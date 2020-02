KOVAČEVA ‘OPCIJA ZA PROMJENE’ SKUPILA POTPISE ZA KANDIDATURU: ‘Treba povesti računa da se članstvo ne dovodi pod pritisak’

Kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a iz redova ‘Opcije za promjene’, Ivan Penava potvrdio je da je skupljen dovoljan broj potpisa za kandidaturu na unutarstranačkim izborima te upozorio na manipulacije s brojem članova HDZ-a

Vukovarski gradonačelnik i kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a Ivan Penava rekao je u ponedjeljak u Vukovaru da je Opcija za promjene prikupila dovoljan broj potpisa za kandidature na unutarstranačkim izborima te da će ih predati krajem tjedna. Potpise je najlakše bilo prikupiti u Slavoniji te u Dalmaciji i Zagrebu, rekao je Penava i ustvrdio da je bilo opstrukcija i pritisaka na određene ljude koji podupiru tu opciju.

‘LJUDE SE UCJENJUJE RADNIM MJESTIMA, KREDITIMA, NATJEČAJIMA…’: Bitka za tron u HDZ-u je bespoštedna

Fantomi i duhovi

“Treba povesti računa da to u budućnosti ne bude tako i da se članstvo ne dovodi pod pritisak”, rekao je Penava i ponovio kako HDZ ne može imati 211.000 članova, te da ih je zapravo “puno manje, a puno je fantoma, odnosno duhova”.

Kao primjer je naveo Opatovac, mjesto između Vukovara i Iloka, gdje je na popisu 70-80 članova HDZ-a, od kojih je 15 umrlo, a 20-ak članova s popisa se iselilo i više ne živi u tom mjestu.

“I tako dolazimo do brojke da od tih 211.000 realno ne možete računati niti na 100.000 stvarnih članova HDZ-a, a ostaje vam norma koja je zadana na bazi od 211.000 članova”, rekao je.

JANDROKOVIĆ: ‘HDZ neprijeporno ima 210.000 članova, a pravila za prikupljanje potpisa su određena statutom’

KAKO SE FINANCIRA HDZ? ‘Ispada da svaki član mjesečno uplati mizeran iznos, a oni koji nisu članovi čak 2883 kune’

Zaokret i dobro odrađena politika

Po njemu, mjesto zamjenika predsjednika HDZ-a za koje se kandidirao trebalo bi biti najmanje sporno te bi on, s obzirom na potpore koje dobiva na terenu, na to mjesto trebao biti izabran.

“Sve ono što bude vodilo do toga da se volja birača ne uvaži neće se dobro reflektirati na HDZ i o tome bi trebali voditi račun oni koji to rade”, poručio je i ocijenio kako će najveća borba i bitka ipak biti za mjesto predsjednika HDZ-a. Postavio je pitanje zašto je netko tko je zadnje tri godine za sve što je desno od HDZ-a tvrdio da ne valja “sada dobio naknadnu pamet i govori da su nam to glavni prijatelji i da će se s njima koalirati”.

“Nije problem kada čovjek spozna da je pogriješio, ali onda je red izaći i reći: ‘Slušajte, ljudi, pogrešno smo vodili politiku i idemo sada u ovom smjeru.’ Ali raditi zaokret, a istodobno tvrditi kako smo sve dobro odradili, to ne ide i to je bitno za prepoznati i mislim da će to biti onaj uteg na vagi koji će presuditi ovaj tijek izbora, odnosno rezultat izbora”, ocijenio je Penava.

Penava je na novinarska pitanja odgovarao nakon konferencije za novinare na kojoj je predstavljen gradski projekt “Cooltura”.

FORMIRAN BLOK ZA RUŠENJE PLENKOVIĆA: Miro Kovač želi biti predsjednik HDZ-a, Stier potpredsjednik, a Penava zamjenik