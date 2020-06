KREĆE IZGRADNJA NAJSKUPLJE CESTE U HRVATSKOJ; Tri kilometra koštaju čak 456 milijuna kuna: ‘Brutalno je skupa, ali…’

Državna cesta D403 za 30 mjeseci povezivat će riječku luku i čvor Škurinje, a izgradnja prometnice duge tri kilometra stajat će 456 milijuna kuna

U Rijeci su jučer potpisani ugovori o izgradnji državne ceste D403 koja će spajati Zagrebačku obalu u riječkoj luci i čvor Škurinje. Dugo očekivana cesta je ujedno i najskuplja u Hrvatskoj, a čast da za čak 456 milijuna kuna izgrade svega tri kilometra ceste dobio je hrvatsko-bosansko-slovenski konzorcij izvođača, javlja RTL.

‘Nigdje ne dira zemlju’

“Brutalno je skupa, naizgled, znači radi se o cesti koja je duljine tri kilometra. To stvarno spada u red najskupljih cesta u RH, kompleksnost ceste koja je cijela u objektima zapravo je i razlog te cijene”, rekao je Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, dok je Josip Purić, predsjednik Uprave GP Krk detaljnije pojasnio skupoću ceste: “Ta cesta zapravo gotovo nigdje ne dira zemlju, nego ide ili ispod zemlje tih 1300, 1400 metara, kada izađete van, ide na vijadukt.”

Rok za izgradnju projekta starog 18 godina je 30 mjeseci, a o kakvom se pothvatu radi govori i usporedba da kilometar Pelješkog mosta s pristupnim cestama košta 100 milijuna kuna, a D403 po kilometru košta čak 152 milijuna kuna.

Nije predizborni trik

No, to nije jedini projekt koji će pripomoći razvoju riječke luke. Naime, potpisan je i ugovor za produbljivanje morskog dna na jadranskim vratima, što bi trebalo koštati još 98 milijuna kuna.

“Šlag pripada onom ministru koji uspije otvorit’ radove, a to je ministar Oleg Butković. Ja mu se zahvaljujem iako to baš možda u ovom trenutku nije oportuno s obzirom na situaciju u kojoj živimo, ali meni su interesi Rijeke uvijek ispred interesa dnevne politike”, rekao je SDP-ov riječki gradonačelnik Rijeke, Vojko Obersnel, dok je HDZ-ov ministar mora, prometa i infrastrukture poručio: “Nije predizborni trik, to sam rekao i u svom govoru, znači da je netko uložio žalbu, raspisan je natječaj krajem 2018. godine, javni natječaj i on je trajao malo više od godinu dana, da je bilo uloženih žalbi na odluku o odabiru mi danas ne bi bilo ovdje, ali sutra i preksutra kad počne službena kampanja mi više nećemo potpisivati.”

No, niti jedan od ovih projekata ne bi bio moguć bez izdašne financijske injekcije Europske unije u obliku bespovratnih sredstava.