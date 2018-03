KOVAČ O SVOJOJ ULOZI NA FAMOZNOJ PRESICI O ISTANBULSKOJ: ‘Ostao sam dosljedan, tada sam govorio u ime Predsjedništva HDZ-a’

‘Zamolit ću da se uvaži glasovanje po savjesti kao što su kolege u Europskom parlamentu glasali’, kazao je Kovač.

Miro Kovač, međunarodni tajnik HDZ-a i član Predsjedništva koji je sinoć bio protiv usvajanja Istanbulske konvencije, Andrej Plenković bi rekao i buntovnik bez razloga, kazao je u RTL Direktu kako se kod njega ništa nije promijenilo od onda kada je 2014. stajao iza Margarete Mađerić koja je zazivala ratifikaciju Konvencije.

“Što se mene tiče ništa se nije promijenilo, ja sam ostao dosljedan. Ja nikada nisam pozivao na ratifkaciju. Tada sam govorio u ime Predsjedništva HDZ-a i govorio sam na Dan borbe protiv nasilja nad ženama i da moramo osuditi svaki oblik nasilja nad ženama i da se moramo sa njima solidarizirati.

“Ono što je važno da se kod mene nije ništa promijenilo. Oni ili one koji su govorili o tome javno njih treba pitati zašto su tako govorili, to je njihova stvar. To je pravo da tako govore. Ja tako govorio nisam niti tada ne govorim tako”, kazao je Kovač.



Ustvrdio je kako se i promijenila društvena klima. “Imamo koncentraciju koja se bavi tim stvarima. Prije 10 godina proširenje EU je nešto što je bilo nesporno, a danas nije tako. Danas imate veliki skepticizam kad je riječ o proširenju. Promjenila se društvena klima pa i kada je riječ o Konvenciji”, kazao je Kovač i odlučio objasniti što je to problematično u Istanbulskoj konvenciji.

“Radi se o tome da se nepotrebno uvodi riječ rod i da se nalaže prihvaćanje takve definicije. Kad vće imamo riječ spol koja se nalazi i u hrvatskom Ustavu, imamo i spol kada pričam o diskriminaciji na temelju spola, imamo i EU ugovor o funkcionraju u EU. Unosi se nejasnoća i naravno da dokument predstavlja mogućnost provođenja rodne teorije. Da nema rodne teorije ne bi bilo riječi o tome”, kazao je Kovač.

Kovač se izjasnio i hoće li u Saboru glasati protiv Istanbulske konvencije. “Zadovoljan sam što je HDZ kao najveća stranka u Hrvatskoj, koji ima u svome nazivu riječ demokratski napravio iskorak ovim dvjema raspravama na predsjedništvu HDZ-a. Ima nas koji se tome protivimo, ima kolega koji ne vide ništa sporno u svemu tome.

Smatram da je ovo iskorak za demokratičnost u HDZ-u i političku kulturu u RH. Bit će kolega koji će htjeti glasovati po savjesti. Zamolit ću da se uvaži glasovanje po savjesti kao što su kolege u Europskom parlamentu glasali”, kazao je Kovač.