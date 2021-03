KREĆU STROŽE KONTROLE: Božinović jasan: ‘Od regionalnih stožera tražimo da pojačaju nadzor, sankcioniraju i predlažu mjere’

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno je 1.112 novih slučajeva zaraze koronavirusom; na respiratoru je 80 pacijenata, a 17 osoba je preminulo

U svijetu je 122.377.032 zaraženih koronavirusom, a brojka mrtvih polako se penje prema 3 milijuna

Sarajevska županija ide u karantenu, uvodi se policijski sat

Boris Johnson danas bi trebao primiti dozu cjepiva AstraZenece

Brazil drugi dan ima najveći broj preminulih od Covida, postao je svjetski epicentar pandemije

SAD nudi pomoć s cjepivima za Kanadu i Meksiko

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Na Plovaniji dvojica s krivotvorenim nalazima PCR testa

14:30 – Na graničnom prijelazu Plovanija, istarska policija je zatekla slovenskog i hrvatskog državljana s krivotvorenim nalazima PCR testa pa će protiv obojice podnijeti kaznenu prijavu.

Prema podacima policije, na granični prijelaz Plovanija jučer je oko 17 sati stigao 65-godišnjak iz Ljubljane koji je graničnoj policiji predočio negativan nalaz PCR testa. Policijski službenici obavili su provjere te su, između ostalog, kontaktirali i zdravstvenu ustanovu koja ja navodno obavila testiranje i utvrdili da je riječ o krivotvorenom nalazu testa. Također su utvrdili kako je slovenski državljanin krivotvoreni nalaz kupio u Ljubljani za određeni novčani iznos.

U drugom slučaju policijski službenici utvrdili su kako je 58-godišnjak iz Rijeke policiji dostavio krivotvoreni nalaz PCR testa ne bi li mu se ukinula samoizolacija koja mu je određena 3. ožujka, kada je putem graničnog prijelaza Plovanija ušao u Hrvatsku. Muškarac je istog dana policiji dostavio negativan nalaz PCR testiranja, za kojeg je obavljenim provjerama utvrđeno kako je riječ o krivotvorini.

Protiv obojice počinitelja policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.

Krapinsko-zagorska županija: 37 novih

14:09 – Novih 37 koronavirusom zaraženih osoba, od kojih je pet s prebivalištem na području Zagreba, te jednu umrlu bilježi Krapinsko-zagorska županija u zadnja 24 sata, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. Načelnik Stožera Anđelko Ferek Jambrek rekao je na konferenciji za novinare da se u istom razdoblju oporavila 21 osoba, pa je trenutno na području županije 185 aktivnih slučajeva zaraze, a u samoizolaciji 625 osoba.

U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana trenutno je 20 pacijenata, a nijedan od njih nije na respiratoru. “U proteklih sedam dana na 100.000 stanovnika je 128 pozitivnih, prošlog petka ta je brojka bila 81, a prije dva tjedna svega 47. Brojke rastu i to je ono što će postati problem i što nije dobro”, kazao je Ferek Jambrek.

Dodao je da su u protekla tri tjedna na području županije umrle četiri osobe pozitivne na koronavirus. Naveo je i da je prije dva tjedna bilo 10 posto pozitivnih među testiranima, najmanji postotak bio je 4,7 posto, a u proteklom tjednu bilo je 14 posto pozitivnih, odnosno 119 zaraženih osoba od 830 testiranih.

Marina Stanković Gjuretek iz županijskog Zavoda za javno zdravstvo istaknula je da su s današnjim danom u prvoj fazi procijepljena 1964 zdravstvena djelatnika te 1664 korisnika domova za starije i nemoćne.

Karlovački Stožer priprema strože protuepidemijske mjere

14:00 – Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Karlovačkoj županiji, Stožer civilne zaštite najavio je za ponedjeljak novi prijedlog protuepidemijskih mjera, a već u dane vikenda mjerodavne službe organizirano će provoditi pojačani nadzor.

U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata potvrđen je 91 novi slučaj zaraze, na bolničkom je liječenju 47 osoba, od kojih je sedam novih slučajeva.

Na respiratoru je sedam covid pozitivnih pacijenata, a u posljednja 24 sata nema umrlih. U samoizolaciji su 433 osobe, a policija je prijavila jedno kršenje mjera samoizolacije.

Stožer civilne zaštite Karlovačke županije poziva građane da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera.

U subotu masovno cijepljenje i u Zagrebačkoj županiji

13:51 – Na području Zagrebačke županije u subotu, 20. ožujka, kreće masovno cijepljenje građana protiv civida-19 cjepivom Pfizera i to paralelno u svih devet županijskih gradova. Prema planu i raspodjeli cjepiva županijskog Zavoda za javno zdravstvo procijepit će se ukupno 4.458 pacijenata, izvijestili su iz Zagrebačke županije.

Liječnici obiteljske medicine odredit će pacijente te ih informirati od točnom terminu cijepljenja koje će na devet punktova trajati od 9 do 17 sati. Kako bi se proces cijepljenja odvijao prema planu i u skladu s epidemiološkim mjerama, mole se građani da na cijepljenje dolaze u točno dogovoreno vrijeme, poručili su iz Županije.

Građani će se tako moći cijepiti u Dugom Selu (Gradska sportska dvorana, Đure Dubenika 2), u Ivanić-Gradu (Sportska dvorana Žeravinec, Ul. Milke Trnine 15), Jastrebarskom (Srednja škola i športska dvorana Jastrebarsko, V.Holjevca 11), Samoboru (Sportska dvorana Samobor, Andrije Hebranga 26a), Svetoj Nedelji (Društveni dom Mala Gorica, A. Šenoe 34, Mala Gorica), u Svetom Ivanu Zelini (Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina, Vatrogasna ulica 3), Velikoj Gorici (Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21), Vrbovcu (Sportska dvorana OŠ Marije Jurić Zagorke, Brdo 12a) i Zaprešiću (Vršilnica, Novi dvori, Aleja Đure Jelačića 1).

Cijepljenje će biti organizirano putem 42 mobilna tima za cijepljenje, koji će biti organizirani tako da će u većim gradovima (Velika Gorica, Samobor i Zaprešić) biti po šest mobilnih timova, a u ostalim gradovima na svakom će punktu biti četiri mobilna tima.

Osim navedene količine cjepiva za cijepljenje na punktovima, Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije rasporediti će 2.532 doze Pfizerovog cjepiva ordinacijama obiteljske medicine na području Zagrebačke županije, stoji u priopćenju.

Kuba odobrila klinička ispitivanja za svoje drugo cjepivo protiv Covida

13:38 – Kubanska regulatorna agencija za lijekove dala je u četvrtak zeleno svjetlo za završna klinička ispitivanja drugog cjepiva protiv covida-19 koje su razvili tamošnji znanstvenici, a osim za domaće potrebe predviđeno je i za izvoz.

Karipski komunistički otok ima dugogodišnje iskustvo u razvoju i izvozu cjepiva i jedna je od šačice zemalja koje još nisu počele cijepiti stanovništvo protiv koroanvirusa jer računa na vlastite proizvode. U ožujku je Kuba počela završnu fazu eksperimntalnog cjepiva nazvanog Soberana 2 (Suverena), koje su razvili domaći znanstvenici.

