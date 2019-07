KRAJ DROGE, NASILJA I UBOJSTAVA NA ZRĆU? Stiže noćna mora za dilere: Borac protiv organiziranog kriminala i poznavatelj ‘scene’

Nekadašnji šef policijskog USKOK-a, Mario Bertina, dolazi na mjesto novog šefa gradske sigurnosti u gradu Novalji, što će uz angažiranje dodatnih policijskih snaga biti od ključne važnosti i u borbi protiv zloporabe opijata i pojačavanju sigurnosti

U Novalji dileri drogama više neće moći operirati kao do sada. Nakon prošlogodišnjeg ubojstva u obračunu Britanaca na Zrću, angažirane su dodatne policijske snage, a novi šef gradske sigurnosti postaje do sada umirovljeni, nekadašnji šef policijskog USKOK-a, Mario Bertina, pišu Vijesti.hr. Riječ je o čovjek koji ne samo da se borio protiv organiziranog kriminala, već i navodno dobro poznaje pašku “party” destinaciju.

“Malo je teže jer s jedne strane traži više odgovornosti od vas i više angažmana. U policiji ide zapovjedno. Zna se tko je rukovoditelj, a tko mora odraditi nešto, a ovdje sve morate sami. Policajac u odori i onaj koji nije specijaliziran za taj posao na samom Zrću drogu neće naći jer je ne zna naći. On to ne zna, mislim, i ćorava kokoš će pogoditi zrno. Znači, moraju doći specijalizirani policijski službenici. I to smo postigli. Dolaze oni, neću govoriti o broju, ali jedan respektabilan broj koji to može odraditi”, kazao je viši stručni suradnik za sigurnost Grada Novalje Mario Bertina. Uz inspektore u civilu angažirana je i interventna policija. Na plaži za zabavu također su postavljene kamere videonadzora.

Pag je poznat i kao mjesto gdje se konzumiraju velike količine dušičnog oksida iz ampula s plinom za šlag koji djeluje kao opojno sredstvo, što je problem s kojim su se suočavale Grčka, Španjolska, Engleska i SAD. “Te su zemlje, nakon što su uočile problem tih ampula, jednostavno zabranile tzv. N2O, dušični oksid, koji se prodaje kako se prodaje u Novalji, javno, praktički na šanku uz dozere i uz plin”, pojašnjava Bertina. Budući da nije riječ o ilegalnoj praksi, kako bi zaustavila prodaju toga plina, Novalja traži od ministra zdravstva da taj plin proglasi štetnim za zdravlje. Razlog je tome što može biti opasan u kombinaciji s alkoholom i drogama.

Zakonske izmjene

Gradonačelnik Novalje Ante Dabo rekao je kako se više godina bave s tim problemom koji se raširi s dolaskom engleskih turista. Ove godine su uspostavili kontakt s Uredom za suzbijanje zloporabe droge te su napravljene neke zakonske izmjene. Stoga Dabo misli da su se stekli uvjeti da se u jednom dijelu za fizičke osobe zabrani korištenje takvih “bombica” koje se zloupotrebljavaju kao vrsta opijata.

Nada se da se to više neće moći kupiti na šanku. “Pa nadam se, upravo je to sad u proceduri. Mislim da će idući tjedan ministarstvo o tome definitivno odlučiti s drugim službama i ministarstvima. Ja se nadam pozitivnom ishodu jer smatram da bi se mnoge stvari suzbile, pogotovo ako se sjetimo prošle godine. Onaj nemili događaj se dogodio upravo zbog toga jer to je navala čak i londonskih bandi gdje se u vrlo kratko vrijeme mogao zaraditi veliki novac. Nekoliko kuna je nabavna cijena, to se prodaje po 50 do 100 kuna, a toga se jako puno koristi. U Novalji niste praktički u nekim dijelovima na javnim površinama mogli stati od tih bombica. Nadam se da će se ovaj tjedan to riješiti.”

Tražili su ozbiljnu osobu za šefa sigurnosti

Na pitanje kako je došlo do toga da angažira bivšeg šefa policijskog USKOK-a rekao je: “Ne samo radi toga. Nego vidjeli ste da mi već godinama imamo problema sa sigurnošću. Prošlogodišnji događaj je bio okidač da nam se, ne daj Bože, opet ne dogodi nešto slično. Tražili smo jednu ozbiljnu osobu u kontaktima s gospodinom Bertinom.

Kada smo raspisali natječaj vidjeli smo da možemo doći do njega, on je otišao u mirovinu i ne postoji nikakva zapreka. On je mogao svoju mirovinu ne staviti u zamrzavanje, mogao ju je dalje koristiti. Ali, može raditi zahvaljujući zakonskim mogućnostima na četiri sata. Meni je takav stručnjak, ali ne samo meni kao gradonačelniku, nego i gradu Novalji prijeko potreban. Zahvaljujući znanju i stručnosti takve osobe vam je lakše komunicirati i lakše organizirati i pripremati ovu sezonu”, rekao je Dabo te dodao kako vjeruje da su se dobro pripremili te kako su spremniji nego prošle godine.