KRAJ MUKA ZA STANOVNIKE NOVOG ZAGREBA I NE SAMO ZA NJIH: Poznato je kad završavaju radovi na Rotoru i kada će krenuti tramvaji

Remetinečki rotor olakšat će Zagrepčanima život nakon što ga napokon završe, a prema rokovima, to bi se trebalo dogoditi 9. siječnja 2020.

Osim vozača, kraju radova razveselit će se svi korisnici ZET-a jer tramvaji će ponovno voziti cijelim Novim Zagrebom, a autobusne linije vratit će se u “normalu”, što znači da one frekventne kao linija 110 više neće voziti svakih 20 ili više minuta, uz konstantna kašnjenja, već će po rasporedu voziti svakih deset do 15 minuta.

Linija 607 se ukida

Da će stvarno biti tako, potvrdili su za Vijesti.hr u ZET-u:

“Nakon završetka radova na rekonstrukciji raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik (rotor Remetinec, nap.a.), vraća se stara organizacija vođenja autobusnih linija, odnosno linije će prometovati kao i prije početka radova”, kažu u ZET-u.

Konkretno, stari vozni red i linija prometovanja vraća se za linije 110 (Savski most – Botinec), 111 Zagreb (Savski most – Donji Stupnik – Stupnički Obrež), 132 (Savski most – Goli Breg – Brezovica), 133 (Savski most – Sveta Klara – Čehi), 164 Zagreb (Savski most – Horvati i 168 (Savski most – Ježdovec – Prečko), 159 (Savski most – Strmec Odranski), 160 (Savski most – Lipnica – Havidić Selo), 161 (Savski most – Kupinečki Kraljevec – Štrpet), 162 Zagreb (Savski most – Ašpergeri – Kupinec), 163 (Savski most – Donji Trpuci – Gornji Trpuci), 169 Zagreb (Savski most – Kupinec) i 315 Zagreb (Savski most – Lukavec), 112 (Savski most – Lučko), 222 (Remetinec – Žitnjak), 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište), 165 (Savski most – Klinča Sela).

Ukinut će se linija 607, a linija 109 (Dugave – Črnomerec) vozit će bez poteškoća koje se pojavljuju posljednjih godinu dana, otkako traju radovi na Rotoru.