Pod desetljećima američkog trgovinskog embarga Kuba je bila prisiljena oslanjati se na vlastite resurse i pamet te je upravo medicinu razvila na zavidnu razinu i učinila svojim izvoznim proizvodom.

U četvrtak je kubansko regulatorno tijelo dalo zeleno svjetlo za početak ispitivanja cjepiva nazvanog Abdala, prema poemi kubanskog pjesnika iz 19. stoljeća Josea Martija, heroja borbe za neovisnost.

Kao i Soberana 2 tako i Abdala u zaštiti cilja na proteinski širljak novog koronavirusa. Vlasti će sljedećeg tjedna početi novačiti oko 48.000 volontera u dobi od 19 do 80 godina za ispitivanja u koja će uključiti i kontrolne placebo skupine.

Studija bi trebala biti dovršena u srpnju, a prvi rezultati očekuju se u kolovozu.

Karlovačka županija: 91 nova slučaja

13:30 – U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata je kupno 91 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2(PCR+antigensko testiranje).

U bolnicama Karlovačke županije hospitalizirano je 47 COVID pozitinih pacijenata (OB Ogulin- 5, OB Karlovac-42). U posljednja 24 sata novoprimljeno je 7 COVID pozitivih osoba (OB Karlovac), a otpuštena je 1 osoba (OB Ogulin). Na respiratoru se nalazi 7 COVID pozitivnih pacijenata.

U posljednja 24 sata nije bilo preminulih osoba. U samoizolaciji se nalaze 433 osobe. Prijavljeno je jedno kršenje mjera samoizolacije.

U BiH više od 1400 novozaraženih, stupaju na snagu nova ograničenja

13:15 – U Bosni i Hercegovini u petak je potvrđeno nešto više od 1400 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 44 zaražene osobe su umrle, dok vlasti uvođenjem dodatnih mjera ograničenja pokušavaju spriječiti nekontrolirano širenje zaraze.

Dnevni broj novozaraženih u petak je bio manji u usporedbi s prethodna dva dana, no istodobno je i dalje veliki udio pozitivnih u ukupnom broju testiranih.

U Federaciji BiH tako su testirali nešto više od dvije i pol tisuće osoba, a pozitivnih je bilo čak 958. U Republici Srpskoj je nakon testiranja oko tisuću uzoraka utvrđeno kako je njih 414 bilo pozitivno. U distriktu Brčko testirali su 105 osoba, a utvrđeno je kako su 64 zaražene.

Najveće žarište u Federaciji BiH i dalje je Sarajevska županija, gdje su od četvrtka otkrivena još 674 slučaja zaraze, a čak 21 ranije zaražena osoba je preminula. Na COVID odjelima u dvije sarajevske bolnice trenutačno se liječe 724 zaražena pacijenta s težom kliničkom slikom.

Županijske su vlasti zbog stalnog pogoršavanja stanja odlučile uvesti dodatne mjere ograničenja pa će tako od petka navečer zabrana kretanja biti na snazi od 21 sat, a od subote se zatvaraju svi ugostiteljski objekti, no sve prodavnice moći će nastaviti raditi uz strogi nadzor. Uvedena je zabrana okupljanja više od 10 osoba. Ove će mjere biti na snazi dva tjedna odnosno točno do Uskrsa. Uvođenje dužeg policijskog sata uslijedilo je i u Zapadno-hercegovačkoj županiji i tamo će noćna zabrana kretanja vrijediti od 20,30 sati do 5 sati ujutro.

U Hercegovačko-neretvanskoj županiji od četvrtak su otkrivena 173 nova slučaja zaraze, šest je osoba umrlo, a na liječenju u Kliničkom centru u Mostaru je 95 zaraženih. U RS najveće žarište i dalje je Banja Luka, gdje je u protekla 24 sata otkriveno 116 novooboljelih, a aktivnim se smatra više od dvije tisuće slučajeva zaraze.

Zamjenik ravnatelja banjolučkog Kliničkog centra Slobodan Hajder kazao je u petak kako je na njihovom COVID odjelu sada na liječenju oko 350 zaraženih pacijenata s težim stanjem te je upozorio kako su smještajni kapaciteti gotovo popunjeni unatoč činjenici da je ovog tjedna za liječenje zaraženih koronavirusom osigurano još 60 kreveta.

“Ako budu ovakvi trendovi ne bi me čudilo da do ponedjeljka sve popunimo”, kazao je Hajder na konferenciji za novinstvo. Upozorio je kako je zdravstveni sektor i pod sve većim financijskim pritiskom jer dan bolničkog liječenja pacijenata s dijagnozom COVID-19 u BiH stoji oko 750 konvertibilnih maraka odnosno tri tisuće kuna.

U Poljskoj više od 2 milijuna slučaja zaraze

13:11 – Ukupan broj slučajeva covida-19 u Poljskoj prešao je 2 milijuna u petak, prema podacima ministarstva zdravstva, dok se zemlja bori s trećim valom pandemije. Država od 38 milijuna ljudi prijavila je 2.010.244 slučaja koronavirusa i 48.807 umrlih od početka pandemije, pokazuju podaci ministarstva.

Poljska je premašila milijun slučajeva početkom prosinca jer je usporio drugi val pandemije, ali se nedavno suočila s dosljednim i naglim porastom slučajeva potaknutih zaraznijom varijantom virusa otkrivenom u Britaniji. U petak je Poljska prijavila 25.998 novih slučajeva koronavirusa i 419 umrlih zbog covida-19, a u zadnja 24 sata zemlja je provela 86.100 testova.

Dan prije u Poljskoj je zabilježeno 27.278 novih dnevnih slučajeva koronavirusa, što je ove godine do sada najveći broj. Britanska varijanta koronavirusa predstavlja više od 60 posto svih sluačjeva zaraze u Poljskoj, a uskoro će dosegnuti i 80 posto, objavilo je poljsko ministarstvo zdravstva.

“Britanska mutacija danas predstavlja oko 60 posto slučajeva,… a krećemo se prema 80 posto”, rekao je glasnogovornik Wojciech Andrusiewicz na konferenciji za novinare.

Varaždinska županija: 42 nova

13:09 – U Varaždinskoj županiji tijekom 24 sata evidentirana su 42 nova slučaja zaraze koronavirusom. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalaze se 54 osobe s težom kliničkom slikom, od kojih je 21 smještena na lokaciji u Varaždinu, a 33 osoba se nalazi u Klenovniku.

U jedinici intenzivnog liječenja, na respiratoru su 4 osobe, a u posljednja 24 sata preminula je jedna osoba pozitivna na COVID-19.

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 355 uzoraka. Aktivnih slučajeva je 362.

Splitsko-dalmatinska županija: 195 novih slučajeva

13:05 – Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 806 obrađenih testova danas je 195 novoboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID infekciju i to iz Splita 77, Imotskog 1, Kaštela 10, Makarske 16, Omiša 8, Sinja 9, Solina 15, Starog Grada 3, Trilja 3, Trogira 12, Vrgorca 5, Bola 1, Baške Vode 1, Dicma 2, Dugog Rata 3, Dugopolja 2, Hrvaca 7, Klisa 1, Marine 1, Okruga 1, Otoka 2, Podbablja 2, Podgore 2, Podstrane 2, Prološca 1, Segeta 5, Tučepi 1, Zagvozda 1 i Zmijavaca 1 osoba.

Od ukupnog broja novooboljelih 154 osobe su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju.

