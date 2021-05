KOŽIĆ I ŠEGOTA I DALJE BIJU BITKU S DRŽAVOM: ‘Ne znam kakvi pravnici rade u Ministarstvu i je li im se doslovno treba nacrtati’

‘Zapravo nam se čini da su oni samo pred lokalne izbore željeli malo dobiti na vremenu’, navodi par

Pravnoj zavrzlami u slučaju životnih partnera Mladena Kožića i Ive Šegote te njihova prava da posvoje djecu i dalje se ne nazire kraj, piše u utorak Večernji list.

Nakon što se dvojac žalio Ministarstvu za demografiju na odluku zagrebačkog Centra za socijalnu skrb koji ih nije htio uključiti u postupak procjene i prikladnosti za posvojenje djece, ministarstvo je u srpnju 2020. njihovu žalbu odbilo kao neosnovanu zbog čega su Šegota i Kožić podnijeli tužbu Upravnom sudu u Zagrebu.

Ministarstvo se žalilo

Iako je taj sud 21. travnja donio nepravomoćnu presudu da se istospolnim parovima dopusti pravo na procjenu za posvojitelje, što su iz udruge Dugine obitelji ocijenili povijesnim, Ministarstvo rada, obitelji i socijalne politike odmah je najavilo da će iskoristiti svoju mogućnost žalbe. Za to su imali 15 dana, a kako doznajemo od predsjednika udruge Dugine obitelji Daniela Martinovića, to su i učinili.

“Mi smo dobili informaciju da je Ministarstvo uistinu podnijelo žalbu uz obrazloženje da presuda nije dovoljno jasna, ali mi mislimo da nema osnove za to. U presudi se jasno navodi i Zakon o suzbijanju diskriminacije i Ustav.

‘Željeli su dobiti na vremenu’

Ne znam kakvi pravnici tamo rade i zar im se doslovno treba nacrtati da moraju uzeti u obzir te zakone i Ustav pri donošenju nove odluke te da istospolni partneri imaju jednaka prava kao bračni drugovi, odnosno da im se mora dopustiti da uđu u procjenu za posvojitelje? No zapravo nam se čini da su oni samo pred lokalne izbore željeli malo dobiti na vremenu”, kaže Martinović te dodaje kako smatra da “ministarstvo bježi od političke odgovornosti te želi da sud zapravo umjesto njih na kraju donese odluku”.

“Nedavna odluka Upravnog suda u Zagrebu poništila je rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 17. srpnja 2020. godine te je ministarstvu naloženo da riješi žalbu tužitelja najkasnije 60 dana od presude. S obzirom na to da je riječ o nepravomoćnoj presudi suda, koja navodi kako je prethodno rješenje ministarstva poništeno iz procesnih razloga, ministarstvo će iskoristiti mogućnost žalbe jer drži da presuda nije pravovaljano obrazložena”, poručili su iz Ministarstva nakon presude, no isto su tako napomenuli da će ministarstvo u končanici postupiti kao i do sada po svakoj pravomoćnoj presudi, donosi Večernji list.