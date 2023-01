U Hrvatsku je stigao kraken, novi soj koronavirusa. Time su potvrđene riječi stručnjaka koji već nekoliko tjedana nagađaju da će se novi soj pojaviti i u našoj zemlji. Prije nekoliko dana pulmolog Saša Srića objasnio je simptome krakena.

"Podtip omikron soja kraken širi svoje krakove tako što se jako brzo širi, izbjegava imunitet, pogađa i one koji su cijepljeni i one koji su preboljeli. No, kao i svi dosadašnji podsojevi omikron tipa, ne očekujemo da će izazvati težu kliničku sliku", dodao je, napominjući da kod populacije koja nije cijepljenja i ima druge kronične bolesti kraken može izazvati komplikacije.

Snažan rast broja zaraženih

Broj zaraženih krakenom je u SAD-u početkom siječnja snažno porastao. Srića kaže da i Hrvati mogu očekivati slične brojke.

"Vrlo vjerojatno ćemo imati presliku iz SAD-a tako da će taj soj predominirati kroz sljedećih mjesec dana. Možemo to očekivati. Moramo apsolutno biti svjesni da pandemiju nismo pobijedili i da nismo sigurno dok god su virusi prisutni", kazao je Srića tada.

Na pitanje je li naš zdravstveni sustav spreman za dolazak krakena uz gripu, pulmolog kaže: "Prije svega, moramo znati da je sada period i ostalih respiratornih infekcija. Dominira gripa koja je sada puno jača u odnosu na zadnje dvije godine koju smo izbjegli zbog opravdanih mjera protiv covida. Imunološki sustav je kod mnogih građana oslabio. Zato smo danas u situaciji da imamo puno veći broj zaraženih od svih drugih respiratornih infekata".

"Naše sestre i liječnici su pripremljeni. Zdravstveni sustav je spreman. Bolnički kapaciteti su dovoljni", kaže Srića i poziva sve građane s blagim simptomima gripe i virusa da ostanu kući, ističući da je u bolnicu potrebno doći tek u slučaju težih simptoma kako se ne bi preopteretio zdravstveni sustav.

Simptomi slični prehladi

Što se simptoma tiče, stručnjaci su sve uvjereniji da su simptomi krakena slični svim drugim sojevima omikrona. Dr. Allison Arwady, povjerenica Odjela za javno zdravstvo u Chicagu, smatra da simptomi krakena nisu doživjeli veliku promjenu. "Vidimo da sve više ljudi zapravo ima simptome slične prehladi", rekla je Arwady na konferenciji za novinare.

To znači da se može očekivati da će simptomi poput curenja nosa, grlobolje, kašlja i začepljenosti biti česti. Arwady je dodala da je visoka temperatura, koja karakterizira gripu, vrlo rijedak simptom krakena. S druge strane, oni koji su cijepljeni trebali bi i kod ove strane imati blaže simptome zaraze.

Razvio se u Americi

Kraken se razvio u Americi kao produkt spajanja dvaju različitih omikrona. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) kaže kako postoji mogućnost da bi ova varijanta mogla imati sve veći učinak na broj oboljelih od covida-19 u EU/EEA, ali ne u nadolazećem mjesecu jer je varijanta trenutno prisutna samo na vrlo niskim razinama.

No, s druge strane, u SAD-u se ubrzano širi. Konkretno u svega nekoliko tjedana je prešao s četiri posto sekvencioniranih slučajeva na 40 posto.

Zbog toga je voditeljica Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za covid-19 Maria Van Kerkhove kazala da je zdravstvena agencija zabrinuta zbog brzine kojom ova podvarijanta zamjenjuje druge varijante.

Upravo danas očekuje se da će hitni odbor za covid-19 (IHR) Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) predložiti Glavnoj skupštini ukidanje "javnozdravstvenog izvanrednog stanja od međunarodne važnosti", odnosno pandemije, gotovo tri godine od njezina proglašenja.