Ukupno 1980 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 81 COVID pozitivna osoba u KBC-u Split dok se 17 osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminule su dvije osobe; jedna muška osoba 63 godine i jedna ženska osoba stara 77 godina. Osobe su uz brojne komorbiditete bile pozitivne i na COVID infekciju.

Brodsko-posavska županija: 39 novozaraženih

13:00 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije evidentirano je 39 novih pozitivnih nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem).

Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Nova Gradiška (18), općine Cernik i Rešetari (po 5), općina Staro Petrovo Selo (4), grad Slavonski Brod (3), općina Davor (2) te općine Podcrkavlje i Stara Gradiška (po 1). Broj aktivnih slučajeva povećan sa 139 na 170. U zadnja 24 sata nije bilo preminulih osoba od COVID-19.

U Sloveniji opet raste pritisak na bolnice, ponovo cijepljenje AstraZenecom

12:40 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 937 novih zaraza koronavirusom, te 10 smrtnih slučajeva među zaraženima, a pritisak na bolnice nakon dužeg razdoblja opet je u porastu, dok se u zemlja ponovno počinje primjenjivati cjepivo AstraZenece.

Opet bilježimo porast broja zaraza i hospitalizacija u skupini starijih od 55 godina, upozorila je na konferenciji za novinare epidemiologinja Mateja Logar koja vodi vladin stručni tim za Covid-19. Ona je također najavila kako Slovenija danas opet počinje cijepiti cjepivom AstraZenece te da će se njime popodne cijepiti cijeli slovenski državni vrh.

Prema podacima koje je objavila vlada, postotak pozitivnih nalaza među testiranima je u porastu i iznosi 17 posto, a u bolnicama je na liječenju od Covida-19 trenutno 485 pacijenata, od čega 88 na intenzivnim odjelima. U bolnicama je 32 ljudi više u odnosu na prethodni dan, a u zadnja 24 sata broj novih prijama u bolnice zbog zaraze koronavirusom bio je najveći u zadnja dva mjeseca.

Povećana je i incidencija, odnosno broj slučajeva zaraze na 100 tisuća stanovnika, pa sada 14-dnevna incidencija iznosi 488, a 7-dnevna 259.

Pritisak na bolnice nam raste i to znači da se bolnice neće u skladu s prijašnjim planom sve više otvarati za druge zdravstvene usluge i zahvate, upozorila je Logar, dodavši da je uz pridržavanje osnovnih epidemioloških mjera cijepljenje jedini način da se broj novih zaraza i prijema u bolnice smanje.

Grad Zagreb: 164 nova slučaja

12:30 – U protekla 24 sata u Gradu Zagrebu ima 164 novozaraženih od 754 testiranih. 586 osoba dobilo je mjeru samoizolacije. U domovima za starije dijagnosticirana je jedna pozitivna osoba i to djelatnica. U školama 12 učenika i jedan nastavnik.

Mjera samoizolacije izrečena je za 199 učenika srednjih i osnovnih škola.

Njemačke bolnice uskoro će biti preplavljene Covid pacijentima

12:15 – Zdravstvene vlasti u Njemačkoj upozorile su na “eksponencijalni” porast slučajeva Covid koji prijeti da preplavi bolnice. Vrlo zarazne varijante povećavaju broj slučajeva u najvećoj zemlji EU-a, a brojke rastu “vrlo jasno eksponencijalnom stopom”, rekao je novinarima potpredsjednik Instituta Robert Koch (RKI) za zarazne bolesti, Lars Schaade, piše AFP.

“Vrlo je moguće da ćemo tijekom Uskrsa imati sličnu situaciju kao prije Božića, s vrlo velikim brojem slučajeva, mnogim teškim slučajevima i smrtnim slučajevima te bolnicama koje su preplavljene”, rekao je Schaade.

U petak je institut izvijestio o 17.482 nove infekcije u prethodna 24 sata i daljnjih 226 smrtnih slučajeva u Njemačkoj. Sedmodnevna stopa incidencije porasla je na 96 na 100.000 ljudi, unatoč višemjesečnom zaključavanju.

Desetak zemalja nastavlja s cijepljenjem AstraZenecom

12:10 – Gotovo desetak zemalja danas je nastavilo koristiti cijepljenje protiv koronavirusa AstraZenece, nakon što su europski i britanski regulatori rekli da su koristi veće od bilo kakvih rizika.

Zemlje su suspendirale cjepiva nakon izvještaja o rijetkim slučajevima zgrušavanja krvi kod onih koji su imali cjepivo. Europska agencija za lijekove istražila je slučajeve i potvrdila da je siguran. EMA je došla do onoga što je nazvala jasnim zaključkom da su koristi cjepiva u zaštiti ljudi od smrti ili hospitalizacije povezane s koronavirusom veće od mogućih rizika. Reklo je da će nastaviti s ispitivanjem cjepiva jer se ne može definitivno isključiti veza između rijetkih događaja krvnih ugrušaka u mozgu i pucanja.

Indonezija, Francuska i Njemačka obnovile su udare AstraZenece u petak, dok je talijanski premijer Mario Draghi rekao da će ih slijediti i Italija, ponovivši osjećaje Cipra, Latvije i Litve. Španjolska će nastaviti od srijede, dok je Kanada također dala potporu cjepivu.

Sada se znanstvenici i politički čelnici trude obnoviti povjerenje javnosti u cjepivo. Premijeri Francuske i Velike Britanije primit će danas cjepivo AstraZenece.

Šibensko-kninska županija: 57 novozaraženih

12:05 – Šibensko-kninska županija ima 57 novooboljelih osoba, a umrla je žena starije životne dobi koja se u šibenskoj bolnici liječila od te bolesti, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite.

Trenutno je 290 aktivnih slučajeva oboljenja od covid-19 infekcije. U šibenskoj bolnici liječi se 20 osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno su 1523 osobe. U posljednja 24 sata uzorkovano je i testirano 139 uzoraka.

Zagrebačka županija: 69 novih slučajeva

12:00 – Novih 69 osoba zaraženo je koronavirusom, a sedam ih je izliječeno u zadnja 24 sata u Zagrebačkoj županiji u kojoj je trenutno aktivno 510 slučajeva zaraze, priopćio je u petak županijski Stožer civilne zaštite.

Oboljelo je novih 19 osoba u Velikoj Gorici, devet u Samoboru, po šest u Jastrebarskom i Dugom Selu, pet u Ivanić-Gradu, četiri u Svetoj Nedelji, tri u Dubravi, dvije u Brdovcu, Stupniku, Kloštar Ivaniću i Farkaševcu. Po jednu novu zaraženu osobu imaju Zaprešić, Sveti Ivan Zelina, Bistra, Luka, Pušća, Krašić, Pokupsko, Brckovljani, Rugvica.

Mjera samoizolacija izrečena je učenicima sedam razreda. Na području Zagrebačke županije od početka pandemije do danas evidentirano je 20.650 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 20.067 osoba, a 73 osobe su umrle.

Presica za medije Nacionalnog stožera

11:15 – Počela je presica Nacionalnog stožera civilne zaštite. Iznose se podaci o zaraženima, hospitaliziranima i cijepljenima. Rečeno je da je utrošeno 65.082 doza cjepiva te da je 280.622 osoba cijepljeno. S jednom dozom cijepljene su 222.162 osobe, a s dvije doze 76.460 osoba.

