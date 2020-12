STIŽU PODACI PO ŽUPANIJAMA, ČEKA SE STOŽER: Zaraza se raširila Vukovarsko-srijemskom i Sisačko-moslavačkom županijom

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno je 1830 novih slučajeva zaraze, pa je trenutno 21.457 aktivnih slučajeva; preminule su 74 osobe, a u bolnicama se liječi 2358 pacijenata, od kojih je na respiratorima 255 osoba

Jučer je zabilježeno 1830 novih slučajeva zaraze koronavirusom; aktivnih je slučajeva 21.457

Preminule su 74 osobe; ukupno 1786 od početka epidemije

Na bolničkom se liječenju nalazi 2358 pacijenta, a njih 255 je na respiratorima

Vlada je predstavila kazne za fizičke osobe koje ne poštuju epidemiološke mjere

Predstavljena su i tri modela pomoći ugroženim gospodarskim sektorima

Putnici iz zelenih područja EU za ulazak u Hrvatsku više ne trebaju PCR test

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Srednjoškolci prednjače u udjelu zaraženih osoba

10:01 – Srednjoškolci prednjače po udjelu zaraženih među svim dobnim skupinama, pokazalo je britansko istraživanje provedeno u suradnji sa sveučilištima u Oxfordu i Manchesteru kao i s državnom agencijom za javno zdravstvo. Kako piše N1, situacija u Velikoj Britaniji puno je bolja nego u Hrvatskoj.

Naime oni su u 14 dana do 28. studenoga imali 383 zaražena na 100.000 stanovnika dok mi imamo gotovo dvostruko više umrlih na milijun stanovnika. K tome, jedno indijsko istraživanje pokazalo je da na 80.000 oboljelih od Covida i pola milijuna njihovih kontakata najveći širitelji zaraze su mladi od 18 do 29 godina te djeca od 5 do 17 godina. Najveći širitelji zaraze bili su srednjoškolci. Epidemiolog Branko Kolarić rekao je kako je kod nas udio pozitivnih među srednjoškolcima veći od 20 posto.

31 novozaražena i 6 preminulih osoba u Koprivničko-križevačkoj županiji

9:57 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih preostalih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđen 31 novi slučaj bolesti covid-19. Dio nalaza još se uvijek očekuje. Na području županije trenutno je aktivno 686 slučajeva bolesti covid-19, ozdravilo je 127 osoba, a na bolničkom liječenju nalazi se 75 osoba. U OB Koprivnica preminulo je šest osoba s pozitivitetom na koronavirus (1928. g., dvije osobe 1936. g., dvije osobe 1941. g. i 1943. g.) koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge dijagnoze.

Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 211 uzoraka sa sumnjom na SARS – CoV-2 virus , a od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije zabilježeno je 2730 slučajeva bolesti covid-19. Nastava u školama i dalje se odvija kontaktno uz primjenu svih epidemioloških mjera i preporuka. Trenutno je zabilježeno 67 učenika s pozitivitetom na koronavirus, 629 ih je u samoizolaciji, a pozitivan je i 31 nastavnik te je njih 37 u samoizolaciji. Što se tiče nenastavnog osoblja, 12 osoba je pozitivno, a isto toliko ih je u samoizolaciji. Zbog epidemioloških okolnosti 39 razreda nastavu pohađa online putem.

Policija objasnila kako će kontrolirati poštivanje novih mjera

9:56 – Policija je jutros na press konferenciji u Zagrebu pojasnila na koji način planira nadzirati provođenje najnovijih mjera protiv koronavirusa koje su u Hrvatskoj odnedavno na snazi. Davor Posilović, načelnik Sektora policije PU zagrebačke, istaknuo je kako policiji nisu dane nove ovlasti jer policijske ovlasti nisu uređenje Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

“Policija je i do sada poduzimala mjere kontrole mjera Stožera. Ovdje je riječ o proširenju kruga osoba koje će sada moći primjenjivati nadzor nad sigurnosnim mjerama. Dosad su to bili inspektori državnog inspektorata, a sada će to biti i drugi inspektori, odnosno policija. Ovlasti provjere istovjetnosti koji se tiču zadiranja u ljudska prava ima isključivo policija. Ako inspektori civilne zaštite ne mogu sami riješiti neki problem, oni mogu pozvati policiju”, pojasnio je Posilović.

