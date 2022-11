Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević, komentirao je za N1 stanje u Ukrajini, ali i raspravu i razmirice između 'dvaju brda' oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

“Meni se čini da će odluke Ukrajinaca da se suprotstave ruskoj agresiji samo rasti u odnosu na zlodjela koja su počinjena. I Amerikanci su predlagali predsjedniku Zelenskom da se povuče iz Kijeva u Lavov, ali on je to odbio i to je uvelike pridonijelo porastu morala ukrajinskih građana. A od 2014. godine do sad, ukrajinska je vojska napredovala”, rekao je Kovačević.

Govoreći o izglasavanju odluke oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, rekao je da se ne može govoriti o zajedničkoj poziciji i da se tema oko koje bi trebalo postići konsenzus koristi ne samo za političko nadmetanje, nego i za postizanje krize.

“Premijer se ponaša kao da ne postoje nadležnosti predsjednika Republike u vezi s obranom. Ja se se ne slažem s načinom kako komunicira Zoran Milanović, kao i sa sadržajem velikog dijela njegovih izjava, ali neovisno o tome, on je predsjednik Republike Hrvatske, izabran s puno više glasova, nego cijeli HDZ u Sabor i mora ga se poštovati. On je institucija, a HDZ se ponaša kao da je Milanović uzurpator, kao da nije pobijedio na izborima. Premijer namjerno izaziva ustavnu krizu”, rekao je Kovačević te pojasnio zbog čega to misli.

'Plenković se odbija službeno obratiti Milanoviću'

“Naprosto zato što je HDZ organizacija koja je kriminalna, jer postoji pravomoćna presuda protiv njega i Vlada je ta organizacija koja je odlučila uzurpirati vlast i ustav. Njihovo je razumijevanje da u Hrvatskoj sve institucije moraju pripadati HDZ-u i, ako ne pripadaju, oni ih ignoriraju. Institucija predsjednika trenutno nije njihova i zato se to događa”, rekao je Kovačević.

“To pokazuje tko je naš premijer. On je na čelu kriminalne organizacije. On je u Bruxellesu poslušni birokrat, pred stranim diplomatima diplomat, a u Hrvatskoj autokrat, koji se ne libi u Hrvatskoj izazvati ustavnu krizu”, rekao je Kovačević. Istaknuo je i da HDZ namjerno ugrožava ustavnopravni poredak Republike Hrvatske te objasnio uzrok.

“Vlada Republike Hrvatske predlaže odluku i premijer i predsjednik se moraju oko toga usuglasiti. Ako suglasnosti nema, predmet može doći na Sabor. Ali Vlada Republike Hrvatske, odnosno premijer, odbija službeno se obratiti predsjedniku Republike. To je uzrok ustavne krize”, rekao je Kovačević.

Govoreći o raspravi u Saboru, Kovačević je rekao da se ne radi o spremnosti da se pomogne Ukrajini, “nego o spremnosti elita da se ponašaju u skladu s Ustavom ove zemlje”.