Povećanje zaraze, najniža u Virovotičko-podravskoj županiji

“Danas imamo 1112 slučajeva zaraze od 6553 testiranih. Prije tjedan dana smo imali 823, a tjedan dana prije 590 novooboljelih. Na tjednoj razini, u prvih pet dana tjedna, imamo povećanje u odnosu na prošli tjedan iznosi 45%. Incidencija za Hrvatsku iznosi 248.5, najniža je u Virovitičko-podravskoj, a najviša u Primorsko-goranskoj 660.3. Na ljestvici zemalja EU po tome je Hrvatska na 8. mjestu”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Dominantan britanski soj

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić govorila je o novim sojevima virusa. Kazala je da nema još dovoljno podataka o brazilskoj varijanti. “Dominaciju preuzima britanski soj, u nekim zemljama je čak 80 posto”, rekla je. Dodala je da se bilježi pojačan rast oboljelih i hospitaliziranih.

“Raste i južnoafrička varijanta, zabilježena su prva lokalna širenja. On se širi i u zdravstvenim ustanovama. Za brazilski soj još nema dovoljno podataka, on prema onom što se uspijeva sekvencirati, nije značajnije raširen”, kazala je Markotić.

Markotić o cjepivu AstraZenece i analizi EMA-e

“I dalje je naglašeno mjere i opreznost mora biti u svim europskim zemljama jer brojke značajne rastu. BIlo je tu i izvješće od EMA-e gdje je potvrđeno da prema podacima utemeljenim na dokumentaciji nema razloga za stopiranje cijepljenja AstraZenecom. Naravno, svaka zemlja može odlučiti za sebe. Rečeno je da će se i dalje pratiti ne samo nuspojave, one vezane za trombozu i zgrušavanje krvi, istaknuta je potreba za praćenje te vrste. Još uvijek je nejasno koji su mehanizmi u pozadini pojave povećanog broja tromboza.

Ono što se diskutiralo tijekom te rasprave je da većina zemalja koje su odmah odlučile isključiti starije od 65 godina iz cijepljenja, za što se nije pokazalo da ima osnove znanstvene, baš kao i oni koji su zaustavili cijepljenje zbog informacija o trombozi, sad imaju problema u komunikaciji – kako objasniti ljudima zašto su bile takve odluke. Generalni zaključak je da rizik od nuspojava je puno manji nego opasnost od covida i dalje će se pratiti svaki detalj i sve nuspojave cjepiva”, kazala je Markotić.

Božinović: ‘Tražimo od lokalnih Stožera dosljednije sankcioniranje’

Načelnik Stožera i ministar MUP-a, Davor Božinović, govorio je o strožim kontrolama mjera. Kazao je da od regionalnih stožera traže da pojačaju nadzor te da dosljednije sankcioniraju i predlažu mjere.

“Želimo postići da svi u sustavu i zdravstvenom i turističkom koordiniraju, razmatraju aktualnu situaciju i, ili samostalno ili kroz prijedlog mjera nacionalnom Stožeri pokušaju zaustaviti širenje virusa i da što spremniji uđemo u novu sezonu. Kao što smo više puta rekli, možemo uspjeti ako svatko preuzme odgovornost za ono što se događa na njegovom području. To ne znači prebacivanje odgovornosti na nekog drugog, ali treba nam pogotovo u ovoj situaciji, što veća i što šira uključenost svih koji moraju postati sastavni dio rješenja koja pred nas postavlja ova zahtjevna situacija”, rekao je.

Upitan o povećanju kazni nakon što su otvorene terase kafića, Božinović kaže da je vidio popis od 30 i nešto ugostiteljskih subjekata, što se odnosi i na inspektorate i na policiju.

“Ono što je činjenica, a mislim da upravo vijeće HZZ-a ima uskoro sjednicu na kojoj će razraditi dodatno uvjete za naknade koje se isplaćuju vezao za smanjeno poslovanje pojedinih sektora zbog mjera Stožera, sigurno je da oni koji budu kršili mjere neće imati pravo na kompenzaciju jer to nema logike. S jedne strane dobivaš naknadu od države, a s druge strane se ne pridržavaš mjera”, odgovorio je Božinović.

Izaziva li cjepivo AstraZenece trombozu kod žena?

Novinari su pitali Stožer postoje li skupine koje se ipak ne bi trebale cijepiti cjepivom AstraZenece.

“U jučerašnjem priopćenju EMA-ine komisije o nuspojavama je istaknuto da je moguće da je cjepivo povezano s vrlo rijetkim slučajevima krvnih ugrušaka povezanih s trombocitopenijom i da ta situacija mora biti istražena. Otkad smo počeli cijepiti AstraZenecom, zabilježeno je 12 slučajeva tromboze venskih sinusa, to je nešto više od onog što je očekivano, uglavnom se radi o ženama u dobi od 25-55 godina. EMA smatra da se to mora dobro istražiti i da se svi ti slučajevi moraju istražiti.

EMA nije donijela odluku trebaju li se žene u toj dobi izuzeti od cijepljenja, što znači da se smatra da taj rizik nije velik. Posebno naglašava da je i za žene u toj dobi puno veća korist od cijepljenja nego što je prisutan rizik od ove 2 bolesti. To dakle ne bi trebalo imati utjecaj na politiku cijepljenja. Pratimo i dalje, ako se pokaže potreba da se nešto promijeni, mi ćemo to svakako primijeniti”, rekao je Capak.

“U tom podacima se mora još analizirati kolika je upotreba kontraceptiva među ženama te dobi, jer i oni mogu biti faktor”, kazala je Markotić.

Upitani o tome može li se krenuti s idućom fazom cijepljenja u slučaju da neka ugrožena skupina odbije cjepivo pa da se cijepe mlađe osobe, Capak odgovara: “Izdali smo uputu da se posebno vodi briga da na području gdje ima više starijih osoba uputi više cjepiva nego tamo gdje je populacija mlađa. Kad neki punkt dobije cjepivo, ako ima puno onih u skupini prioretnoj koji se ne žele cijepiti, onda se može i mora cijepiti one iz sljedeće skupine.”

Za ugostitelje koji krše mjere ništa od državne pomoći

“Izmjenu već sljedeći tjedan donosi upravo vijeće HZZ-a, iako je njihovo tumačenje da bi to trebalo biti samo po sebi razumljivo, ali ajmo to prepustiti nadležnoj instituciji. Nama je najvažnije da se poruka o nužnosti pridržavanja mjera uhvati svuda i što šire. Mi smo cijelo vrijeme i u prvom valu i drugom uvijek ukazivali na to da nam je zadnja opcija sankcioniranje, uvijek mislimo da je bolje objasniti koliko je štetno nepridržavanje mjera i preporuka HZJZ-a. Ne samo zbog sebe, ali time se ugrožavaju i poslovi i djelatnosti.

Ako to postane masovnija pojava, pogotovo što vidimo zadnjih dana da su se svi nekako opustili nakon boljih brojki, sad vidimo da se situacija pogoršava, onda smo svi skupa žrtve takvog ponašanja manjeg dijela onih koji se bave određenim djelatnostima. Mi smo i prije tjedan dana na presici govorili da kad se zatvore te plastične ili staklene stijene, kad se one griju, kad se grupiraju ljudi tamo, da to više nema veze s otvorenim prostorom i onim čime se Stožer vodio kad je odlučio o otvaranju terasa. Svi oni koji to rade riskiraju poslovanje svojih kolega, pogotovo onih koji se pridržavaju mjera. Ne jednom su nam predstavnici udruga iz tog sektora sugerirali da se kažnjavaju oni koji krše mjere”, rekao je načelnik Stožera.

