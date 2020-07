KRAJ NATEZANJA TOMAŠIĆ I PAULETIĆA? Zakon je jasan – sad je jasno kome pripada mandat; Oglasila se i Ruža Tomašić

Čelnici Domovinskog pokreta o ovome se službeno nisu izjasnili. Poručuju tek da će u slučaju zamjene mandata poštovati sve propisane zakonske odredbe

Nakon što je europarlamentarka Ruža Tomašić, kao što je i najavljivala u kampanji, odlučila ostati u EU parlamentu, tražila je da njezin mandat preuzme Marko Milanović Litre iz Hrvatske konzervativne stranke, iako je osvojio tek 19 glasova, dok bi bez fotelje ostao Robert Pauletić koji je dobio 3907 preferencijalnih glasova. Nakon toga je uslijedilo javno prepucavanje, u kojem Pauletić ima svoje, a Ruža Tomašić svoje tumačenje izbornog zakona.

I zakon i odgovor MIP-a jasni

No i odgovor Mandatno imunitetnog povjerenstva se čini prilično jasan.

“Propisano je da zastupnika na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s te liste i iz te iste stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao zastupnik kojem je mandat prestao ili miruje te bi u tom slučaju bio njezin zamjenik Marko Milinović Litre koji pripada istoj političkoj stranci”, ističu.

Za RTL je sve smireno komentirala Ruža Tomašić “Zna se tko mene mijenja, zna se po zakonu da me mijenja osoba iz iste stranke i to je to, što se mene tiče problema nema”, rekla je.

Ne ljuti se niti je razočarana, ali ističe kako je zakon jasan.

“Nisam ja razočarana, svatko gleda svoje, svatko gleda sebe, ovisi na koji način, ali Bože moj, politika je politika. Nisam se čula s Pauletićem, ja sam gospodina Pauletića pokušala nazvati jer jedini mediji su prenijeli netočno što sam ja rekla, čula sam da se naljutio i odbijao je moje pozive”, rekla je.

Čelnici Domovinskog pokreta o ovome se službeno nisu izjasnili. Poručuju tek da će u slučaju zamjene mandata poštovati sve propisane zakonske odredbe. Marko Milanović Litre za RTL je samo poručio kako na cjelokupnu situaciju nema komentara.