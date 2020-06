KRATKOTRAJNO ONEČIŠĆENJE NA PLAŽI NA KORČULI: Iz županije ističu da je more na 118 plaža izvrsne kakvoće

Od 120 testiranih plaža, more je na njih 118 izvrsno, a na jednoj dobro

Dubrovačko-neretvanski Zavod za javno zdravstvo obavio je od 1. do 12. lipnja ispitivanje kakvoće mora na 120 plaža, a prema rezultatima, na 118 plaža more je izvrsne kakvoće, dok je more na plaži Hotela Dubrovnik Palace ocijenjeno kao dobre kakvoće.

NE SLUTI NA DOBRO: Dubrovačko-neretvanska županija objavila koliko imaju turista. Brojka je poražavajuća…

Riječ je o drugom redovitom utvrđivanju kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije prema programu za 2020., izvijestili su u ponedjeljak iz županije.

Uzorci mora na 119 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Tijekom drugog ispitivanja 1. lipnja, utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje na plaži Prižba na Korčuli. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 3. i 4. lipnja, te kontrolni uzorak 11. lipnja. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

Od ostalih 119 plaža, more na 118 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, a more na plaži Hotela Dubrovnik Palace ocjenjeno je kao dobre kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.