Jesu li hospitalizacijepovećane zbog novih sojeva?

Capak se osvrnuo na veći broj hospitaliziranih i novih sojeva koronavirusa.

“Mi imamo tri nove varijante koje zabrinjavaju, to su UK soj, brazilski i južnoafrički soj, za koje nema dokaza da osim što se brže šire stvaraju težu kliničku sliku. Što se tiče nuspojava, imali smo jednu sumnju kod jednog 33-godišnjeg muškarca koji je 12 dana nakon cijepljenja umro na Rebru, ali kako postoje određeni prijepori između uputne dijagnoze iz sisačke bolnice u odnosu na prijavu od liječnika obiteljske medicine i kliničke slike koja je opisana na Rebru, čekamo rezultate obdukcije koja je napravljena jučer. Onda ćemo moći reći je li to takva nuspojava ili ne”, rekao je.

“Ova malo veća pojavnost, pričamo o 12 takvih događaja na 20 milijuna ljudi koliko je cijepljeno AstraZenecom, kod drugih cjepiva je toga zabilježeno manje. I mi smo imali jedan tromboembolijski događaj nakon cijepljenja Pfizer. No, AstraZeneca je posebno istraživanja jer je posebno pod paskom i javnosti i regulatornih tijela”, rekao je Capak.

Hoće li se Beroš cijepiti AstraZenecom?

Što se tiče preminule 12-godišnjakinje u Splitu, ministar Vili Beroš rekao je da je imala teški komorbiditet, opasan po život. Upitan hoće li se i on s premijerom Plenkovićem cijepiti AstraZenecom, Beroš kaže da hoće.

“Apsolutno nemam ništa protiv cijepljenja AstraZenecom, napravit ću to bez razmišljanja. Ako treba zbog kampanje cijepit ću se AstraZenecom”, rekao je Beroš.

Godina je dana od lockdowna, je li Stožer u nečemu pogriješio?

Novinari su konstatirali da je prošla godina dana od lockdowna pa pitali je li bilo grešaka u radu Stožera.

“Kad se virus pojavio, potpuno smo drugačije gledali na stvari. No, okolnosti se mijenjaju, i nove varijante i dolazak cjepiva. Nema nam druge nego iz dana u dan sagledavati epidemiološku situaciju”, kazao je Beroš. “Tko radi taj i griješi, ali ja u našim rezultatima ne vidim nekih većih grešaka u odnosu na cijeli svijet”, odgovorio je Beroš.

“I dalje učimo i sigurno ćemo i dalje učiti. Kad gledao unatrag, ono što smo naučili, što je važno a što u početku ne samo mi nego i cijeli svijet, primjenjuju kroz nacionalne odluke, mislim da smo mi zahvaljujući prije svega epidemiolozima, relativno u komparaciji s drugima, počeli primjenjivati mjere na način da smo favorizirali otvorene prostore u odnosu na zatvorene. Bilo bi puno bolje da smo svi skupa tada znali da boravak na otvorenom uz pridržavanje mjera, govorim o distanci i maskama kad se ne može održavati distanca, prozračivanju prostora, da su to recimo to bili pokazatelji da je znanost svjetska o tome govorila na početku kao danas, onda bi od početka te mjere primjenjivali i pretpostavljam da bi se bolje nosili i u svijetu i u Hrvatskoj, to je nešto o čemu i u našim razgovorima često spominjemo.

Zato se i vraćamo na ovo s početka, boravak vani da, ali boravak vani mora biti boravak vani, a ne u improviziranim terasama koje ne znači boravak vani. Boravak u zatvorenom, mora biti maska, mora biti distanca, otvoreni prozori.. neka se napravi ta prozračnost jer je činjenica da se virus ne širi samo kapljično nego i aerosolom, a tamo gdje ima strujanja zraka, onda se te čestice raspršuju i ne stvara se dovoljno jaka koncentracija koja bi zarazila osobu. To se na početku nije komuniciralo, ne ovdje nego u svijetu, a važno je i vrlo jednostavno”, veli čelnik Stožera.

‘Korona je virus s bezbroj lica’

Za kraj je Alemka Markotić upozorila na stanu opasnost od virusa i da je Covid ozbiljna bolest za koju nema direktnog lijeka i od koje se umire.

“U ovih godinu dana smo puno naučili puno toga o brigi za bolesnike u bolnicama koje su pretvorene u covid bolnice, kako zaštititi pacijente od dodatnih infekcija, koju dijagnostiku primjenjivati, virus je svako malo pokazivao svoja nova lica. To je virus s bezbroj ili milijun lica.

Shvatili se da je to ozbiljna bolest od koje se umire. Akutni dio bolesti može se staviti pod kontrolu, ali kod jednog broja ljudi ostat će kronične posljedice. Svatko onaj kome su mjere dosadile neka pokuša zamisliti sebe bolesnog, da mora otići u bolnicu.. nažalost, 13% onih koji su završili u bolnici kod nas su umrli. Za to zasad nema lijeka, a do kraja života se oni koji prebole mogu boriti s ozbiljnim posljedicama. Svatko se treba boriti da izbjegne infekciju, pa i po cijenu nekih sitnih zadovoljstava kojih se treba odreći”, rekla je ravnateljica zagrebačke “Zarazne”.

Mađarska će ublažavati ograničenja nakon još milijun cijepljenih

10:50 – Mađarska može početi prvu fazu ublažavanja ograničenja koronavirusa nakon što se cijepi dodatnih milijun građana, rekao je u petak premijer Viktor Orban.

“Postoje dobri izgledi da ćemo imati ljeto bez mjera ograničenja”, rekao je Orban za javni radio, dodajući da su se bolnice uspjele nositi s rekordnim valom zaraza.

Dnevni broj zaraženih koronavirusom u petak premašio je 10.000, dosegnuvši novi rekord od 10.759, objavila je vlada na svojoj web stranici s informacijama o covidu-19. Premašen je i dnevni rekord broja umrlih, koji sada iznosi 213 u srednjoeuropskoj zemlji od 10 milijuna. Cijepljenja se nastavljaju i cijepljeno je dosad gotovo 1,5 milijun ljudi dok vlada nastoji obuzdati pandemiju i ponovno otvoriti gospodarstvo.

Orban želi postići da se imunizira što više ljudi, kako bi se ponovno otvorilo i pokrenulo gospodarstvo, koje je prošle godine palo za 5,1 posto. Do sada je cijepljeno oko 1,5 milijun Mađara, a rekao je kako bi se ograničenja mogla početi ublažavati kad se taj broj popne na 2,5 milijuna, odnosno četvrtinu stanovništva. Orban je ponovio svoju potporu mađarskom korištenju kineskih i ruskih cjepiva, koje je kao prva zemlja Europske unije odobrila i primijenila.

Također je rekao da će se njegova nacionalistička stranka Fidesz udružiti sa strankama sličnih svjetonazora u Italiji i Poljskoj kako bi reorganizirale europsku desničarsku politiku.

