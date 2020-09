KOVAČEVIĆEV KLUB JEDINI JE RADIO U LOCKDOWNU: ‘Bio je to hit. Dolazili su svi koji su nešto značili, Plenkovićev ministar tamo je kartao belu’

‘Tako to ide. Sad se nitko ne sjeća, a dolazili su svi što su nešto značili’, ispričao je bivši dužnosnik

Klub Dragana Kovačevića u Slovenskoj ulici u kojem su se organizirala druženja za elitu, a koji se našao pod povećalom zbog toga što se baš u njemu odigrala primopredaja mita od gotovo dva milijuna kuna, koju je u torbi unio poduzetnik Krešo Petek, bilo je mjesto koje su obilazili od Stjepana Mesića preko Zorana Milanovića, a navodno je i jedan od ministara Andreja Plenkovića tamo često kartao belu.

Od ministara su viđena još najmanje trojica, a jedan od njih u rodbinskim je odnosima s Kovačevićem, otkriva Index, a zanimljivo je kako je za vrijeme lockdowna klub bio jedini prostor u centru Zagreba u kojem vas je konobar mogao poslužiti pićem i u kojem ste mogli u miru razgovarati u zatvorenom prostoru. Bili su tu organizirani brojni domjenci, a lokacija nije bila nepoznata ni suprugu bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, Jakovu Kitaroviću.

Bivši predsjednik Stjepan Mesić, pak, ne skriva da je odlazio u Kovačevićev klub.

“Ja sam s direktorom Janafa prijatelj, on je bio član HNS-a, ja sam kao član HNS-a se kandidirao za predsjednika Republike Hrvatske, s njim sam se više puta sastajao, bio u njegovom famoznom klubu koji ima 5-6 kvadrata i to svega par puta smo se našli”, rekao je Mesić.

Šaroliko društvo

I jedan od bivših dužnosnika za Index je ispričao kako su izgledala druženja u famoznom klubu.

“Tako to ide. Sad se nitko ne sjeća, a dolazili su svi što su nešto značili. Tu su bili česti tulumi odnosno domjenci. Poznate su bile zabave za Martinje, a tada bi zabava u tom prostoru znala trajati po cijeli dan. Da, da, ondje su dolazili svi. Baš svi. Od političara, glumaca, poznatih osoba pa do vas – novinara”, kazao je taj bivši dužnosnik. Klub je, kaže, imao svog konobara, no piće, a ni hrana nije se naplaćivala. Kada bi bili domjenci, ljudi bi sami donosili i hranu i piće koje bi im se posluživalo.

“Klub je bio hit za vrijeme lockdowna ove zime, odnosno proljeća. Bio je to jedini objekt koji je radio. Imali su konobara i posluživali su piće. U zatvorenom prostoru mogli ste se družiti, popiti nešto. Bio je to tad hit”, objašnjava. Sjeća se da je čest gost bio ministar u aktualnoj vladi Andreja Plenkovića koji je ondje sa svojim društvom igrao belu. a ondje je vidio još najmanje tri ministra.

“Da ne steknete krivi dojam, skupljalo se ondje vrlo šaroliko društvo, osim političara bili su tu i vaši kolege novinari, bilo je tu glumaca, ma mnogi da vam sad ne idem u detalje. Bit će ljudima neugodno”, ispričao je za kraj bivši dužnosnik.