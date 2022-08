Bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević gostovao je na N1 gdje je komentirao situaciju u Ukrajini. istaknuo je da Rusi nisu ostvarili ono što su planirali i se invazija zbog toga pretvorila u iscrpljujući sukob kojem se ne nazire kraj.

"Ukrajina još nije pobijedila, a mislim da svi kojima je do pravednosti, žele da Rusija izgubi, no to nije sasvim sigurno. Nije jasno ni koliko će rat trajati", rekao je Kovačević te dodao: "Čim nije izvorni ruski naum uspio, blitzkrieg i svrgavanje vlasti, bilo je jasno da će se to pretvoriti u iscrpljujući sukob. Ukrajina je pokazala spremnost veću nego se očekivalo i opredjeljenje ukrajinskog naroda je očito bilo iznenađenje za Rusiju i to je presudilo da se zamišljeni zločinački blitzkrieg pretvori u iscrpljuujući rat. Dok je Zapad spreman vojno i ekonomski pomagati Ukrajini, ona može onemogućavati daljnje rusko napredovanje i konsolidaciju ruske vlasti na ukrajinskom tetitoriju. Dok u Rusiji ne dođe do političkih promjena, ovo će biti iscrpljujući rat."

Sankcije će ostaviti dugoročne posljedice na Rusiju

"Rusija je napala Ukrajinu jer se opredijelila za Europu nasuprot očekivanja Moskve. Ako Ukrajina postane slobodna demokracija, onda će i Rusi postaviti pitanje zašto ne bismo i mi bili demokratska zemlja", kaže Kovačević.

Napominje da politička slika Rusije nije monolitna:

"U nizu gradova su bile demonstracije protiv invazije, prosvjedovali su ljudi svih naraštaja. To znači da je i kod starijih iščezao onaj genetski usađeni strah od vlasti. Sankcije će ostaviti dugoročne posljedice na rusku ekonomiju. Troškovi rata će rasti, ostat će manje novca za represiju u Rusiji."

Kovačević kaže da je Putin napravio grešku jer je mogao ostati zapamćen kao lider koji je unaprijedio zemlju: "Očekivalo se da će bogati oligarsi utjecati na Putina da promjeni politku, ali to očito nije tako, poluge moći su očito ipak u Putinovim rukama, a oligarsi u većoj mjeri ovise o njemu, nego on o njima. Putin je napravio kardinalnu grešku ovom invazijom. Umjesto da ga pamte kao predsjednika koji je unaprijedio Rusku Federaciju, ostat će zapamćen kao onaj koji je poduzeo nerazuman rat s katastrofalnim posljedicama za vlastitu zemlju."