Uskoro će se sastati s Matteom Salvinijem, koji je na čelu talijanske desničarske stranke Lige, i poljskim premijerom Mateuszom Morawieckim i “zajedno ćemo planirati budućnost”, kazao je.

Ličko-senjska županija: 27 novih

10:41 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 27 je novooboljelih osoba od COVID-19, 23 osobe su izliječene. 10 oboljelih osoba je s područja Gospića, 11 s područja Otočca, te po jedna s područja Novalje, Senja, Brinja, Lovinca, Perušića i Vrhovina. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 3331 osobe od čega je 180 aktivan slučaj, 110 osoba je preminulo te je ukupno izliječeno 3041 osoba. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 25 osoba.

U posljednja 24h provedeno testiranje nad 89 osoba. Na području PU ličko-senjske aktivne su 444 mjere samoizolacije. Provjerom je utvrđeno jedno kršenje izrečenih mjera.

Podaci Stožera: Imamo 1.112 novih slučajeva, preminulo 17 ljudi

10:37 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 1.112 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 6426. Među njima je 918 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 80 pacijenata.

Preminulo je 17 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 255 619 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 5743 preminule, ukupno se oporavilo 243 450 osoba od toga 785 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 21 803 osobe. Do danas je ukupno testirano 1 461 537 osoba, od toga 6 553 u posljednja 24 sata.

Virovitičko-podravska županija: 2 nova slučaja

10:32 – Od 34 testiranih, dvije su pozitivne osobe na koronavirus, izvijestio je Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije za posljednje 24-satno razdoblje.

Dvije osobe dolaze s područja Virovitice i Slatine. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je devet COVID pozitivnih pacijenata.

Međimurska županija: 19 pozitivnih

10:31 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađeno je 158 uzoraka, od čega je evidentirano 19 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2 virus u Međimurskoj županiji. U protekla 24 sata oporavilo se 18 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 130. Iz drugih županija javljeno je o 1 pozitivnom slučaju osobe s prebivalištem/boravištem u Međimurskoj županiji, a epidemiolozi su na temelju kliničke slike dijagnosticirali SARS-CoV-2 virus kod 1 osobe.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitaliziran je 31 pacijent pozitivan na SARS-CoV-2 virus, od toga nema prijema ni otpusta unutar 24 sata, a 2 pacijenta su na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Oxford: ‘Cjepiva protiv covida štite od brazilske varijante’

10:30 – Postojeća cjepiva mogu zaštititi od brazilske varijante koronavirusa, pokazuje studija sveučilišta Oxford, a autori savjetuju farmaceutima da se u istraživanjima usredotoče na cjepivo protiv varijante B.1.351, prvi put uočene u Južnoj Africi.

Varijante koronavirusa sa specifičnim mutacijama na proteinskom šiljku zadaju najviše nevolje jer znanstvenici strahuju da će one smanjiti djelotvornost cjepiva te imunitet stečen prethodnom zarazom.

Znanstvenici su se koristili uzorcima krvi osoba s antitijelima generiranima zarazom covida-19 kao i cjepivima dvaju proizvođača: Oxford/AstraZenece te Pfizerr/BioNTecha koja se koriste u u Velikoj Britaniji.

Podaci su pokazali gotovo trostruko smanjenje razine virusne neutralizacije antitijelima koja su generirana cjepivima za varijantu P.1 Brazil, slično smanjenju uočenom kod varijante koja je prvi put identificirana u Kentu u Britaniji.

Zadarska županija: 80 novozaraženih

10:28 – Zadarska županija ima 80 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Novooboljele osobe većinom su obiteljski kontakti i kontakti na poslu. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 336 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 1461 osoba, a izliječeno je 40 osoba. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru s koronavirusom preminula je 91-godišnja žena.

Na svim COVID odjelima u Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 35 bolesnika od kojih je 3 na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju je 10 osoba oboljelih od koronavirusa. Jučer je županija imala 56 novih slučajeva zaraze.

Dubrovačko-neretvanska županija: 71 novi slučaj

10:00 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježen je 71 novi slučaj zaraze koronavirusom (29 utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o 28 osoba iz Dubrovnika, 17 iz Metkovića, 14 iz Župe dubrovačke, šest iz Ploča, tri iz Konavala te po jednoj iz Korčule, Slivnog i Vele Luke. Ukupno je zaražena 31 muška i 40 ženskih osoba, a 48 ima utvrđenu epidemiološku vezu. Preminula jedna ženska osoba iz Dubrovnika (rođ. 1965.).

U posljednja 24 sata obrađeno je 300 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 50.405 uzoraka. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji trenutno je aktivno 678 slučajeva zaraze koronavirusom, od čega na širem području Dubrovnika njih 498 (Dubrovnik 300, Konavle 63, Župa dubrovačka 113, Dubrovačko primorje 14 te Ston osam slučajeva).

U OB Dubrovnik hospitalizirano je 65 osoba pozitivnih na koronavirus. Šest pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, od čega su dva na invanzivnoj ventilaciji, dva na neinvazivnoj te dva na kisiku.

Osječko-baranjska županija: 22 nova slučaja

9:57 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 227 uzoraka od kojih je 22 bilo pozitivno na koronavirus.

Četiri novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka, po dvije na području Belog Manastira, Đakova, Valpova i Našica, a po jedna je s područja Belišća, Bilja, Bizovca, Čepina, Darde, Donjeg Miholjca, Erduta, Kneževih Vinograda, Levanjske Varoši i Podgorača.

Na bolničkom liječenju nalazi se 56 osoba oboljelih od COVID-19, i to 44 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 6 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 12 pacijenata s tim oboljenjem. Preminule su četiri osobe pozitivne na koronavirus u dobi od 83 do 89 godina.

Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 1.137 osoba. Policijski službenici proveli su 17 provjera osoba u samoizolaciji, a u dva slučaja utvrdili kršenje te mjere. Naime, na MCGP Erdut zatečeni su državljanin Hrvatske iz Bosne i Hercegovine i državljanin Mađarske iz Srbije koji su prekoračili rok za tranzit kroz Hrvatsku.

Policijski službenici obavili su i 106 nadzora ugostiteljskih objekata, pri čemu nisu utvrdili kršenja tih mjera.

Vukovarsko-srijemska županija: 24 novozaražene osobe

9:55 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji su 24 nove pozitivne osobe, od kojih je 21 pozitivna na PCR testiranju, a 3 na brzom antigenom testu (7 osoba iz Vinkovaca, 4 iz Vukovara, po 2 iz Cerne i Ivankova, te po 1 osoba iz Andrijaševaca, Bošnjaka, Cerića, Ilače, Markušice, Novih Jankovaca, Trpinje, Šarengrada i Vođinaca ).

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 9035, od kojih je 8668 izliječenih, a ukupno je preminulo 198 osoba. Trenutno su u županiji 23 osobe hospitalizirane zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirane su 164 osobe, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 48583. U samoizolaciji na području županije je 596 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji su pozitivna 3 radnika iz sustava zdravstva (2 liječnika i 1 nezdravstveni radnik). U samoizolaciji iz sustava zdravstva su 3 radnika (2 medicinske sestre/tehničara i 1 nezdravstveni radnik). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 13 nastavnika i 20 učenika. U samoizolaciji se nalazi 2 nastavnika i 181 učenik.

Koprivničko-križevačka županija: 7 novih

9:52 – Koprivničko-križevačka županija ima sedam novih slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 57 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je deset osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi šest osoba.

