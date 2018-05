KREĆE BITKA S VRTIĆKIM PROBLEMIMA: Bit će više objekata, drugačije će se raditi, a evo kako će se riješiti nedostatak odgojitelja

U Hrvatskoj bi uskoro trebalo osvanuti 150 novih vrtićkih objekata, način rada u vrtićima kad je riječ o radnom vremenu trebao bi se promijeniti, a stižu i još neki noviteti.

Čak tri ministarstva krenula su u bitku rješavanja problema odgoja i obrazovanja te smještaja djece predškolske dobi. Bilo je i vrijeme s obzirom na brojčane podatke koji pokazuju lošu situaciju koju Hratska ima na tom području u odnosu na druge zemlje.

Naime, čak 311 općina u Lijepoj našoj uopće nema jaslički program, dok 146 njih nema ni onaj vrtićki. Jaslice, pak, polazi svega 20 posto djece te dobi što je daleko ispod 33 posto koje je zacrtala EU, a u Hrvatskoj je 59 posto djece obuhvaćeno vrtićima dok je u drugim državama to daleko iznad 90 posto.

Enorman iskorak za ruralna područja

Da bi se sitacija popravila, Hrvatska kreće u izgradnju dodatnih objekata pa tako već početkom ovog mjeseca kreće novi natječaj s 500 milijuna kuna za izgradnju vrtića. Do kraja ove godine u gradnju bi trebalo krenuti njih 150. “S obzirom na no što sad imamo u ruralnim područjima, to je enorman iskorak”, komentira ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.



Prema riječima ministrice obitelji Nade Murganić, u nove vrtiće ide i novi način rada. “Neke roditelje zanima duže radno vrijeme, neke dvosmjenski rad do 21 sat, a neke uvođenje novih programa”, pojašnjava za HRT.

Učitelji u odgojitelje

A s novim objektima i radnim vremenom potreban je i dodatni kadar. Imal li dovoljno odgojitelja u Hrvatskoj je pitanje, no u slučaju da postoji problem, ministrica obrazovanja Blaženka Divjak nudi rješenje. “Imamo iz nekih razloga nezaposlenih učitelja razredne nastava za koje sam sigurna da mogu adekvatno pokriti, uz dodatnu edukaciju, skupine starije vrtićke dobi”, kaže ona.

Svime ovime trebalo bi valjda konačno biti rješeno i pitanje lista čekanja koje se nalaze po brojnim vrtićima i u kojem brojni roditelji gledaju s velikom pozornošću čekajući da njihovo dijete dobije svoje mjesto. Za razliju od nas, u drugim zemljama EU-a vrtiće imaju ondje gdje su im potrebni, a lista čekanja nema.

Dodajmo svemu da će u Hrvatskoj od 2022. petogodišnja djeca obvezno u vrtić, a sa 6 godina u školu. A do tada planiran je i dodatni novac iz socijalnog fonda koji će pomoći roditeljima tanjih novčanika.