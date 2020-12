PLAN ZA CIJEPLJENJE I ŠTO PRVO SLIJEDI: Beroš, Capak i Markotić: ‘Da, spremni smo se cijepiti pred kamerama’

Jedno vrijeme ćemo koegzistirati s maskama iako smo se cijepili ili preboljeli. Kad padnu brojke onda ćemo smanjivati obvezu nošenja maski.

Nacionalni stožer civilne zaštite je na press konferenciji za medije objavio najnovije informacije oko koronavirusa u Hrvatskoj, ali i oko cijepljenja.

“Danas će ukoliko već i nije na stranicama Vlade RH, HZJZ i koronavirus.hr biti objavljen dokument sa temeljnim osnovnim informacijama o cjepivu, kako se provodi nabava, koje su količine naručene, kako bi se trebao provoditi plan cjepljenja, cijena cjepiva”, istakno je Davor Božinović.

“Ovo je najbrže razvijeno cjepivo u povijesti, ali treba znati činjenicu da je odmah od početka pandemije bilo vidljivo da se specifičan lijek neće pronaći. Zbog toga su vrlo brzo uložena financijska sredstva za istraživanje”, rekao je Krunoslav Capak.

JAVIO SE IZNAPADANI LAUC: ‘Podastro sam im dokaze i rekao – dečki, vidite da sam u pravu. Bilo bi lijepo da priznate…’

Opisao je i proces nabave

“EU je postavila pravila da kad proizvođači stave određenu količinu cjepiva da države mogu zatražiti količinu za sebe koju žele, a onda EU prema broju stanovnika raspoređuje proizvedene doze na pravičan način. Ukupno je Hrvatska naručila 5 milijuna i 600 tisuća od raznih proizvođača”, rekao je Capak te dodao da se naručila manja količina od firme koja svoje cjepivo može registrirati tek krajem iduće godine.

“EU je otvorila pregovore u prvoj fazi sa šest proizvođača”, podsjetio je Capak pa ih je nabrojio. Kaže da počinju pregovori s još nekim dobavljačima.

“Bilo je izgledno da će AstraZeneca biti prva registrirana, to smo onda uzeli 3.6 milijuna doza. Dobili smo 2.705 milijuna doza, bio je prevelik interes”, rekao je Capak. Onda je objasnio tijek kako je Hrvatska potpisivala ugovore.

Plenković sudjelovao na izvanrednoj skupštini UN-a o Covidu

Pfizer ili Moderna ili neko drugo cijepivo?

“S vremenom se dalo naslutiti da bi Pfizer mogao prvi registrirali. Onda smo odmah naručili milijun doza. Onda smo od Moderne naručili još milijun doza, a tu još nemamo potvrdu hoće li biti to milijun doza”, kazao je Capak.

“Pfizer bi mogao biti u prosincu, Moderna u siječnju registriran. Oxfordovo se također očekuje u prvom kvartalu, ali nešto kasnije”, kazao je.

“Kako se naručuje cjepivo. HZJZ temeljem uvida u ugovor predlaže ministarstvu potpisivanje sporazuma i količinu, a vlada na prijedlog ministarstva zdravstva sklapa ugovor s EU. To je put kako se naručuje”, kaže.

EPIDEMIOLOG KOLARIĆ OTKRIO OD KOJEG RAZREDA PA NADALJE SU UČENICI KOJI NAJVIŠE ŠIRE VIRUS: ‘Moramo se vratiti na online nastavu’

Postoji i plan cijepljenja

“Napravili smo plan cijepljenja. Ima sve elemente osim datuma distribucije i količine, to još ne znamo. Pfizer je najavio da će prva runda koja dođe u nas sadržavati 125.000 doza. Ako to bude kvartalna isporuka, u prvom navratu ćemo moći cijepiti 62.5 tisuće ljudi. Ako bude mjesečna isporuka, onda ćemo moći 125.000. Prioritetne osobe su bolesne osobe, osobe u zdravstvu, korisnici i djelatnici domova za starije”, kazao je Capak.

“Nakon toga cjepivo će se ponuditi svim ostalim stanovnicima. Računamo da će 5,6 milijuna doza biti dovoljno za sve koji će se htjeti cijepiti. Cjepivo će biti besplatno i dragovoljno, neće biti obavezno. Ali bilo bi dobro da se što više ljudi cijepi, to nam osigurava kolektivni imunitet. Sa samim cijepljenjem neće početi era nenošenja maski”, kazao je.

NOVI ZAKLJUČAK VLADE: Tri puta godišnje izvijestit će Sabor o provedbi mjera protiv koronavirusa

Koegzistancija s maskama

“Jedno vrijeme ćemo koegzistirati s maskama iako smo se cijepili ili preboljeli. Kad padnu brojke onda ćemo smanjivati obvezu nošenja maski”, dodao je Capak.

“Sva cjepiva preporučuju dvije doze. Prva pa druga nakon tri ili četiri tjedna. Mi smo kod provođenja uzeli model kako to radimo za gripu. Cijepit će županijski zavodi za javno zdravstvo uz pomoć drugih kolega”, kaže.

“Pfizerovo cjepivo se drži na niskim temperaturama, mora se potrošiti brzo”, rekao je Capak dodavši da će za to postojati timovi.

“Jako je važno da se građane istinito i precizno informira”, dodao je. Vlada će, kaže, provesti niz stručnih konferencija na kojima će se promovirati važnost cijepljenja.

“Mi u Hrvatskoj imamo sustav praćenja nuspojava, vode ih HALMED i HZJZ. Liječnici to moraju prijaviti ako nešto primjete, to može prijaviti i osoba. To se sve prati i inače, naravno da će se i za cijepljenje osigurati takav sustav praćenja. I na razini EU će se posebno pratiti sigurnost cjepiva, upravo se radi program”, rekao je Capak.

Na pitanje novira hoće li se cijepiti pred kamera, Božinović, Capak, Markotić i Vera Katalinić Janković kazali su kako će se cijepiti i kako su to spremni učiniti pred kamerama.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.