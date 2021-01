KRAUS O ZABRANI USTAŠKIH SIMBOLA: ‘Treba konačno riješiti pitanje o kojem se razgovara već godinama’

Većina klubova zastupnika podržala je inicijativu Židovske općine Zagreb da se pristupi usuglašavanju zakonskog okvira kojim bi se zabranilo korištenje ustaških obilježja

Židovska općina Zagreb izvijestila je u petak da je većina klubova zastupnika, uključujući i vladajuće, podržala njihovu inicijativu da se pristupi usuglašavanju zakonskog okvira za stavljanje u proceduru zakona kojim bi se zabranilo ustaška obilježja i veličanja zločinaca. Kako je objavljeno na internetskim stranicama Židovske općine Zagreb (ŽOZ), u zagrebačkoj Židovskoj općini danas je “održan sastanak predstavnika naroda žrtava NDH, antifašista i većine Klubova zastupnika u Saboru RH, kako vladajućih, tako i oporbenih stranaka”.

U priopćenju koje je potpisao predsjednik ŽOZ, Ognjen Kraus, navodi se kako je “na sastanku jednoglasno zaključeno da se pristupi usuglašavanju zakonskog okvira za stavljanje u saborsku proceduru zakona o zabrani i kaznenom kažnjavanju upotrebe ustaških obilježja i znakovlja, nijekanja koncentracijskih logora smrti i veličanja ustaških zločina”.

GENERAL DŽANKO PRISJETIO SE GOTOVININE NAREDBE: ‘Tko se bude igrao s oznakama HOS-a, dobit će nogom u guzicu!’

Židovska općina traži zabranu ustaškog znakovlja

Predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus rekao je večeras Hini da su sastanak sazvali prije desetak dana i nije povezan s današnjim događajem obilježavanja obljetnice operacije “Maslenica” u kojem je predsjednik Zoran Milanović odbio sudjelovati zbog ustaških obilježja.

Kraus koji godinama traži zabranu ustaškog znakovlja i pokliča “Za dom spremni”, rekao je da su na sastanku bile opozicijske i vladajuća stranka te predstavnici Roma, Srba, Židova i antifašista.

Odazvali su se svi klubovi koji su bili pozvani, HDZ je došao također, rekao je. Dodao je kako nije zvao Domovinski pokret ni sve one koji, kaže Kraus, a priori podržavaju ustaški pozdrav, te da na sastanku nije bio ni Most. “Treba konačno riješiti pitanje o kojem se razgovara već godinama i smatram da se to se može izglasati dvotrećinskom većinom ako iza toga stoji vladajuća stranka”, rekao je.

Kraus je u rujnu prošle godine pozvao premijera Andreja Plenkovića da donese zakon kojim će biti zabranjeni ustaški simboli i znakovlje. “Ući ćete u povijest donesete li tu odluku, skinut ćete ljagu s hrvatskog naroda koji nezasluženo nosi 30 godina, posebno s obzirom na doprinos koji je Hrvatska dala u europskoj antifašističkoj arhitekturi”, zaključio je tada Kraus.

‘KOMEMORACIJA DA, PROVOKACIJA NE’: Plenković misli da se incident u Zadru nije dogodio spontano: ‘To je klasični scenarij’