjerojatan scenarij, Jutarnji donosi i Plenkovićevo preuzimanje neke važne dužnosti u Europskoj komisiji. On je ispred EPP-a zadužen za pregovore o kadroviranju u novoj Europskoj komisiji što znači da nije on taj o kojem se pregovara. Sigurno jest da njegove ambicije sežu do visokih pozicija u Bruxellesu, no mnogo će lakše ostvariti te ambicije s iskustvom premijera koji je predsjedao Europskom unijom. Dakle, moguće je da će čekati do idućeg miješanja karata za pet godina, predviđa Jutarnji.

Osim obračuna s Brkićem, rekonstrukcije Vlade, pakta sa Stierom, potencijalnog odlaska na neku funkciju u Bruxelles, predviđa se i da Plenković možda ništa neće poduzeti jer premijer navodno jako sporo donosi odluke te sporo odlučuje.