Liječnik iz KB Dubrava: ‘U svom životu nisam vidio takvu bolest’

9:54 – Cijeli svijet se već mjesecima bori s pandemijom koronavirusa o kojem i dalje još ne znamo dovoljno. Znamo da najčešće obolijevaju stariji, oboljeli od nekih kroničnih bolesti, hipertenzije, visokog tlaka ili pretilosti, no u oči bodu slučajevi mladih ljudi koji su puno teže preboljeli Covid-19. Doktor Bruno Baršić iz KB Dubrava objasnio je kako na organizam djeluje Covid-19.

“Covid je kompleksna bolest, u svom životu nisam vidio takvu bolest. To je virus koji prvo počne kao gripa, puno ljudi završi na tome. Onda nastaje upala pluća i dolaze patofiziološke promjene u plućima. Peti, šesti dan pacijentu se pogoršava stanje, počinje im nedostajati kisika. Takav tijek bolesti nismo imali. Specifično za tu bolest je silan potencijal oštećenja krvnih žila u plućima, u mozgu, u srcu… Netko ne bi dobio infarkt da nije imao covid. Nakon 14 dana misteriozna faza kad se događaju infarkti pluća, mozga, srca. I onda kažemo da je pacijent umro od plućne embolije”, objasnio je Baršić.

55 novozaraženih u Ličko-senjskoj županiji

9:42 – “S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 55 je novooboljelih osoba od covid-19, izliječeno je 30 osoba – 25 oboljelih osoba je s područja Gospića, 11 s područja Otočca, 6 s područja Senja, 5 s područja Plitvičkih Jezera, 4 s područja Perušića, 2 iz Donjeg Lapca te po jedna oboljela osoba iz Brinja i Udbine. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Od covid-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 1524 osobe od čega je 451 aktivan slučaj, 38 osoba je preminulo te je izliječeno ukupno 1035 osoba. U posljednja 24h provedeno je testiranje nad 106 osoba. Pod aktivnim nadzorom/samoizolacijom je ukupno 1194 osoba”, priopćeno je.

160 novozaraženih i 2 preminulih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9:29 – “U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 160 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (28 osoba iz Županje, 21 iz Vinkovaca, 17 iz Vukovara, 8 iz Iloka, 7 iz Borova, 6 osoba iz Ilače, po 5 osoba iz Štitara i Gradišta, po 4 iz Gunje, Negoslavaca, Otoka, Retkovaca i Vere, po 3 osobe iz Bobote, Cerne, Komletinaca i Vrbanje, po 2 iz Andrijaševaca, Babine Grede, Čakovaca, Drenovaca, Nuštra, Privlake, Rokovaca i Tovarnika, te po 1 osoba iz Bapske, Bogdanovaca, Bošnjaka, Đurića, Ivankova, Lovasa, Marinaca, Opatovca, Orolika, Petrovaca, Podgrađa, Soljana, Starih Jankovaca, Strošinaca, i Šiškovaca). Preminule su 2 osobe.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 4839, od kojih je 4106 osoba izliječeno, a ukupno je preminulo 75 osoba. Trenutno je u županiji 69 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirana je 271 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 25090. U samoizolaciji na području županije je 1408 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 47 radnika iz sustava zdravstva (10 liječnika, 19 medicinskih sestara/tehničara, 10 drugih zdravstvenih radnika i 8 nezdravstvenih radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 31 radnik (5 liječnika, 14 medicinskih sestara/tehničara, 4 druga zdravstvena radnika i 8 nezdravstvenih radnika). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 57 nastavnika i 56 učenika. U samoizolaciji se nalazi 53 nastavnika i 890 učenika”, priopćio je stožer.

UN: Pandemija povećala ekstremno siromaštvo u svijetu

9:27 – Zbog pandemije koronavirusa broj ljudi u svijetu kojima je nužna humanitarna pomoć da prežive dosegao je nove vrhunce, priopćio je UN u utorak istaknuvši da se u samo godinu dana dramatično povećalo ekstremno siromaštvo. Jedna od 33 osobe trebat će pomoć za ispunjenje osnovnih potreba kao što su hrana, voda i sanitarni uvjeti u 2021., što je ove godine povećanje od 40 posto, objavio je UN u globalnom humanitarnom izvješću. To znači da pomoć treba 235 milijuna ljudi širom svijeta, a najviše u Siriji, Jemenu, Afganistanu, Demokratskoj Republici Kongu i Etiopiji, stoji u izvješću.

