KRAJ TURISTIČKE SEZONE? Biranje destinacije za odmor je hod po minskom polju; Hrvatska uskoro i na njemačkoj ‘crvenoj listi’?

Njemačka je stavila na listu rizičnih područja za zarazu od koronavirusa skoro cijelu Španjolsku, Austrija Hrvatsku – biranje destinacije za odlazak na ljetni odmor u europskom inozemstvu je postao hod po minskom polju

Stari su u Dalmaciji znali reći da je kraj ljeta kada padne prva kiša nakon Vele Gospe, dakle, 15. kolovoza – a ona u pravilu nije padala do rujna. Gospodarski gledano se ljetna sezona zadnjih godina – na veselje ljudi iz turističke branše – konstantno produžavala, a klimatske promjene su ionako učinile da se čovjek na padaline i vremenske odrednice više ne može osloniti, piše Dunja Dragojević za Deutsche Welle.

Korona je, pak, izbrisala sva postojeća pravila. Ljetna sezona 2020. ima samo jedno – da ono što danas vrijedi, sutra više ne mora vrijediti. Toga su itekako svjesni svi oni Nijemci kojima je ljetni odmor pred vratima, a to su prije svega oni s juga zemlje. Savezne pokrajine Baden-Württemberg i Bayern, naime, uvijek imaju kasnije ljetne praznike od ostalih njemačkih pokrajina – ove godine do 7. odnosno 12. rujna.

KRITIZIRAJU NAS, A NI SAMI SE NISU PROSLAVILI: Austrija je tek nešto bolja od Hrvatske u sprječavanju širenja koronavirusa

Ni last minute nije više dovoljno last

Upravo za njih su posebno atraktivne mediteranske zemlje jer se do Italije i Hrvatske mogu “dobaciti” prilično brzo automobilom. Mnogi su mislili: čekat ćemo da vidimo kakva je situacija na terenu pa ćemo bukirati neki last minute aranžaman. Ali kako se odlučiti krenuti i last minute na put kada svakoga dana njemačka vlada i Robert Koch Institut (RKI) stavljaju nove zemlje na listu rizičnih područja za zarazu koronavirusom? Otkad je u petak (14.8.) RKI na tu listu stavio skoro cijelu Španjolsku osim Kanara – a to znači i Nijemcima posebno drage Baleare, njemački mediji su puni tekstova o pravima i dužnostima njemačkih turista koji se spremaju ili se već nalaze na područjima koja su dospjela na ovu ominoznu listu.

A situacija je u ovakva: ako ste uplatili aranžman preko neke turističke agencije, možete ga otkazati i dobiti natrag novac ili voucher jer se odluka poput ovog službenog upozorenja vlasti smatra validnim razlogom da otkažete ljetovanje. Vrlo je vjerojatno i da će vam turoperator sam otkazati aranžman kao što je najavio TUI kada je stigla vijest da je Mallorca rizično područje. No, ako ste planirali odmor u privatnom aranžmanu i nekom privatnom apartmanu, prava su vam manja: njemački mediji savjetuju da se stupi u kontakt s iznajmljivačem i pokuša dogovoriti da se zakazana rezervacija prebaci na ljeto 2021.

Putovanje na područja proglašena rizičnima iz Njemačke nije doduše zabranjeno, ali od 8. kolovoza svi povratnici s njih moraju se obavezno (besplatno) testirati čim uđu u Njemačku i dok ne dobiju rezultate biti u samoizolaciji. Isto važi i za one koje je odluka vlasti zatekla na području proglašenom rizičnim: oni ne moraju prekinuti odmor i odmah se vratiti kući, već ih očekuje ista procedura testiranja i samoizolacije do rezultata testa.

ČINI SE DA IH NIJE STRAH; Pojačan promet na istarskim graničnim prijelazima: ‘Najbrojniji su Nijemci, ali ima i Slovenaca i Austrijanaca’

Hrvatska uskoro na njemačkoj ‘crvenoj listi’?

Iako Njemačka Hrvatsku (još) nije stavila na listu rizičnih područja – a s obzirom na izvještaje tipa “Korona-alarm u Hrvatskoj” koji se posljednjih dana učestalo objavljuju u njemačkim medijima, ne bi bilo čudo da se to uskoro dogodi – njemački turisti se upozoravaju kako i odluka Austrije da Hrvatsku proglasi “visoko rizičnom” ima posljedice za njihov put. Od ponedjeljka (17.8.) tako, prema navodima njemačkog automobilskog kluba ADAC-a, njemački turisti koji se vraćaju iz Hrvatske ne smiju se zaustavljati u Austriji.

To sve, zapravo, ne zvuči prestrašno i preodbojno: putovati se smije, kroz Austriju se mora “protutnjati” bez zaustavljanja, (što s obzirom na veličinu zemlje i nije neki problem), pri ulasku u zemlju se mora napraviti test koji je besplatan, a onda ostati koji dan doma dok se ne dobiju rezultati – pod uvjetom da je negativan.

No, Nijemce bez sumnje uznemiruju i vijesti o povratnicima iz Hrvatske koji su se, navodno, u Hrvatskoj zarazili koronavirusom. Malo njih je spremno analizirati gdje su ti zaraženi povratnici i prije svega kako su provodili odmor u Hrvatskoj, jesu li partijali po Pagu ili bili gosti pretrpanog noćnog kluba u Makarskoj? Mnoge već odbija i činjenica da je u doba korona uopće dozvoljeno da rade objekti takvog tipa, objekti koji su provjereno rasadnici zaraze. Tu i tamo se u nekom članku spomene da je sporni klub zatvoren ili se prenese da je Hrvatska uvela mjeru zabrane rada noćnih lokala iza ponoći, ali to sada malo pomaže. Šteta je učinjena i ona će imati dalekosežne posljedice.

ZAGREB IMA 36 NOVOZARAŽENIH, A TESTIRA SE SVE VIŠE TURISTA: Objavili kada se očekuje pad broja novooboljelih u metropoli

Umjesto na moru – u karantenski hotel

Pitanje o kojemu, razumljivo, mnogi razmišljaju je: što ako dobijem simptome COVID-a 19 na turističkoj destinaciji u inozemstvu na kojoj provodim odmor? Što ako se razbolim? U različitim zemljama je postupanje u takvim situacijama regulirano različito. Na Mallorci će tako oboljeli i svi koji putuju s njim biti smješteni u karantenski hotel koji je rezerviran samo za ove slučajeve. Troškove tog “hotela” oboljeli turist ne mora platiti iz svog džepa, ali mora ili on ili njegovo zdravstveno osiguranje za eventualno potrebni medicinski tretman. Isto važi i za Grčku.

Mnoge njemačke obitelji su se vratile s odmora koji su proveli u apartmanu ili kući u nekoj mirnoj uvali na nekom od hrvatskih otoka i nisu se ni u jednom trenutku vidjeli izloženijima riziku zaraze nego kod kuće, u Njemačkoj. Takve nespektakularne priče, međutim, rijetko završavaju u novinama. Tamo mjesto nalaze one o partijanerima zaraženima u Hrvatskoj koji tako zaraženi nastavljaju partijati i u Njemačkoj.

HRVATSKI ZNANSTVENIK TRAŽI OŠTRU REAKCIJU: ‘Ne možemo čekati ta dva dana, trebamo odmah ozbiljnije mjere da zaustavimo ovaj trend rasta!’

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.