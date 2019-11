KREĆE DRUGA FAZA MILANOVIĆEVE KAMPANJE; Osmislio slogan, a krenule su i poruke: ‘Normalno, zauzmi stav, a ne ogradu Bijele kuće’

Okupit ćemo Hrvatsku na toj nimalo atraktivnoj i nimalo seksi tezi – normalna Hrvatska, Hrvatska u kojoj nenormalno ne može biti normalno, Hrvatska u kojoj si mogao biti nabusit, bezobrazan i grub. Katkad sam to bio i ja, ali mi nije palo na pamet da zakoračim sa saborske govornice i kidišem na nekog saborskog zastupnika i da me osiguranje zaustavlja, bez obzira što bih imao kondicije za puno više rundi od aktualnog premijera. To ne radiš”, istaknuo je Milanović

Kampanja predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića kojeg podupire 13 stranaka predvođenih SDP-om, u četvrtak je ‘podignula’ teaser web stranicu ‘normalno.hr’, putem koje će slati predizborne poruke, i time počinje drugu fazu kampanje u kojoj će slogan ‘Normalno’ biti dio svih njegovih političkih poruka.

Uz temeljnu poruku da će biti ‘predsjednik s karakterom i stavom’, s kojom je sredinom lipnja najavio ulazak u predsjedničku utrku, pojašnjavaju u njegovu stožeru, Milanović će svoju kampanju voditi pod motom ‘Normalno’, što će biti sastavni dio svih njegovih ključnih političkih poruka i glavni komunikacijski light-motiv u borbi za Pantovčak.

Šest varijacija ‘Normalnog’

Istodobno, uz pokretanje web stranice, u četvrtak je diljem Hrvatske postavljeno dvjestotinjak jumbo plakata na kojima se Milanović promovira pod sloganom ‘Normalno’ u šest varijacija u ovom dijelu kampanje.

Jedna od poruka je „Normalno, zauzmi stav, a ne ogradu Bijele kuće“, koje potpisuje Zoran Milanović, ‘predsjednik s karakterom’. S istim potpisom, na plakatima će se moći pročitati i poruke – „Normalno, živjeti od rada, a ne od zastare“, „Normalno, svatko ljubi koga voli“, „Normalno, žena ima pravo na izbor“, „Normalno, zelena, a ne siva ekonomija“ i „Normalno, ratovi su gotovi“.

U početnoj fazi tih će se šest poruka neprestano izmjenjivati i na teaser stranici kampanje normalno.hr.

Da će ‘normalno’ biti egida pod kojom ‘predsjednik s karakterom’ Milanović ide po glasove birača, dao je naslutiti u govoru članovima Glavnog odbora SDP-a krajem listopada u kojemu je poručio da će zajedno okupiti Hrvatsku na tezi ‘normalna Hrvatska’

“Okupit ćemo Hrvatsku na toj nimalo atraktivnoj i nimalo seksi tezi – normalna Hrvatska, Hrvatska u kojoj nenormalno ne može biti normalno, Hrvatska u kojoj si mogao biti nabusit, bezobrazan i grub. Katkad sam to bio i ja, ali mi nije palo na pamet da zakoračim sa saborske govornice i kidišem na nekog saborskog zastupnika i da me osiguranje zaustavlja, bez obzira što bih imao kondicije za puno više rundi od aktualnog premijera. To ne radiš”, istaknuo je tada.

Ne sjećam se da je neki naš predsjednik Sabora ili predsjedavajući kolegu, ma što god mu dobacio, nazvao smećem. I to smo čuli, to je novo normalno ponašanje. Protiv toga se treba boriti, to djeca gledaju, to gleda moj sin koji ima 15 godina i to smatra normalnim načinom rada Sabora, pojasnio je SDP-ovcima svoje ciljeve.

I sa svoje facebook stranice ovoga je tjedna poručio da „nas ima dovoljno da od Hrvatske krenemo stvarati jednu normalnu zemlju u kojoj će se ljudi jednostavno osjećati normalno i dobro“.

Motivacijski skup u zagrebačkom klubu Tvornica

Uz web stranicu, pod geslom ‘Normalno’ Milanović će u subotu održati i motivacijski skup u zagrebačkom klubu Tvornica na kojem će se okupiti članovi stranaka, simpatizeri, podupiratelji kao i predsjednici stranaka koji stoje iza njegove kandidature, čime će početi druga faza njegove kampanje. Na skupu će govoriti samo Milanović, uz videoprezentaciju, a po okončanju skupa i nakon druženja s okupljenima, odmah sa svojim timom nastavlja kampanju i odlazi na teren.

Milanovićevu predsjedničku kandidaturu za sada podupire 13 stranaka – SDP, HSS, GLAS, IDS, HSU, Demokrati, SNAGA, PGS, Reformisti, SU, Hrvatski laburisti, Međimurski demokratski savez i Zelena Pula, a nije isključeno da dobije potporu još neke od stranaka.