“Krizi se ne nazire kraj”, rekao je glavni tajnik UN-a António Guterres u izjavi. “Proračunu za humanitarnu pomoć nedostaje sve više novca što se globalna pandemija pogoršava”, dodaje se.

Države su 2020. dale rekordnih 17 milijardi dolara za zajednički humanitarni odgovor, obuhvativši 70 posto ljudi kojima je pomoć nužna, što je povećanje od 6 posto u usporedbi s 2019, navodi se u izvješću. Ali UN je upozorio da je prikupio manje od polovice svote od 35 milijardi dolara potrebnih za suzbijanje raširene gladi, borbu protiv siromaštva i zadržavanje djece u školama te pozvao bogatije zemlje na novčani doprinos.

“Bogati svijet sada može vidjeti svjetlo na kraju tunela”, ustvrdio je predstavnik UN-a za humanitarna pitanja Mark Lowcock u izjavi. “To ne vrijedi za najsiromašnije zemlje”, dodao je.

Navodi se da su države širom svijeta od 1990-ih stalno napredovale u smanjenju ekstremnog siromaštva, koje je Svjetska banka, multilateralni zajmodavac za razvoj, definirala kao život s 1,90 dolara ili manje na dan. Prema izračunu UN-a jedna od 33 osobe treba pomoć u usporedbi s jednom od 45 ove godine – što već jest najviša brojka desetljećima, rečeno je. Zatvaranjem škola pogođeno je 9 od 10 učenika širom svijeta, a rizik da se 2020. neće vratiti u škole ugrožava gotovo 24 milijuna djece, navodi UN.

Budući da je pandemija pogodila prehrambene sustave, glad se povećala i UN predviđa da 270 milijuna ljudi do kraja 2020. neće imati siguran pristup hrani. Za programe pomoći u hrani ove je godine utrošeno 9 milijardi dolara – u odnosu prema 5 milijardi dolara 2015., navodi se u izvješću. U pandemiji koronavirusa zaraženo je 62,6 milijuna ljudi u svijetu, a 1,46 milijun ljudi je umrlo, prema Reutersovim podacima.

56 novozaraženih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

9:26 – “U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 56 novih slučajeva zaraze koronavirusom – 28 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, 5 novooboljelih osoba s područja je gradova Daruvar i Čazma, 4 nova slučaja zaraze koronavirusom zabilježena su na području grada Garešnice, po 3 novozaražene osobe s područja su grada Grubišno Polje i općine Rovišće, 2 novozaražene osobe s područja su općine Đulovac, a po jedna novooboljela osoba s područja je općina Zrinski Topolovac, Hercegovac, Veliki Grđevac, Kapela, Sirač i Ivanska.

Na COVID odjelu bjelovarske Opće bolnice trenutno je na liječenju 30 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je njih 6 na respiratoru. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalaze se 1733 osobe”, doznaje se.

79 novozaraženih i jedna preminula osoba u Istri

9:22 – “Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 569 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 79 novozaraženih osoba s područja županije. Za 64 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 3 osobe epidemiološki se radi o uvezenim slučajevima s područja: Italija (3). U epidemiološkoj obradi nalazi se 12 osoba.

Izliječene su 53 osobe. Trenutno je 654 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 751 osoba. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1942. godište) s pridruženim značajnim kroničnim bolestima”, priopćeno je.

188 novozaraženih i 3 preminulih u Primorsko-goranskoj županiji

9:08 – “U Primorsko-goranskoj županiji danas je 188 novooboljelih i 96 ozdravljenih osoba. Broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti na području PGŽ iznosi 2672. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana testirano 1252 osobe.

Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a broj hospitaliziranih pacijenata u bolnici koje se liječe od COVID-19 bolesti je danas manji za 8 osoba u odnosu na jučer i iznosi 118 osoba. Radi se o osobama s područja tri županije, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije. Od tog je broja na respiratoru, ukupno 16 osoba, dvije osobe manje u odnosu na jučer. Tijekom jučerašnjeg danas su, nažalost, umrle tri osobe”, izvijestio je stožer.

Capak komentirao kazne i nove mjere

9:06 – Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak komentirao je nove mjere, ali i koliko je uopće epidemija pod kontrolom. Na pitanje je li epidemija izmakla kontroli s obzirom na 74 preminule osobe, Capak je naglasio kako su mjere donošene iz dana u dan.

