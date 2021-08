Hrvatska narodna banka krenula je u novu fazu kreiranja hrvatskih kovanica eura, procesa koji je pobudio velik interes u domaćoj, ali i regionalnoj javnosti, s obzirom na to da je jedan od izabranih motiva znanstveni genije Nikola Tesla.

"Hrvatska narodna banka raspisala je 2. kolovoza 2021. otvoreni natječaj za izbor dizajna nacionalne strane eurokovanica u kojem mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Autori se na natječaj mogu javiti samostalno ili u koautorstvu s drugim fizičkim osobama", stoji u priopćenju HNB-a te se dodaje da je krajnji rok za podnošenje prijava 15. rujna. To znači da će autori imati otprilike mjesec i pol za kreiranje svojih ideja.

Prvorangirani dizajn po motivu nagrađivat će se sa 70 tisuća kuna

"Ukupni fond naknada za natječaj iznosi najviše 500.000 kuna koji će se isplaćivati za tri najuspješnija prijedloga dizajna naličja eurokovanica po pojedinom motivu", otkrivaju iz HNB-a. Prvorangirani dizajn naličja eurokovanice po motivu nagrađivat će se sa 70 tisuća kuna, drugorangirani dizajn 35 tisuća kuna, a trećerangirani 20 tisuća kuna, stoji u objavljenim uvjetima natječaja.

"Motivi za izradu dizajna naličja eurokovanica su geografska karta Republike Hrvatske za naličje kovanice od 2 eura, životinja kuna za naličje kovanice od 1 eura, Nikola Tesla za naličje kovanica od 50, 20 i 10 centi te glagoljica za naličje kovanica od 5, 2 i 1 centa. U pozadini svih motiva nalazit će se šahovnica, kao najupečatljiviji dio grba Republike Hrvatske", stoji u objavi HNB-a te dodaju da je "potrebno uključiti obvezne elemente za izradu prijedloga dizajna naličja eurokovanica koji proizlaze iz Uredbe Vijeća (EU) br. 729/2014 o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenih za optjecaj, kao i odgovoriti na druge zahtjeve vezane uz izradu prijedloga dizajna naličja eurokovanica".

"Svaki prijedlog dizajna naličja eurokovanica mora sadržavati grafički prikaz sa slikovnim i tekstualnim detaljima u uvećanoj verziji promjera 150 mm; grafički prikaz/prikaze sa slikovnim i tekstualnim detaljima u veličini kovanice nominalne vrijednosti/nominalnih vrijednosti (apoena) na koju/koje će biti apliciran određen motiv, te tekstualni opis prikaza prijedloga dizajna naličja eurokovanica", objašnjavaju iz HNB-a. Za kraj naglašavaju da za svaki pojedini motiv autor može dostaviti najviše pet različitih prijedloga dizajna naličja eurokovanica.

Svađa Hrvatske i Srbije: Čiji je Tesla?

Mnogo bure u regionalnoj javnosti, ali i reakcija hrvatske političke scene izazvao je izbor Nikole Tesle za naličja kovanica hrvatskih eura od 50, 20 i 10 centi. Probudili su se duhovi prošlosti i otvorilo pitanje pripada li Tesla Hrvatskoj ili Srbiji, a najdalje u tome je otišla Narodna banka Srbije koja je najavila da će se na hrvatski izbor žaliti Bruxellesu.

"Narodna banka Srbije je mišljenja da bi eventualno stavljanje lika Nikole Tesle na nacionalnu strane kovanice eura, ako Hrvatska postane članica eurozone u narednom razdoblju, predstavljalo prisvajanje kulturnog i naučnog naslijeđa srpskog naroda s obzirom na to da je nesporno da se slavni znanstvenik tijekom svog života izjašnjavao kao Srbin po porijeklu i rodu", poručili su iz NBS-a.

Na takve reakcije iz Srbije, odgovorili su hrvatski političari, a najizravniji je, očekivano, bio predsjednik Zoran Milanović. "Tesla je proveo manje vremena u Srbiji nego ja u Oklaju danas", kazao je Milanović, dok je premijeru Plenkoviću bilo čudno što se iz Srbije uopće žale.

"Mi nikoga nikome ne uzimamo. Ali smatramo da je on, u smislu nacionalnosti Srbin, dapače, to je još jedna velika gesta Hrvatske i ja to samo vidim kao plus. A njegova veličina je neupitna i globalnih razmjera, doslovno. Možemo samo biti ponosni na to", rekao je Plenković i ne vidi zašto bi to ikome bio problem. "Da sam na čelu Narodne banke Srbije rekao bih bravo", zaključio je danas Plenković.

Tesla se zaobilaznim putem našao na kovanici

A Tesla na buduću hrvatsku eurokovanicu čak nije došao niti u redovitoj proceduri, nego su ga građani u HNB-ovoj anketi tamo smjestili dok je iz izbora ispao Dubrovnik. Čak 2599 glasova građana je kao slobodan prijedlog, izvan onih koje je odredila Komisija, tražilo je da se Tesla nađe na kovanom novcu što je potom usvojeno kao prijedlog.

Što se tiče samog uvođenja eura u Hrvatsku, premijer Andrej Plenković i guverner HNB-a Boris Vujčić očekuju da će se to dogoditi za nešto više od godinu dana, 1. siječnja 2023. godine. "Radimo kao da ćemo ući 1. siječnja 2023. godine. Ukoliko ćemo ući tada, ta odluka će biti donesena iduće godine", rekao je Vujčić. Plan je Europskoj komisiji poslati plan motiv za kovanice sredinom listopada, a potom se trebaju izvršiti i pripreme za kovanje tog novca u Hrvatskom novčarskom zavodu.