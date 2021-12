Volonteri iz Sinja već godinama upozoravaju na mučnu scenu u gradu. Jedan vlasnik drži svoje krave bez hrane i vode. One ugibaju na cesti, inspekcija izlazi na teren, a on - dobiva poticaje od države.

Još jedna u nizu intervencija veterinarske inspekcije dogodila se u utorak ujutro. U pratnji policije obišli su krave koje nemaju zaklon, niti imaju što jesti i piti.

"Veterinarski inspektor može bilo koga pa i gospodina Domazeta tužiti po Kaznenom zakonu do šest mjeseci ako ne napoji kravu, do godinu dana kad zanemaruje životinju i muči, a ovo što se događa je mučenje", rekla je za RTL Danica Ramljak.

'Mjesecima stoje na istom mjestu'

Volonteri su često kriomice hranili životinje. Zbog toga su imali problema s vlasnikom, pa sada istupaju anonimno.

"Zavezane su tim čvrstim konopima, znači one se ne mogu maknuti, mjesecima stoje na istom mjestu. Ono što popasu to je to. Ako stoje to svezane, nemaju više ni što pasti. Nikad hranu nije kupio. Ta krava je tu ima deset dana tu da se nije pomakla s mjesta samo leži. Donosili smo joj hranu i donijeli smo joj deku i pokrili smo je ne bi joj bilo toplije ne bi li joj olakšali tu muku i to", opisuju volonteri.

Nakon odlaska policije i inspektora, krava je ostala na istom mjestu. Iz Državnog inspektorata poručuju kako su protiv vlasnika podnijeli više optužnih prijedloga. No, oni još nisu došli na red tamošnjeg suda. Čini se da pravdu krave neće dočekati na životu.

I Bulj je imao problema

"Rješavao sam s komunalnim redarom da se odmah izda rješenje o izuzimanju. Međutim, Županija nije napravila što je trebala napraviti. Morala je osigurati sklonište za minimalno 50 životinja. Grad je dužan sufinancirati. Mi smo spremni. Međutim, mi to rješenje ne možemo sprovesti jer to nisu nezbrinute životinje", kaže gradonačelnik Sinja, Miro Bulj.

Inače, gradonačelnik Bulj je i sam priskočio kravama u pomoć u lipnju ove godine, noseći im hranu i vodu. Vlasnik ga je počastio uvredama: "Pomoć ćeš mi? Vidin kako ćeš mi pomoć, vidi kako me brukaš, nisam budala. Juče mi bila veterinarka i krsti se šta govore o mojin kravama. One su lipe i uglađene. Po noći ja njima dajem, po noooći, eeeej…"

Vlasnik inače ima 24 krave. Iz Ministarstva poljoprivrede potvrdili su da su mu u posljednjih šest godina isplatili 32.000 kuna poticaja; novca koji je trebao utrošiti na krave.