“Pratili smo situaciju iz dana u dan i donosili mjere. Podsjećam da smo prije zadnjih mjera donijeli jedan blaži paket mjera nakon što smo vidjeli da nam brojke ne padaju jer smo imali jedno izravnanje krivulje oboljelih te smo se nadali da će se ona preokrenuti, no dogodilo se suprotno”, rekao je i dodao da je “15-postotni porast novooboljelih je donio pooštravanje mjera koje su stupila na snagu u subotu”.

Naglasio je kako prema usporedbama s drugim zemljama naš porast oboljelih nije bio puno veći od porasta oboljelih u regiji.

Liječnici utvrdili kronologiju razvoja bolesti i redoslijed simptoma

9:04 – Liječnici sa sve većim brojem oboljelih od COVIDA-19 uspijevaju identificirati kako se simptomi bolesti pojavljuju kao i njihov tijek te napredovanje. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti naveli da čak 40 posto slučajeva zaraze koronavirusom ne uzrokuje nikakve simptome, dok 20 posto simptomatskih slučajeva razvije ozbiljnu kliničku sliku.

Utvrđeno je kako se kod pacijenata sa simptomima prvo pojavljuju vrućica i kašalj, a potom vrlo često i grlobolja, glavobolja, bolovi u mišićima, mučnina ili proljev. Oboljeli mogu imati i problema s disanjem pet dana nakon pojave prvih simptoma zaraze.

Koliko ćemo dugo biti imuni nakon cijepljenja protiv koronavirusa?

9:03 – Farmaceutske kompanije ulile su nam nadu u masovnu imunizaciju na koronavirus. Ali hoće li nas jedno cijepljenje štititi od zaraze cijeli život ili samo nekoliko mjeseci? Vijesti o razvoju cjepiva zvuče odlično. Kandidati Moderne i Pfizera nude 90 postotnu zaštitu od covida-19, a cjepivo AstraZenece najmanje 70 postotnu. I dok oprezno gledamo prema životu poslije pandemije, nadajući se da će je cjepivo pretvoriti samo u sjećanje, glavno je pitanje koliko će dugo ljudi biti zaštićeni od virusa, piše agencija dpa. Za odgovor je još prerano jer dosad nije moglo biti dugoročnih studija.

U nedavno objavljenoj studiji kalifornijskog Imunološkog instituta La Jolla provedenoj na zaraženim ljudima utvrđeno je postojanje antitijela i T-stanica – dvaju glavnih oružja ljudskog imunosnog sustava, najmanje pet mjeseci nakon zaraze, čak i u onih s blagim simptomima. To su ohrabrujući podaci, s obzirom na to da naš obrambeni sustav ima više različitih načina djelovanja, rekao je Thomas Jacobs s Instituta Bernharda Nochta za tropsku medicinu iz Hamburga.

Ova studija ukazuje na postojanje sterilnog imuniteta, odnosno onog koji uništava virus prije nego što prodre u stanice, rekao je Jacobs. A odgovarajuća bi cjepiva čak mogla izazvati bolji odgovor antitijela nego prirodna infekcija, naglasio je. Usto je odgovor T-stanica, to jest specifičnih limfocita za borbu s virusima, trajao više mjeseci, što ukazuje na razvoj kliničkog imuniteta, kaže Jacobs. To znači da će pacijenti imati samo blage simptome poput onih nalik prehladi. No na temelju toga ne možemo pretpostaviti da će cjepivo zajamčiti doživotni imunitet.

“Ova saznjanja su obećavajuća, jer ako prirodna infekcija virusom može izazvati snažan odgovor T-stanica, to bi moglo značiti da će cjepivo postići isto”, rekla je Fiona Watt, predsjednica britanskog Medicinskog istraživačkog vijeća u stručnome časopisu British Medical Journal.

Carsten Watzl, imunolog na Leibnizovom institutu u Dortmundu, kaže da je čovjek nakon infekcije blažim koronavirusima, poput onih koji izazivaju prehladu, obično zaštićen godinu do godinu i pol. “No ne možete uspoređivati imunosnu reakciju organizma nakon prirodne infekcije s onom koja će uslijediti nakon cijepljenja jer je potonja puno učinkovitija”, rekao je Watzl, glavni tajnik Njemačkog imunološkog društva, istaknuvši kako se ljudi zato nadaju da će cjepiva zajamčiti dulji imunitet.

