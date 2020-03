KOVAČ OTKRIO ŠTO NAJVIŠE ZAMJERA PLENKOVIĆU, A ANUŠIĆU PORUČIO: ‘Da sam na njegovom mjestu, zavukao bi se u mišju rupu’

‘Birači HDZ-a nezadovoljni su s aktualnim smjerom, načinom funkcioniranja stranke po principu ‘stranka to sam ja’ i ne žele Hrvatsku u kojoj se za svaku sitnicu treba neka veza po babi i stričevima’

Miro Kovač, jedan od kandidata za predsjednika HDZ-a, na N1 televiziji kazao je da je prije pet godina bio na čelu pobjedničkog stožera. Ti rezultati Kovača su uvjerili da svoj uspjeh može ponoviti. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić je za RTL kazao da rejting HDZ-a pada zbog Kovačeve alternative, dakle na račun prepucavanja suprotnog tima. Kovač nije ostao dužan Anušiću.

“Prije pet godina bio sam šef pobjedničkog stožera za izbore za predsjednika Republike. Tad smo pobijedili. Da smo izgubili, sakrio bih se u mišju rupu i ne bih puno komentirao. Anušić je vodio gubitnički stožer. Predsjednik tog pobjedničkog stožera prije pet godina bio je tadašnji šef stranke, a ovaj put je Plenković bio šef političkog, a Anušić organizacijskog stožera i sad su gubitnici. Da sam potučen u matičnoj županiji od Škore, sakrio bih se u mišju rupu”, rekao je Miro Kovač za N1.

Što Kovač konkretno Plenkoviću zamjera?

Kada je riječ o konkretnim zamjerkama sadašnjem šefu HDZ-a, Kovač kaže da su to svojevoljne odluke. On pak HDZ vidi kao stranku u kojoj su predsjednik i vodstvo u aktivnoj komunikaciji sa članstvom. Opisao je i kako on vidi tu stranku.

“Kad su se otpuštali ministri iz Mostove kvote, ta je odluka donesena svojevoljno. Isto je bilo s istanbulskom konvencijom. Predsjednik stranke je na svoju ruku odlučio, zaobišao je odluku predsjedništva stranke i najavio ratifikaciju (…) HDZ je stranka u normali. Stranka koja okuplja sve ljude koji su državotvorni, domoljubi, demokršćanske orijentacije, da mogu disati u stranci, da svoje želje i očekivanja mogu izraziti bez kompleksa i kad postoji komunikacija s ljudima u stranci, onda je HDZ pobjednički”, veli Kovač.

‘Razriješen sam s mjesta tajnika jer nisam ulizica’

Miro Kovač misli da HDZ trenutno ne pripada desnom centru jer je “otišao ulijevo”. Govori da je nakon raskida koalicije s Mostom bio za nove izbore, ali da mu nije bio za opciju da “HNS dobije obrazovanje”. Ivan Vrdoljak izjavio je da će HNS napustiti Vladu ako Kovač postane šef. Zato mu se Kovač zahvalio i rekao da je ta poruka “najbolja reklama Opciji za promjene”.

“Razriješen sam s mjesta međunarodnog tajnika zbog verbalnog delikta, jer nikad nisam bio ulizica, imam svoje mišljenje, i Tuđmanu sam govorio svoje mišljenje”, ističe Kovač.

Zašto su prema Kovačevu mišljenju birači HDZ-a nezadovoljni

Na pitanje o mogućnosti koaliranja na parlamentarnim izborima u slučaju pobjede Opcija za promjene, Kovač je ponovio da ne želi ulaziti u spekulacije jer sve ovisi o tome tko će osvojiti mjesta u Saboru. Oni će onda, bude li za time potrebe, ići u koaliciju sa “srodnim strankama”. Kovač je dao i svoje mišljenje o tome čime su birači HDZ-a nezadovoljni i što zamjeraju čelnicima stranke.

“Nezadovoljni su s aktualnim smjerom, načinom funkcioniranja stranke po principu ‘stranka to sam ja’ i ne žele Hrvatsku u kojoj se za svaku sitnicu treba neka veza po babi i stričevima”, komentirao je.

Kako kaže, on je spreman provesti reforme pa “makar izgubio izbore”. Osvrnuo se i na spaljivanje lutki istospolnog para s djetetom u Imotskom pa rekao: “Ako su maškare, onda su maškare, satira je satira, sviđalo se to nekom ili ne.”

