KOVAČ SPUSTIO PLENKOVIĆU: ‘Pozivanje na Tuđmana me podsjeća na čovjeka koji je u kasnim godinama života otkrio vjeru’

Kovaču je drago što je pao zagrebački GUP: ‘Drago mi je da su kolege u zagrebačkom HDZ-u tako postupili po pitanju GUP-a, da su se oslobodili i donijeli odluku razumnu za zagrebački HDZ’

Nakon što je jučer pao zagrebački GUP jer HDZ-ovi zastupnici u zagrebačkoj Gradskoj skupštini nisu podržali njegove izmjene i dopune, kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač u Saboru je izjavio kako mu je drago zbog toga, javlja N1.

“Drago mi je da su kolege u zagrebačkom HDZ-u tako postupili po pitanju GUP-a, da su se oslobodili i donijeli odluku razumnu za zagrebački HDZ koji mora imati snage iznjedriti ime kandidata za gradonačelnika na lokalnim izborima. Bandić je u Gradu Zagrebu partner s HDZ-om, HDZ je donio odluku da se u Zagrebu odbaci GUP, ja tu odluku poštujem i preporučio bih je da sam predsjednik stranke”, rekao je Kovač.

Misli da je bolje da se Plenković ne kandidira

Osvrnuo se i na današnju izjavu Andreja Plenkovića u kojoj je objašnjavao zašto je donosio odluke o koalicijama, te je rekao što zamjera svojim oponentima na unutarstranačkim izborima.

Na pitanje bi li raskinuo suradnju sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, odgovara: “Danas je puno tenzija, Plenković je u izjavi govorio o oponentima. Malo sam začuđen tim rječnikom, trebalo bi spustiti loptu na zemlju, mi smo kolege na unutarstranačkim izborima. Plenković se odlučio opet kandidarati, smatram da je bolje da se uopće ne kandidira s obzirom na stanje u HDZ-u u zadnjih godinu dana.

Nije u redu predbacivati da oponenti nisu konstruktivni, a to pozivanje na dr. Franju Tuđmana me podsjeća na čovjeka koji je u kasnim godinama života otkrio vjeru pa se sad na nju poziva. Možda je to grižnja savjesti, ja sam imao privilegije raditi u Tuđmanovom uredu, a Plenković je tada bio u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je aktivan kritičar Tuđmanove politike”, rekao je Miro Kovač.

Komentirao je Plenkovićevo obrazloženje kako je odluke o koalicijama donosio u ime političke stabilnosti. “Primijetio sam da je opet govorio ‘ja sam odlučio’, u tome je stvar i tako više neće biti u upravljanju HDZ-a. On je otpustio ministre, raskinuo koaliciju bez da je to itko znao i naknadno je išao legitmirati odluku. To više neće biti moguće u HDZ-u nakon izbora. On je 2017. godine nakon odluke o raskidu koalcije s Mostom, na svoju ruku, prekršio Statut i trebao skupiti hrabrosti i ići do kraja, te tražiti legitimitet na prijevremene parlamentarne izbore, uvjeren sam da bi HDZ glatko pobijedio”, kaže Miro Kovač.