Za rizične skupine, poput korisnika domova za starije osobe, važnije je stvoriti cjepivo koje će zajamčiti sterilan imunitet, dok bi za opću populaciju klinički imunitet vjerojatno bio dovoljan, kazao je Jacobs. Zasad nije poznato hoće li cjepivo spriječiti širenje virusa. “U slučaju jakog odgovora antitijela, to je malo vjerojatno”, kazao je Jacobs, dodavši da bi kod kliničkog imuniteta mogao postojati takav rizik, ali će za utvrđivanje te činjenice biti potrebno provesti dodatne studije.

Imunolog Watzl kaže da će cjepiva najprije globalno smiriti situaciju. “Čak i ako populacija bude zaštićena samo dvije godine, svi koji žele mogu se cijepiti ponovno i bez sumnje, više ne bismo imali pandemiju”, rekao je.

Trut: ‘Kažnjavanje je potrebno, ali prije svega prevencija’

8:53 – Pomoćnik ministra unutarnjih poslova i ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut rekao je u utorak kako su mjere kažnjavanja potrebne zbog manjeg broja ljudi koje se mora prisiliti i uputiti da se pridržavaju mjera, ali da, prije svega, nastoje na prevenciji i edukaciji. Izvijestio je da Civilna zaštita ima dvjestotinjak pripadnika, 100 je pričuvnika Civilne zaštite koji rade kao covid redari, državni inspektorat ima 200-tinjak ljudi, a tu je i policija, kao najjača snaga. Imamo dovoljno ljudi za nadzor za manji broj ljudi koji će kršiti mjere, ustvrdio je Trut za emisiju “U mreži Prvog” Hrvatskog radija.

“Nije cilj kažnjavanje nego dovesti društvo i građane u način funkcioniranja rada i života da se virus ne prenosi s jedne osobe na drugu. Bitna je dezinfekcija, smanjeni broj kontakata, ne imati druženja, nositi maske. Moramo razumjeti da bez toga ne može. To mora biti dio našeg života i nadam se da to neće dugo trajati i da će nam se normalan život vratiti kroz koji mjesec, istaknuo je Trut.

Podsjetio je da inspektori svih osam mjeseci epidemije obilazili objekte i promatrali kako se primjenjuju mjere Stožera i preporuke HZJZ-a, a u posljednje vrijeme uz pomoć policije. “U najvećoj mjeri se upozorava, a u zadnjih mjesec dana krenulo se malo žešće jer je manji broj pravnih osoba ne poštuje mjere. Uslijed njih dolazi do povećanja broja zaraženih”, rekao je Trut te dodao da se sada kažnjavaju i fizičke osobe.

Mjera kažnjavanja je potrebna zbog manjeg broja ljudi koje se mora prisiliti i uputiti da se moraju pridržavati mjera, dodao je. Trut smatra da je javni prijevoz najteže kontrolirati jer je to dinamička aktivnost, pogotovo u špicama na posao i s posla. Pravni subjekti, dodao je, moraju napraviti organizaciju da ljudi rade u različito vrijeme, u smjenama.

171 novozaražena osoba u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:33 – “U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je 171 novooboljela osoba od zarazne bolesti covid-19. Riječ je o 90 s područja grada Siska, 35 osoba s područja grada Petrinje, 9 osoba s područja grada Kutine, 7 osoba s područja općine Sunja, 7 osoba s područja grada Gline, 6 osoba s područja grada Hrvatska Kostajnica, 5 osoba s područja grada Novske, 2 osobe s područja općine Lekenik, 2 osobe s područja općine Dvor, 2 osobe s područja općine Hrvatska Dubica, 2 osobe s područja općine Velika Ludina, 1 osobi s područja općine Topusko, 1 osobi s područja grada Popovače, 1 osobi s područja općine Donji Kukuruzari, 1 osobi s područja općine Lipovljani”, priopćeno je.

57 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

7:50 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 351 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 307 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 44 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 750 osobe, a ukupno je testirano 17474 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 255 uzorka, od kojih je 57 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, izvijestio je stožer.