U OB Koprivnica preminula je jedna osoba (1946. godište) s pozitivitetom na koronavirus koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge dijagnoze. Od početka pojave virusa na području županije, bolest je potvrđena kod 6222 osobe, a tijekom jučerašnjeg dana izuzeta su 53 uzorka.

U Hrvatskoj i danas preko 1.000 novozaraženih?

9:50 – Portal Index neslužbeno doznaje da će Hrvatska i danas bilježiti preko 1.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom. To znači da ćemo tri dana zaredom imati preko 1.000 novozaraženih.

Istarska županija: 7 novih slučajeva

9:40 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 264 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 7 novozaraženih osoba. Kod 4 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 2 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Italija (2).

U epidemiološkoj obradi nalazi se 1 osoba. Izliječeno je 9 osoba. Trenutno je 100 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1646 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 33 osobe, jedna osoba je prebačena u respiracijski centar KBC Rijeka.

Primorsko-goranska županija: 234 novozaraženih

9:30 – Primorsko-goranska županija ima 234 novooboljelih i 86 ozdravljenih osoba, dok je broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti 1655. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 914 uzoraka. Udio pozitivnih osoba unutar broja laboratorijski obrađenih testova se danas smanjio i iznosi 25.6%.

Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a broj hospitaliziranih pacijenata koje se liječe od COVID-19 bolesti je i dalje u porastu; danas za 6 osoba te se na bolničkom liječenju nalazi 78 pacijenta, od toga je na respiratoru 6 osoba.

Tijekom jučerašnjeg dana je u KBC-u, preminula jedna osoba od COVID-19 bolesti. Udio liječenih osoba od COVID-19 bolesti unutar ukupnog broja zaraženih je stabilan i iznosi 4.7% udjela.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 14 novih

9:20 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 14 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Šest novozaraženih osoba s područja je grada Čazme, po tri novooboljele osobe s područja su grada Bjelovara i općine Veliko Trojstvo, a dva nova slučaja zaraze koronavirusom zabilježena su na području grada Daruvara.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju sedam pacijenata zaraženih koronavirusom, nema pacijenata na respiratoru, a osam pacijenata je na opservaciji.

U samoizolaciji su na području Bjelovarsko-bilogorske županije 202 osobe.

Mirošević Skvrce: ‘Tromboza vjerojatnija od aviona nego cjepiva AstreZenece’

9:06 – Cjepivo AstraZenece je sigurno i nema veze sa stvaranjem krvnih ugrušaka, odlučila je Europska agencija za lijekove (EMA). Nikica Mirošević Skvrce, v.d. voditeljice Odsjeka za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju HALMED-a, na tu temu govorila je u emisiji HRT-a. Kazala je da se radilo o opsežnoj i temeljitoj ocjeni EMA-e.

“U početku se mislilo da je povezano s određenim serijama cjepiva pa se krenulo s laboratorijskim ispitivanjima cjepiva. Kad je utvrđeno da nije povezano sa serijama, uslijedila je opsežna ocjena koja je uključila. Pogledani su ponovno podaci od nekliničke, kakvoće, podaci iz kliničkih ispitivanja, prethodnih i onoga koje je trenutačno vrši u SAD-u. Iz kliničkih podataka nema takvih podataka što potvrđuje da se radi o rijetkim nuspojavama. U Europi je provedeno kliničko ispitivanje na 20.000 osoba, a takvo ispitivanje radi se sada u SAD-u. Uzeti su u obzir i sve spontano prijavljene nuspojave”, objasnila je Mirošević Skrvce za HRT.

Odgovarajući na pitanje bi li došlo do problema kod osoba kod kojih je došlo do problema zgrušavanja krvi da se nisu cijepile, Mirošević Skrvce kaže kako treba naglasiti da je EMA potpuno odbacila ikakvu povezanost cjepiva s tromboembolijama.

Međutim, zaključila je da bi posebne slučajeve u kojima je bila trombocitopenija, to je nizak broj trombocita odnosno krvnih pločica, zajedno s trombozama, i u velikom broju slučajeva je došlo i do krvarenja, tih nekakvih specifičnih vrlo rijetkih kliničkih slučajeva da treba dalje istražiti. Dakle, povezanost nije potvrđena nego je zaključeno da dalje treba istražiti, a do tad će na uputama biti navedena neka upozorenja kojih se pacijenti i liječnici trebaju držati.

Radi se o vrlo, vrlo rijetkim nuspojavama te se dogodilo 25 takvih slučajeva na 20 milijuna primljenih doza cjepiva. Niti jedan takav slučaj nije zabilježen u kliničkim ispitivanjima. Sve nuspojave dolaze od trenutka kada je cjepivo na tržištu. Nuspojave su se događale u 7 do 14 dana u mladih žena”, rekla je.

Mirošević Skvrce ima poruku za osobe koje su se cijepile cjepivom AstraZenece. “Nema mjesta panici. Radi se o vrlo rijetkoj nuspojavi. Puno je veća mogućnost da dobijete ovakve nuspojave odnosno trombozu od Covida-19, oralnih kontraceptiva ili putovanja avionom. Radi se nečem vrlo rijetkom. Ono što treba pripaziti nakon cijepljenja su modrice.

Ako se počnu javljati modrice po tijelu trebalo bi se javiti liječniku. Jedan od ozbiljnih simptoma su i teške i dugotrajne glavobolje nekoliko dana nakon cijepljenja, a koje ne prolaze od lijekova. To su najznačajniji simptomi zbog kojih bi se pacijenti trebali javiti liječnicima. Korist cijepljenja je puno veća od bilo kojeg rizika. Ponavljam, bilo je 25 nuspojava na 20 milijuna cijepljenih, rekla je i dodala kako nema bojazni da se ne dođe na cijepljenje AstraZenecom, kao i na drugu dozu”, kazala je.

U Hrvatskoj je do sada preko 100.000 ljudi cijepljeno cjepivom AstraZenece. Mirošević Skvrce navodi kako se vrlo temeljito ocjenjuju prijavljene nuspojave u Hrvatskoj te dodala kako je udio prijavljenih nuspojava jednak za sva cjepiva. U vezi smrti 33-godišnjeg muškarca koji je umro 10 dana nakon cijepljenja, još se čeka dodatna dokumentacija, objasnila je. Cijepljenja su u fokusu, dodala je.

“Cijelu 2020. godinu smo primili 309 prijava sumnji na nuspojave za sva cjepiva, a sada se puno više prijavljuje jer je to u fokusu, rekla je te dodala kako se ozbiljne nuspojave uvijek prijavljuju. Što se tiče cjepiva i novih sojeva, očekuje se da će biti potrebna sezonska izmjena cjepiva kako je to i za gripu”, kazala je Mirošević Skvrce za HRT.

Francuska nastavlja cijepiti AstraZenecom

8:24 – Glasnogovornik francuske vlade Gabriel Attal rekao je za radio RTL da “nema razloga da Francuzi odbiju cjepivo protiv koronavirusa AstraZeneca”.

Francuska će nastaviti s primjenom cjepiva u petak nakon što se kratkom suspenzijom pridružila više od desetak drugih zemalja zbog zabrinutosti zbog izvještaja o stvaranju krvnih ugrušaka u pacijenata koji su imali cjepivo. Njemačka i Italija također će danas nastaviti s upotrebom.

