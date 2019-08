KUPUJETE STAN? IMATE JOŠ MANJE OD 3 MJESECA ZA PRIJAVU: Pripremite se za novu rundu državnih subvencija

Štromar najavio da u rujnu kreću novi natječaj za subvencionirane stambene kredite

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar najavio je danas tijekom saborske rasprave o izmjenama zakona o subvencioniranju stambenih kredita i društveno poticajnoj stanogradnji (POS), da u rujnu kreće novi natječaj za subvencionirane stambene kredite. “Mladi će se u rujnu ponovno moći javiti za subvencionirane stambene kredite”, najavio je Štromar istaknuvši kako je riječ o dobroj i konkretnoj demografskoj mjeri čija je svrha rješavanje stambenih pitanja mladih.

Ministar je podsjetio je da dosad odobreno više od 5300 subvencioniranih kredita što znači da je više od 5300 mladih pomoću subvencija kupilo stanove ili izgradilo kuće kao i da je u tim njihovim domovima rođeno više od 700 djece. Dodao je i kako je izgrađeno 8276 POS-ovih stanova, te da je u pripremi izgradnja još 1000 i to pretežno na obali. “Kada se to zbroji riječ je o više od 13500 domova za preko 36000 mladih ljudi”, rekao je ministar Štromar.

Dodatne subvencije za svako dijete

Izmjenama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita omogućava se za svako dijete u obitelji dodatno subvencioniranje kredita u trajanju još jedne godine, a izmjenama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS) predlaže se smanjenje kamatne stope na javna sredstva s 3 na 2 posto te zabrana najma ili prodaje POS-ovih stanova u desetogodišnjem razdoblju.

Zamjerke oporbe

Najviše zamjerki oporba je imala na to što visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi, i kreće se od 30 do 51 posto. “Zašto to nije ukinuto”, upitao je Saša Đujić (SDP) navodeći kako primjerice u Gospiću subvencija iznosi samo 36 posto, dok negdje drugdje 50 posto.

Davor Vlaović (HSS) smatra da bi zakon trebao dati svima jednaku šansu da ga mogu konzumirati. Anka Mrak Taritaš (Klub GLAS-a i HSU-a) hvali predloženu zabranu iznajmljivanje i prodaju POS-ovih stanova, ali smatra da jednako ograničenje treba biti i za nekretnine koje se kupuju subvencioniranim kreditima.