KOVAČA U ŠIBENIKU NISU DOČEKALI ISTAKNUTI HDZ-OVCI; No, on je i dalje uvjeren: ‘Plenković nema šanse na unutarstranačkim izborima’

Na druženju s Mirom Kovačem u stranačkim prostorijama u Šibeniku nisu se pojavili šibenski gradonačelnik Željko Burić, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a, ni Nediljko Dujić, predsjednik županijskog HDZ-a

Miro Kovač, kandidat za predsjednika HDZ-a, u ponedjeljak je u Šibeniku izrazio uvjerenje da predsjednik stranke Andrej Plenković nema šanse na unutarstranačkim izborima, rekavši da je Plenkovićev model funkcioniranja autoritativan i ne uvažava druge članove stranke.

Kovač je danas boravio u Šibensko-kninskoj županiji. Sa svojim simpatizerima susreo se na druženju u stranačkim prostorijama u Šibeniku, na koje nisu došli ni šibenski gradonačelnik Željko Burić, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a, ni Nediljko Dujić, predsjednik županijskog HDZ-a. Obojica su svoju podršku dali Andreju Plenkoviću.

“Uvažavam svačiji izbor i svatko ima pravo na svoju odluku i mišljenje. Međutim, to što su oni dali podršku Plenkoviću ne znači da su članovi HDZ-a u Šibensko-kninskoj županiji i samom Šibeniku tako i postupiti. Smatram da će naši članovi biti zreli, jer HDZ s ovakvim vodstvom nema nikakav potencijal, a potreban nam je zaokret i povratak na pobjednički kolosijek”, rekao je Kovač.

KOVAČ POZVAO PLENKOVIĆA NA SUČELJAVANJE: ‘Danas je prvi dan kampanje. Neka bude odvažan i predloži vrijeme i mjesto’

Srljanje u treći poraz

Ustvrdio je da HDZ sa sadašnjim vodstvom srlja u treći poraz zaredom. “Ne ljuti me što Burić i Dujić nisu došli pozdraviti me, to su dragi ljudi, ništa im ne zamjeram i kao kršćanin praštam im”, rekao je Kovač prije druženja sa članovima stranke u prostorijama HDZ-a na Baldekinu.

Kovač se osvrnuo na oštru retoriku koju, kako smatra, prema njemu i drugim ljudima iz ‘Opcije za promjene’ upućuje Plenković.

“Istina boli, a ja stojim iza svojih riječi”, rekao je, dodavši da se Plenković mora ispričati biračima HDZ-a i članovima stranke zbog gubitka predsjedničkih izbora i za brodolom na europskim izborima. “To je ono što čekam od gospodina Plenkovića, da bude odvažan i preuzme odgovornost i da bude hrabar kao što tvrdi. On to, nažalost, nije i osjeća strah od gubitka svog radnog mjesta predsjednika stranke. Izgubit će ga, jer s njim na čelu nema budućnosti HDZ-a”, rekao je Miro Kovač.

Uvjeren je da predsjednik HDZ-a Plenković nema šanse na unutarstranačkim izborima. “Neće mu pomoći ni migrantska kriza, ni koronavirus. Imamo problem sa strukturom birača HDZ-a i strukturom stranke, što je njegova odgovornost. Imao je model funkcioniranja koji je autoritativan, ne uvažava druge članove stranke i donosi odluke na svoju ruku” ustvrdio je Kovač.

PENAVA KAŽE DA NEMA RATA U HDZ-U: A odmah potom: ‘Moji su stavovi jasni, a zna se što je u kontri – velikosrpski i jugoslavenski element’

Pridobio bivšeg ministra

Dodao je da tako ne bi trebao funkcionirati predsjednik najveće stranke u Hrvatskoj. “Zbog toga će biti kažnjen od naših članova 15. ožujka”, rekao je Kovač, koji je uvjeren u svoju pobjedu na skorašnjim unutarstranačkim izborima.

Ako pobjedi najavio je da će se “vratiti članstvu” kojeg će uvažavati i s njim razgovarati. “Prihvaćat ćemo savjete i ideje, i stranka neće više funkcionirati po modelu ‘Stranka, to sam ja'”, zaključio je Kovač. Uz Kovača, u Šibenik je na druženje sa članstvom došao i Tomislav Tolušić, aktualni potpredsjednik HDZ-a, koji se opet kandidirao za tu funkciju.

HDZ IZDAO NAPUTAK ZA IZBORE: Na svakom biračkom mjestu mora biti slika predsjednika Franje Tuđmana