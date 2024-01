Danas se nastavlja suđenje braći Mamić za izvlačenje novca iz Dinama te su pozvani nekadašnji igrači Dino Drpić i Boško Balaban kao i Niko Kranjčar koji se jutros pojavio na sudu, piše Danas.hr.

Podsjetimo, Zdravka Mamića terete da je s računa Dinama u Klagenfurtu podigao 2,2 milijuna eura i zadržao za sebe. Obrana navodi da je tako Mamić tim novcem plaćao igrače u gotovini.

Naveo je da je u Dinamu igrao od djetinjstva pa do 2005. godine.

"Prvi profesionalni ugovor potpisao sam s punoljetnosti. Plaćanje je bilo preko računa, uglavnom preko računa i iznenađen sam - taj potpis - stvarno se ne sjećam da sam primio na ruke, ali potvrđujem da je to moj potpis i moj rukopis, moguće da se dogodilo", naveo je u sudnici Kranjčar o tome je li bilo isplate novca u gotovini.

Potom je naveo da je ta situacija sigurno bila iznimka jer mu se novac uglavnom uplaćivan na račun.

"Dinamo je prema meni ispunio sve svoje obveze", naveo je Kranjčar.

Kada je Zdravko Mamić bio izvršni predsjednik kluba, rekao je Kranjčar, s njim je dogovarao "financije", kao i u ime ostalih igrača jer je on bio kapetan. Po stipendijskom ugovoru, dakle prije potpisivanja profesionalnoga, primanja su mu iznosila 100 tisuća tadašnjih maraka godišnje.

USKOK mu je danas prezentirao dvije potvrde (za isplatu novca op.a), a Kranjčar je potvrdio kako je na njima njegov rukopis i potpis.

"Proizlazi iz jedne da mi je u siječnju 2003. isplaćeno 40.000 eura na ime stipendijskog ugovora, ali ne vidi se od koga sam ih primio, dok je na drugoj navedeno da primam 30.000 eura od Zdravka Mamića na temelju dospjele rate iz ugovora", rekao je Kranjčar.

Rekao je da je tijekom njegova prelaska u Hajduk, Dinamo mu je ostao nešto dužan, ali da mu je uskoro to isplaćeno i to na račun.

Mamićev branitelj Filip Glavaš nakon svjedočenja Kranjčara izjavio je: "Niko Kranjčar je samo jedan u nizu svjedoka koji je potvrdio da je u vrijeme dok je sporni račun u Austriji bio otvoren od Zdravka Mamića primao gotovinske isplate, a čime je Mamić podmirivao obveze NK Dinama. Iz iskaza je razvidno da su sva sredstva podignuta s računa u Austriji utrošena isključivo na poslovanje kluba, odnosno Zdravko Mamić ih nije zadržao za sebe."

Nakon iskaza Nike Kranjčara USKOK smatra da su njegovi navodi u suglasnosti onome što je jučer Vesna Juraić spominjala, znači na koji način su se vršile isplate i da je ona kao šefica računovodstva isplate vršila temeljem dokumentacije, dakle nije nikada vidjela te potvrde. To je i Niko Kranjčar danas spominjao u svom iskazu, gdje govori da su isplate vršene temeljem ugovora. A što se tiče ovih potvrda, to je USKOK u svojoj optužnici i priznao, ta novčana sredstva da su isplaćena Niki Kranjčaru, stoga današnji iskaz ni na koji način nije poljuljao teze USKOK-a, a pogotovo ne nakon jučerašnjih iskaza osoba zaduženih za financije kluba", kazao je Sven Mišković iz USKOK-a.

Podsjetimo, dan ranije u sudnici je svjedočila i punica Luke Modrića, Vesna Juraić koja je 13 godina radila je kao šefica računovodstva u Dinamu. Ni ona nije znala ništa o Dinamovim računima u inozemstvu - tako je barem odgovorila zamjeniku ravnateljice USKOK-a na suđenju.

Igrače se, kaže Juraić, nije isplaćivalo u gotovini, već preko računa. Tvrdi da je knjižila već obrađene fakture. "Odlučivala je uprava, ne računovodstvo, ono je tu da knjiži", rekla je. Na pitanje je li imala dodirnih točaka da je bilo isplata u gotovini, također je negirala.

Obrana Zdravka Mamića prisjetila ju je da je ipak bilo i takvih isplata. Pokazali su isplatnicu na kojoj je bio i njezin potpis. "Vidim ali, ja sam to zaboravila", poručila je Modrićeva punica u ponedjeljak u sudnici. Kada su je nakon toga pitali je li onda bilo gotovinskih isplata, ispravila se. "A piše 1980 kuna, znači to sam zaboravila. Ispričavam se", dodala je.

Poznato joj je da je Zdravko Mamić davao pozajmice Dinamu, ali se ne sjeća u koju svrhu. Juraić, kao ni njezin zet Luka Modrić, u sudnici se puno toga nije mogla sjetiti. Na pitanje je li račun Dinama ikad bio blokiran kratko je rekla - da se ne sjeća. Svjedočio je i bivši zamjenik direktora Dinama Mario Božina, kojemu je poznato da je Mamić davao pozajmice klubu, i one su mu, misli, vraćene. "Mi smo znali bianco potpisivat isplatnice i memorandume ako nekog nema", rekao je. Onda mu je USKOK pokazao dvije isplatnice na kojima je i njegov potpis.

"Ja bih rekao da to nije moj potpis. Sličan jest, ali nije to moj potpis. U klubu sam radio za 7,5 tisuća kuna, pa nisam mogao ni pozajmiti klubu nikakve novce, da bi mi vratili. Sa ženom i dvoje djece nisam imao takvu količinu novca", tvrdi bivši zamjenik direktora Dinama. Na njegovo ime iz Dinamo uzeto je gotovo pola milijuna kuna. "Ako ćete iskreno, mislim da je to išlo onda za Zdravka Mamića", dodao je.