Nakon istrage izvještaja, nadzorni organ Europske unije za lijekove rekao je u četvrtak kako je uvjeren da su koristi veće od bilo kakvih rizika. Francuski premijer Jean Castex trebao bi sam dobiti cjepivo protiv koronavirusa AstraZeneca u petak.

Sisačko-moslavačka županija: 3 novozaražena

8:20 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan tri su novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19.

Riječ je o jednoj osobi s područja grada Kutine, jednoj osobi s područja grada Petrinje te jednoj osobi s područja općine Lekenik.

Požeško-slavonska županija: 4 nova slučaja

7:42 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 87 slučajeva zaraze koronavirusom, 77 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 10 osoba je hospitalizirano.

U samoizolaciji se nalazi 312 osoba, a ukupno je testirana 32651 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 79 uzoraka, od kojih su 4 pozitivna.

Sarajevo ide u karantenu, uvodi se i policijski sat

7:20 – Svi ugostiteljki objekti na području Sarajevske županije biti zatvoreni od 20. ožujka a bit će dopuštena samo dostava hrane. Policijski sat koji je do sada bio na snazi od 22 do 5 sati bit će produžen i počinjat će u 21 sat.

Od zabrane kretanja bit će izuzete samo osobe s potvrdom poslodavca da su tijekom noći vezane za radni i proizvodni proces. Sarajevo već tri tjedna bilježi stalni rast dnevnog broja zaraženih kojih je u četvrtak bilo više od 600. Taj dio zemlje istodobno slovi za najveće žarište epidemije pa su nova ograničenja pokušaj da se taj trend zaustavi no rezultat će biti neizvjestan jer niti u jednom drugom dijelu BiH neće biti takvih ograničenja pa ni u susjednom Istočnom Sarajevu.

Stanovnici Sarajevske županije tako će moći nastaviti posjećivati kafiće i restorane samo prelaskom preko međuentitetske crte razdvajanja.

Vlada Republike Srpske je ranije tijeom dana odlučila kako u tom entitetu neće biti nikakvih dodatnih ograničenja a Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH je na izvanrednom zasijedanju u Sarajevu odbio prijedlog da se u tom entitetu zbog teškog stanja ponovo proglasi stanje prirodne nesreće kakvo je bilo na snazi tijekom prvog vala epidemije 2020. godine.

Boris Johnson cijepit će se AstraZenecom

7:14 – Britanski premijer Boris Johnson trebao bi primiti prvu dozu cjepiva AstraZeneca jer je mnoštvo europskih zemalja najavilo povratak u uporabu nakon novih uvjeravanja o sigurnosti. Puno zemalja, uključujući Njemačku i Francusku, poništile su odluku da privremeno zaustave njegovu upotrebu zbog zabrinutosti zbog krvnih ugrušaka nakon što je Europska agencija za lijekove (EMA) nazvala cjepivo “sigurnim i učinkovitim”.

Boris Johnson trebao bi primiti dozu AstraZenece kada će u petak dobiti prvu dozu cjepiva Covid-19. Francuska, Italija i Njemačka potvrdile su da će u petak nastaviti s predstavljanjem Oxfordovog cjepiva, dok su Španjolska, Portugal i Nizozemska rekle da će ih slijediti sljedeći tjedan, iako je Španjolska rekla da bi mogla isključiti određene skupine.

Očekuje se da će i francuski premijer Jean Castex u petak primiti cjepivo AstraZeneca.

U Brazilu drugi dan s najviše mrtvih, postao je epicentar pandemije

7:10 – Brazil je registrirao svoj drugi najsmrtonosniji dan u svojoj pandemiji Covid, s 2.724 smrtnih slučajeva, prema Ministarstvu zdravstva u četvrtak.

Zemlja je imala 86.982 novih slučajeva. Zemlja se suočava s novim opasnim nedostatkom osoblja na odjelu intenzivne njege, izvještava Reuters. Neki su medicinski radnici “izgorjeli” nakon mjeseci iscrpljujućeg, iscrpljujućeg posla. Drugi jednostavno nisu u stanju pratiti beskrajni protok kritičnih pacijenata s Covidom koji guraju zdravstveni sustav zemlje na rub.

“Liječnici intenzivne njege roba su u deficitu”, rekao je César Eduardo Fernandes, predsjednik Brazilskog liječničkog udruženja (AMB) u srijedu za Reuters. “Ne postoji način da se udovolji ovoj brutalnoj, katastrofalnoj potražnji.”

Potaknuta zaraznom novom varijantom, nedostatkom mjera suzbijanja, kaotičnim saveznim odgovorom i neujednačenim uvođenjem cjepiva, najveća država Latinske Amerike postala je epicentar globalne pandemije. Više od 284.000 Brazilaca umrlo je od Covid-19 od početka pandemije – najvećeg broja poginulih izvan Sjedinjenih Država.

Kina prijavila 11 novih slučajeva zaraze; imaju prvi lokalni slučaj

7:05 – Kina je 18. ožujka prijavila 11 novih slučajeva Covid-a, u odnosu na šest slučajeva dan ranije, priopćile su u ponedjeljak nacionalne zdravstvene vlasti u zemlji. Nacionalno zdravstveno povjerenstvo, u priopćenju, navodi kako je jedan od slučajeva lokalno prenesena infekcija u provinciji Shaanxi, što je prvi kineski lokalni slučaj Covid od 14. veljače, prenosi Reuters. Ostalih 10 slučajeva bila je infekcija koja je potekla iz inozemstva.

Broj novih asimptomatskih slučajeva, koje Kina ne svrstava u potvrđene slučajeve, pao je na pet od šest slučajeva dan ranije. Ukupan broj potvrđenih slučajeva u kontinentalnoj Kini sada iznosi 90.083, dok je broj preminulih ostao 4.636.

SAD najavio pomoć Kanadi i Meksiku u vezi cijepljenja

7:00 – Budući da su se Sjedinjene Američke Države približile cilju predsjednika Joea Bidena stanovništvo primi 100 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa i to tjednima prije ciljanog datuma, Bijela kuća je u četvrtak objavila da je SAD u stanju pomoći susjedima Kanadi i Meksiku pružiti milijune spasilačkih snimaka.

Bidenova administracija otkrila je nacrte plana za “posudbu” ograničenog broja cjepiva Kanadi i Meksiku, jer je predsjednik najavio da su SAD na vrhuncu postizanja svog 100-dnevnog cilja ubrizgavanja “puno prije roka”, piše AP.

“Ponosan sam što mogu objaviti da ćemo sutra, 58 dana nakon naše uprave, ispuniti svoj cilj”, rekao je Biden. Obećao je da će novi cilj cijepljenja otkriti sljedeći tjedan, budući da su SAD u koraku da imaju dovoljno od tri trenutno odobrena cjepiva za pokrivanje cjelokupne odrasle populacije za samo 10 tjedana.

Uoči Bidenove najave, Bijela kuća priopćila je kako finalizira planove za slanje kombiniranih 4 milijuna doza cjepiva AstraZeneca Covid u Meksiko i Kanadu u prvom izvozu injekcija. Tiskovna tajnica Jen Psaki rekla je da se detalji o “zajmu” još uvijek razrađuju, ali 2,5 milijuna doza otići će u Meksiko, a 1,5 milijuna u Kanadu.