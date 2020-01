KOVAČ STAO UZ STIERA: ‘Mi smo ozbiljni ljudi, a HDZ ne može biti supermarket. Moramo poručiti biračima da ćemo ih vratiti’

‘Nama su birači na europskim izborima i na predsjedničkim izborima jasno rekli da su nezadovoljni. Mi smo dvaput posrnuli, trebamo nešto promijeniti, ja sam o tome javno govorio, te će se promjene dogoditi nakon izbora u HDZ-u’, poručio je Miro Kovač

HDZ-ov saborski zastupnik Davor Ivo Stier izjavio je danas kako je spremna alternativa trenutnom stranačkom vodstvu HDZ-a uoči unutarstranačkih izbora čiji datum još nije određen.

“Kada god budu ti izbori, alternativa ovom stranačkom vodstvu će biti spremna. Dakle, ja očekujem da stranačka tijela, kao što je i najavljeno, što prije definiraju kada će biti izbori i da donesu sve provedbene akte, da se ti izbori mogu organizirati i provesti”, kazao je Stier.

‘HDZ-u treba rekonstrukcija’

Uz Stiera je stao i HDZ-ov saborski zastupnik te jedan od Plenkovićevih oponenata Miro Kovač.

“Imamo statut svoje stranke, on je jasan, treba ga poštivati i nepoštivanje statuta značilo bi raditi protiv interesa HDZ-a. To ne dolazi u obzir, nema tu nikakvih manipulacija, ne smije ih biti, čuli smo gospodina Bačića, koji govori razumno da se unutarstranački izbori moraju održati na proljeće. HDZ-u treba rekonstrukcija, trebamo se posložiti, to ću napraviti nakon unutarstranačkih izbora i nakon toga će presloženi HDZ pobijediti na izborima”, rekao je Kovač, prenosi N1.

“Nama su birači na europskim izborima i na predsjedničkim izborima jasno rekli da su nezadovoljni. Mi smo dvaput posrnuli, trebamo nešto promijeniti, ja sam o tome javno govorio, te će se promjene dogoditi nakon izbora u HDZ-u i nakon toga ćemo presloženi, rekonstruirani, obnovljeni imati potencijal za pobjedu na izborima za Hrvatski sabor. To je pravi put”, dodao je.

‘Ovo nisu avanturistički pothvati’

Kovač je kazao da je u kontaktu sa Stierom, ali i drugim stranačkim kolegama koje nije imenovao.

“Ovo nisu avanturistički pothvati, mi smo ozbiljni ljudi, želimo da HDZ bude čvrst, snažan, programatski jasan, da se zna što je HDZ. Ne možemo biti supermarket, moramo jasno poručiti svojim biračima da ćemo ih vratiti u svoje okrilje, s jasnim porukama i vrijednostima. Mi ćemo u tome uspjeti”, poručio je Kovač.

On smatra da je HDZ, umjesto u koaliciju s HNS-om nakon raskida s Mostom, trebao ići na izbore na kojima bi tada sigurno pobijedio.

