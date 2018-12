KRAJEM DANA NAM STIŽE VELIKA PROMJENA VREMENA: Čekaju nas olujno nevrijeme i snijeg, za gotovo cijelu zemlju izdan Meteoalarm

Osim na vjetar, već potkraj petka i osobito u subotu valja upozoriti i na često obilne pljuskove praćene grmljavinom

Nakon na kopnu uglavnom hladnog četvrtka, u petak će ponovno biti toplije, uz južinu, a navečer te osobito u subotu ponegdje i izraženiju oborinu, u većini gorskih krajeva i snježni pokrivač, javlja HRT u novoj prognozi.

Osim na vjetar, već potkraj petka i osobito u subotu valja upozoriti i na često obilne pljuskove praćene grmljavinom.

U istočnoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano, ujutro ponajprije u Posavini uz maglu. Prema večeri porast naoblake. Vjetar uglavnom, slab, popodne do umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do -1, a najviša dnevna od 7 do 9 °C.

Djelomice sunčano, ujutro mjestimice uz maglu, uglavnom uz rijeke bit će danas u središnjem dijelu zemlje. Popodne postupni porast naoblake. Zapuhat će umjeren, u višim predjelima na udare i jak jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 0, a najviša dnevna od 8 do 10 °C.

Jačaju jugo i jugozapadnjak

U Gorskom kotaru i Lici promjenjivo, popodne i pretežno oblačno, ujutro po kotlinama uz maglu. Navečer mjestimice može pasti malo kiše. Zapuhat će umjeren, na udare jak jugozapadnjak, navečer ponegdje i s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 0, a najviša dnevna od 9 do 12 °C.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, popodne uz povećanu naoblaku, a navečer može pasti i malo kiše. Ujutro je u unutrašnjosti Istre moguća magla. Popodne će zapuhati umjeren jugozapadnjak, prema kraju danu u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, u unutrašnjosti oko 2, a najviša dnevna od 11 do 15 °C.

Djelomice sunčano vrijeme prevladavat će u Dalmaciji. Popodne postupan porast naoblake, a prema kraju dana malo kiše moguće je samo na otocima. Vjetar uglavnom slab, ujutro burin, a navečer će zapuhati jugo koje će jačati u noći na subotu. Najniža jutarnja temperatura zraka duž obale i na otocima od 5 do 9, u unutrašnjosti oko -1, a najviša dnevna od 11 do 16 °C.

U subotu obilna kiša praćena grmljavinom

Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno oblačno uz povremenu kišu. Obilne oborine bit će na Jadranu, osobito sjevernom te u gorskoj Hrvatskoj gdje će uz zahladnjenje biti i susnježice i snijega. Duž obale i na otocima mogući su izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Od sredine dana postupan prestanak oborine i djelomično razvedravanje.

U unutrašnjosti povremeno umjeren jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak i sjeveroistočnjak. Na Jadranu će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak okratati na buru, podno Velebita s olujnim udarima te sjeverozapadnjak.

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 6 na kopnu te između 9 i 12 na Jadranu. Najviša dnevna uglavnom između 6 i 9 u unutrašnjosti, a na Jadranu od 11 do 14 °C. Od sredine dana temperatura zraka u padu.

Upozorenje Meteoalarma

Zbog obilne kiše i olujnog vjetra Meteoalarm je za subotu izdao upozorenja za gotovo cijelu Hrvatsku. Opasne vremenske prilike predviđaju za područja Istre, Kvarnera, u podvelebitskom kanalu te u Lici.

U nedjelju pak ponovno češća kiša, zatim uglavnom suho i prohladno, na Jadranu većinom uz buru, ali slabiju nego u subotu, kada će prolazno zamijeniti jako jugo.

U ponedjeljak uglavnom umjerena bura. Danju malo toplije od prosjeka, a na kopnu nakon iznadprosječno toplog subotnjeg jutra, u nedjelju i ponedjeljak najniža jutarnja temperatura oko -1 °C.