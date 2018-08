POJAVIO SE TRAČAK NADE ZA OČAJNE ŠKVERANE: Pronađeno je rješenje za isplatu plaća radnicima Uljanika za srpanj?

Plaća će se navodno rješavati preko komercijalnih banaka

Dogovoreno je rješenje zahvaljujući kojem će radnicima Uljanik Grupe biti isplaćena plaća za srpanj. Neslužbeno to doznaje Nova TV dodajući da će se plaća rješavati preko komercijalnih banaka.

Navode da je s Europskom komisijom dogovoreno da se to neće tretirati kao nedozvoljena državna potpora, ukoliko će biti potrebna državna jamstva ili kolateral u obliku dionica u vlasništvu države, već će se to tretirati kao doprinos države planu restrukturiranja.

Štrajkaški odbor Uljanika održao je prijepodne sjednicu na kojoj su raspravljali hoće li dopustiti naručitelju da dovede radnike koji bi nastavili posao, no odluku još nisu donijeli, a dva sindikata imaju različita stajališta.

Vlasnik kruzera želi dovesti svoje radnike

Vlasnik kruzera koji se gradi u Uljaniku zatražio je da Štrajkaški odbor omogući njegovim radnicima da dođu u ponedjeljak u drugu smjenu kako bi se posao mogao nastaviti.

Nakon sastanka član Štrajkaškog odbora iz Jadranskog sindikata Boris Cerovac izjavio je novinarima da sutra kooperanti sigurno neće ući u Uljanik. Prije želimo vidjeti što će nam ponuditi premijer Plenković. Čekamo taj sastanak, a odgovor poslodavcu i vlasniku dat ćemo u utorak, rekao je Cerovac.

On je prije početka današnjeg sastanka ocijenio kako je opasno da netko uđe. Radnici su ljuti, neka nam isplate plaće pa ćemo raditi, poručio je.

Predsjednik Štrajkaškog odbora iz Sindikata metalaca Đino Šverko kazao je nakon završetka sastanka za HRT da je brodovlasnik za kojeg se radi kruzer dao novac za plaće kad radnici 3. maja nisu imali i ocijenio da bi to bilo najmanje što radnici mogu napraviti.

‘Moramo preispitati odluku’

Morat ćemo preispitati svoju odluku jer bismo mogli doći u opasnost da nam brod ode s remorkerima, a da da drugi ne naruči kod nas, jer ćemo se pokazati kao nepouzdani, kazao je Šverko.

On je uoči sastanka rekao da to ne bi bili štrajkbreheri jer su ti radnici već radili na tom brodu. Uz posebne dozvole bismo se mogli odlučiti na to, ali to će odlučiti Štrajkaški odbor.

Kazao je da brod vrijedi više od 125 milijuna eura i da je još jedan takav planiran. Ali ako naručitelj ode s ovim, neće biti ni drugoga i to je stečaj za Uljanik, jer taj brod i jedan na navozu je jedino za što se držimo, rekao je Šverko.

Riječ je o luksuznom putničkom brodu za oceansku plovidbu uključujući polarna mora koji je porinut 31. siječnja ove godine, a Uljanik je gradnju ugovorio s tvrtkom PEC Limited u sastavu Scenic.