Kim Jong Un i obitelj primili cjepivo protiv koronavirusa

7:20 – Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un i njegova obitelj cijepljeni su u posljednjih nekoliko tjedana kineskim eksperimentalnim cjepivom protiv koronavirusa, objavio je u utorak jedan američki analitičar pozivajući se na dva neimenovana japanska obavještajna izvora. Harry Kazianis, stručnjak za Sjevernu Koreju pri istraživačkom Centru za nacionalne interese u Washingtonu, ustvrdio je kako je, uz obitelj Kim, kinesko cjepivo dobilo i nekoliko viših sjevernokorejskih državnih dužnosnika. Ne zna se koja je farmaceutska tvrtka sjevernokorejskome diktatoru omogućila cjepivo, niti je li ono dokazano sigurno, napomenuo je Kazianis.

“U posljednja dva ili tri tjedna, Kim Jong Un i veći broj drugih visoko rangiranih dužnosnika unutar obitelji Kim i mreže vladajućih cijepljeno je protiv koronavirusa zahvaljujući cjepivu koje razvija kineska vlada”, napisao je Kazianis u članku za portal 19FortyFive. Dodao je kako najmanje tri kineske tvrtke rade na razvoju cjepiva na covid-19, uključujući Sinovac Biotech Ltd, CanSinoBio i Sinophram Group. Sinopharm je priopćio da je njihovo cjepivo u Kini primilo već gotovo milijun ljudi, iako nije poznato da je bilo koja od navedenih kompanija pokrenula treću fazu kliničkih ispitivanja svojih eksperimentalnih cjepiva na koronavirus.

Sjeverna Koreja nije potvrdila pojavu bolesti na svojem teritoriju, ali južnokorejska Nacionalna obavještajna služba (NIS) tvrdi kako izbijanje epidemije u toj zemlji ne može biti isključeno, s obzirom da je prije zatvaranja granice koncem siječnja imala trgovinsku razmjenu i potvrđene međuljudske kontakte s Kinom, odakle je pandemija i krenula.

Microsoft je prošli mjesec objavio da su dvije sjevernokorejske hakerske skupine pokušale upasti u mrežne sustave tvrtki koje rade na razvoju cjepiva u različitim zemljama, ne navodeći koje su tvrtke bile metama tih napada. Izvori su novinskoj agenciji Reuters potvrdili da je među njima bio i britanski farmaceutski div AstraZeneca. NIS je prošli tjedan objavio da je spriječio pokušaj sjevernokorejskog hakerskog upada u južnokorejske tvrtke koje rade na razvoju cjepiva za covid-19.

Biden i Gutteres razgovarali o borbi protiv pandemije

7:20 – Izabrani američki predsjednik Joe Biden razgovarao je u ponedjeljak s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom o “strateškom partnerstvu” u borbi protiv pandemije covida-19 i klimatskih promjena – dva pitanja u kojima je Donald Trump odbacio multilateralni pristup, objavio je Bidenov tim. Još uvijek aktualni američki predsjednik klimatske je promjene proglasio “prijevarom”. Godine 2017. povukao je SAD iz globalnog sporazuma za borbu protiv globalnog zagrijavanja planeta – što je formalno dovršeno početkom studenoga ove godine – dok se Biden obvezao da će po stupanju na dužnost vratiti Sjedinjene Države u taj globalni klimatski pakt dogovoren u Parizu 2015.

Trump je također ukinuo američko financiranje Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i povukao zemlju iz članstva te organizacije što bi trebalo biti formalizirano u lipnju sljedeće godine. Američki predsjednik optužio je WHO da je igračka u rukama Pekinga. Biden je najavio da će i tu Trumpovu odluku poništiti. Guterres i Biden također su razgovarali o “odgovoru na humanitarne krize, jačanju održivog razvoja, održavanju mira i rješavanju sigurnosnih kriza, kao i o promicanju demokracije i ljudskih prava”, dodaje se u priopćenju Bidenova tima.

Moderna zatražila hitnu registraciju cjepiva u SAD-u

7:20 – Američka biotehnološka tvrtka Moderna u ponedjeljak je zatražila hitno odobrenje američkih regulatora za svoje cjepivo za covid-19, nakon što su cjeloviti rezultati kasne faze provedbe kliničkih ispitivanja pokazali da je učinkovito 94,1 posto. U priopćenju Moderne ističe se da njezino cjepivo ne izaziva nikakve ozbiljne nuspojave.

Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) zakazala je za 17. prosinca sastanak savjetodavnog povjerenstva na kojemu će raspravljati o tome zahtjevu Moderne, čije je cjepivo drugo cjepivo visoke učinkovitosti koje ima šansu dobiti zeleno svjetlo od američkih regulatora za eventualnu distribuciju prije kraja ove godine. Odobrenje cjepiva tvrtki Pfizer Inc i BioNTech SE, koje se u ključnim ispitivanjima pokazalo 95 posto učinkovitim, bit će na dnevnom redu sastanka vanjskih stručnjaka tjedan dana ranije. Temeljem preporuka savjetodavnog tijela, FDA će odlučivati o izdavanju odobrenja za nužnu uporabu (EUA).

Moderna, koja je također najavila da će podnijeti zahtjev za odobrenje i od regulatora u Europi, izvijestila je da je njezino cjepivo učinkovito bez obzira na dob, rasu, etničku pripadnost i spol, te da je 100 posto učinkovito u sprječavanju teških slučajeva bolesti koja je do sada u svijetu ubila gotovo 1,5 milijuna ljudi. “Vjerujemo da imamo cjepivo vrlo visoke učinkovitosti. Sada imamo podatke koji to dokazuju”, kazao je direktor Moderne Tal Zaks. “Očekujemo da ćemo odigrati ključnu ulogu u promjeni smjera ove pandemije”, dodao je.

Od ukupno 196 ljudi zaraženih covidom-19 u ispitivanju koje je obuhvatilo više od 30 tisuća dobrovoljaca, njih 185 je umjesto cjepiva dobilo placebo. Moderna je izvijestila o 30 teških slučajeva bolesti, od kojih su svi bili u skupini koja je dobila placebo. Dionice Moderne porasle su od početka godine 700 posto.

Nova pravila za prelazak granice

Jučer – Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na današnjoj sjednici Vlade, na kojoj se govorilo o novim mjerama, pojasnio je novu regulaciju na graničnim prijelazima. Novom odlukom zabranjuje se prijelaz preko granice bez negazivnog PCR testa, ovisno o regijama EU.

“Najvažnija pravila su ta da putnici koji dolaze iz zelenih područja EU ne trebaju PCR test niti dodatne uvjete. No, u ovom trenutku jedina zelena regija u EU je otok Fasta u Finskoj. Svi ostali putnici moraju dostaviti negativni PCR test koji nije stariji od 48 sati ili se testirati u Hrvatskoj i biti u samoizolaciji do dolaska rezultata. Što se tiče trećih zemalja, oni ne mogu prelaziti preko granice osim nekoliko iznimki”, rekao je. Izuzetak su pogranični i zdravstveni radnici te oni koji putuju i ne borave u Hrvatskoj duže od 12 sati.

Vlada donijela tri mjere za očuvanje gospodarstva

Jučer – Nove mjere pomoći gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa i zatvaranja nekih djelatnosti, poput ugostiteljstva i drugih, ukupno su ‘teške’ 2,1 milijardu kuna i na tragu su politike očuvanja radnih mjesta i pomoći privatnom sektoru, istaknuo je u ponedjeljak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković. Nove mjere pomoći gospodarstvu odnose se na, kako je kazao premijer, na više od 80 tisuća zaposlenih, a riječ je o tri mjere, od koje je prva ona od 4.000 kuna mjesečne naknade za radnike, za što se što se uz doprinose izdvaja oko 470 milijuna kuna.

Druga mjera se odnosi na pokrivanje dijela ili svih fiksnih troškova tijekom zatvorenosti, a ta mjera bi trebala iznositi oko 250 milijuna kuna, dok je kao treću mjeru premijer naznačio novi paket tzv. covid kredita preko Hamag-Bicro-a u iznosu od 1,3 milijarde kuna.

Objavljene kazne za nepoštivanje epidemioloških mjera

Jučer – Ministar Vili Beroš na današnjoj je sjednici Vlade među ostalim je predstavio i detalje izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koje obuhvaćaju i kazne za kršenje mjera. Prijedlog Zakona je prihvaćen, nakon čega ide na glasanje u Sabor. “Propisuje se mjera obaveznog nošenja maske za lice, zabrana javnih i privatnih okupljanja. Propisuje se da mjere provode policijski službenici, civilna zaštita, inspektori Državnog inspektorata. Propisuje se kazna za pravne osobe od 10.000 do 40.000 kuna”, kazao je.

Za fizičku osobu kazna je 500 kuna ako se ne pridržava obveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske. Za fizičku osobu koja organizira privatnu zabavu kazna je 5.000 do 10.000 kuna.

