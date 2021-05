KRAJ DRAME U ZAPREŠIĆU: Deložirana obitelj može odahnuti – zaštitari otišli iz kuće, otac i sin došli do majke; ‘Prljava je to igra’

Odvjetnica obitelji već danima poručuje kako je najveći problem što su iz tvrtke Severitas ušli nasilno

Već treći dan zaredom odvija se drama ispred obiteljske kuće u Zaprešiću. Nastupila je igra živaca tko će popustiti. Miljenka Strjački (65), inače onkološka pacijentica iz kuće nije htjela izaći.

“To je prljava igra, jer ja ako izađem iz dvorišta, oni će zaključati kuću, i ja više ne mogu u kuću. O tome se radi”, kaže za RTL Danas Miljenka Strjački.

DELOŽACIJA U ZAPREŠIĆU: Sin ne može u kuću gdje mu je majka sa zaštitarima: ‘Ovo je nezakonito! Uzeli su nam dostojanstvo!’

Ostali članovi obitelji žive u vozilima i kod susjede

Otkako je provedena deložacija – mlađi sin je kod djevojke, suprug u kamionu, a stariji sin, snaha i unuk kod susjede.

“To su moja djeca koja su morala izaći odatle, koja su pod stresom da vam ne mogu reći, oni su obje gluhe osobe, imam unuka od 13 mjeseci – on to na svoj način proživljava. Ja sam u komi, a kako je moja prija to samo ona zna”, govori susjeda Katica Tokić. Policija je samo jutros intervenirala dva puta. Iz udruge Veronika Vera koji joj pomažu kažu da je nakon RTL-ova priloga situacija još dramatičnija.

Miljenka u kući sa zaštitarima

“Gospođi je onemogućen dotok struje. Iskopčana joj je struja, nema mogućnosti niti vode, niti kuhanja niti bilo kakve opskrbe hranom i ustvari pokušava ju se na bilo koji način natjerat ili da kolabira ili da umre ili da izađe sama”, govori Nada Ladenka, osnivačica udruge Veronika Vera za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa.

Odvjetnica obitelji već danima poručuje kako je najveći problem što su iz tvrtke Severitas ušli nasilno. “Severitas d.o.o nikad nije bio stranka u ovršnom postupku niti je kada zatražio da se umiješan kao treća osoba isto tako nikad nije bio u neposrednom posjedu te nekretnine stoga smatram da je ulazak koji se desio jučer protivan svim zakonskim propisima”, jasno će odvjetnica Sanja Dozet.

Otac i sin uspjeli ući u kuću

Usprkos tome što u kući živi sa zaštitarima, Miljenka ju ne želi napustiti. “Nema šanse da odustanemo, idemo dalje!”, poručila je Miljenka.

Iz tvrtke Severitas koja je od RBA zadruge kuću otkupila prije dvije godine za trećinu cijene poručuju kako je s njihove strane sve po Zakonu i da je ovršena obitelj sve sudske sporove izgubila. Nakon kreditnog zaduženja oko kojeg spor traje već godinama, obitelj je deložirana prvi put prije dva tjedna, no u kuću su se vratili. Drama traje od tada, a Miljenka je jedina ostala u kući.

Kako doznaje RTL Danas, otac i sin Strjački su mirno ušli u kuću, a prije nekoliko trenutaka zaštitari su, koji su danonoćno dežurali pred kućom, otišli.

Obitelj iz Zaprešića sada može malo odahnuti.