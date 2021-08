Dobrica Rončević, voditelj epidemiološkog odjela Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izjavio je tijekom nedjelje kako se nada uputama koje će regulirati sustavno organizirano cijepljenje djece, a koje bi trebala provesti školska medicina. Ta ideja je, prema riječima ministra zdravstva Vilija Beroša, došla iz povjerenstva Ministarstvo znanosti i obrazovanja, piše 24sata.

U Hrvatskoj su zasad registrirana cjepiva za djecu stariju od 12 godina. Neka od njih, naročito ona koja spadaju u rizične skupine zbog bolesti, već su dobila svoju dozu. Rončević je za N1 istaknuo da vjeruje kako će za cijepljenu djecu ubuduće biti ukinuta mjera samoizolacije nakon kontakta sa zaraženom osobom.

Beroš ističe da povjerenstvo i o tome promišlja. Ako se to ostvari, djeca će i u slučaju kontakta sa zaraženom osobom moći ići na nastavu i družiti se s prijateljima. No, ako je cijepljeno dijete zaraženo, morat će u samoizolaciju, kao i necijepljena djeca.

Kreće cijepljenje u pojedinim školama

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin potvrdila je u nedjelju da će s početkom školske godine, koja počinje 6. rujna, početi i organizirano cijepljenje djece u pojedinim školama.

"Kada krene školska godina, organizirat će se cijepljenja za pojedine škole. Pogotovo se to može odnositi na učenike završnih razreda srednjih škola, a tu su nam i srednje škole kao što su zdravstvene i ugostiteljske, gdje učenici već tijekom školovanja zbog prakse dolaze u kontakt s ljudima različite dobi tako da bi te škole mogle biti prve u kojima se može organizirati cijepljenje", izjavila je Pavić Šimetin u Dnevniku Nove TV.

"Cijepljenje će biti dobrovoljno. Nema obveze cijepljenja djece ali ako se organizira u školi velikom broju djece i njihovim roditeljima bit će lakše dostupno", kazala je. Izrazila je nadu da pojedine županije, zbog epidemiološke situacije, novu školsku godinu neće započeti virtualnim putem. "Važno je primjenjivati princip koji smo imali tijekom prošle školske godine - da se nastava na daljinu ne mora odnositi na cijelu županiju, već na pojedine škole", rekla je zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Put prema kolektivnom imunitetu?

Znanstvenici smatraju da će cijepljenjem djece doći do kolektivnog imuniteta. Primjerice, u australskom Melbourneu 55 posto zaraženih čine djeca i tinejdžeri, dok, s druge strane, u Velikoj Britaniji i SAD-u u bolnicama zbog zaraze završi jedan posto zaražene mladeži. Smrtni ishod je, pak, zabilježeni kod jednog od 10.000 zaražene djece.

Pfizer očekuje da će njihovo cjepivo za djecu od pet do 11 godina starosti u SAD-u biti dostupno najranije u listopadu. Stvorili su i cjepivo za dob od šest mjeseci do pet godina, no za oba čekaju autorizaciju zdravstvenih tijela.