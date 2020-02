KOVAČ ‘OPLEO’ PO PLENKOVIĆU: ‘Spreman sam na sučeljavanje s njim. Ako više voli Bruxelles, može i tamo na francuskom ili na nekom drugom’

‘Moramo HDZ vratiti na pobjednički trag. HDZ mora biti pobjednička stranka, a ne gubitnička’

Još od izbora za predsjednika RH, priča se i o tome tko bi mogao biti novi predsjednik HDZ-a te hoće li stari sačuvati svoju šefovsku fotelju. Službeno su u utrku za šefa HDZ-a najavili trojac Miro Kovač kao glavni izazivač Andreja Plenkovića, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava kao drugi čovjek stranke te Davor Ivo Stier kao potpredsjednik. Čini se da ovi “momci” polako krenuli u kampanju jer službeno raspisivanje izbora održat će se tek 15. ožujka. Tijekom gostovanja na RTL-u, Miro Kovač je rekao da želi HDZ-u “vratiti okus i miris”.

“HDZ je u teškoj situaciji. Doživjeli smo neuspjeh na predsjedničkim izborima, prije toga na europskim izborima. HDZ ne može ovako dalje, model funckioniranja nije dobar, model ‘stranka, to sam ja’. To ćemo promijeniti, svi ćemo biti usklađeni. Moramo HDZ vratiti na pobjednički trag. HDZ mora biti pobjednička stranka, a ne gubitnička. Mora biti stranka s okusom, sad se pretvara u stranku bez okus i mirisa. Imam samo jednu misao, a to je da ćemo zajedno pobijediti, ja kao predsjednik, Penava kao zamjenik i Stier kao potpredsjednik, a bit će još kandidata u našem timu, uskoro ćemo ih prezentirati. Korak po korak”, kazao je za RTL.

Bez odgovora kako bi razriješio situaciju s Kujundžićem, ali želi HDZ-u ‘vratiti okus i miris’

“Svi u HDZ-u koji žele promjene, svi koji žele pomoći da HDZ postane stranka s okusom i mirisom. Sada je bez okusa i mirisa. S mnogima razgovaramo”, kazao je Kovač za RTL i to bez konkretnog odgovora na to tko će im se pridružiti i je li među njima Milijan Brkić.

Također, Kovač nije htio odgovoriti kako bi razriješio situaciju s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem da je od predsjednik HDZ-a i Vlade. Ono što je rekao jest da bi bio brži od Plenkovića. Kazao je da će naprije pobijediti na izborima pa da će se “sve vidjeti kada bude predsjednik”.

Krivi Plenkovića za Kolindin poraz

“Gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je nažalost izgubila ne samo zbog sebe, nego i Andreja Plenkovića koji je opteretio kampanju svojim istupima i nije uopće preuzeo odgovornost. Gospođa je rekla da se želi malo povući, odmoriti i posvetiti zaštiti životinja i boriti za prava žena, djece. To je ono što znam”, odgovorio je Kovač na pitanje hoće li Grabar-Kitarović biti dio njegova tima.

Tomislavu Karamarku je Kovač bio ministar vanjskih poslova, a budući da je Karamarko najavio kandidaturu na inutarstranačkim izborima, sada bi mu mogao biti suparnik. Na pitanje hoće li možda ipak surađivati, Kovač nije dao konkretan odgovor nego je rekao da je Karamarku umro otac i da o tome u ovom trenutku ne želi razgovarati.

O Škori kao mogućem partneru

Trojac spreman za izbore, Kovač-Penava-Stier su kao jasne neprijatelje definirali SDP i ljevicu pa se postavlja pitanje je li onda Miroslav Škoro mogući partner. Kazao je da sve vidi kao moguće partnere osim SDP-a te da smatraju da bi velika koalicija bila jako loša za demokraciju u Hrvatskoj.

“Neka SDP radi svoje, on je naš glavni suparnik na političkoj sceni. Predugo smo se bavili svojim biračima u domoljubnom, državotvornom biotopu hrvatske političke scene, išlo se u sukob s biračima koji pripadaju našoj opciji umjesto u natjecanje s SDP-om. Rezultat toga je oživljavanje SDP-a. Bio je klinički mrtav, mi smo ga, HDZ pod vodstvom Plenkovića ga je oživio. Idemo etapno, najprije na izbore unutar stranke, ja sam uvjeren u pobjedu, onda ćemo pustiti Vladu da odradi do kraja mandat i nakon parlamentarnih izbora koje želimo dobiti ćemo razgovarati o tome kako formirati Vladu”, kazao je Kovač.

Spreman za suočavanje s Plenkovićem

Kako je najavio, Kovač je spreman za sučeljavanje sa sadašnjim predsjednikom HDZ-a pa je kazao da se to “podrazumijeva” i da to “moraju ispoštovati prema svojim članovima”.

“Ako Plenković više voli Bruxelles, može i tamo. Može i na francuskom, engleskom, njemačkom… Na kojem god on jeziku želi”, komentirao je Kovač na RTL-u.