Nalazi li se rat u Ukrajini pred prekretnicom i ako da, što će se dalje događati, komentirao je vojni analitičar Ante Kotromanović.

Kotromanović je rekao: "Ovo mi se čini da je razumna odluka vojnog vrha (Rusije) zbog niza okolnosti. Imali su jako puno poginulih u ovih sedam mjeseci, a Herson se jako teško može braniti. Rijeka Dnjepar je jako široka, porušeni su svi mostovi za kvalitetnu opskrbu postrojbi i ljudi na tom terenu. Nisu imali izbora."

"Ja mislim da je ovo politička kapitulacija Kremlja", objasnio je detalj koji je najbitniji u povlačenju ruskih trupa iz Hersona, "Željeli su sve uzeti, a sad bježe podvijena repa preko rijeke Dnjepar da bi spasili ono mrvicu što im sad ostaje do kraja."

'Putin je još nedodirljiv'

Na pitanje, znači li to da je ruska vojska 'na koljenima', kaže: "To je demotivirana vojska, bez jasnog cilja… Imaju jako puno problema u svojim postrojbama, loš sustav zapovijedanja, loš sustav opskrbe. Ljudi se ne žele tući za zemlju koja nije njihova", opisao je Kotromanović svoje viđenje stanja ruskih trupa u ovom trenutku.

Na pitanje, može li ruski predsjednik Vladimir Putin politički preživjeti gubitak Hersona, Kotromanović kaže: "Mislim da je on još uvijek nedodirljiv. Njegov biološki sat polako otkucava. On je već star, a pitanje je svih pitanja tko će doći nakon Putina, neki jastreb koji će poticati sukobe s EU i s cijelim svijetom", kazao je i istaknuo: "On se nije uopće jasno izjasnio oko povlačenja iz Hersona, sve je prebacio na ministra Šojgua. Mislim da je još nedodirlljiv."

Objasnio je da ruskim trupama povlačenje neće biti jednostavno: "Moraju prijeći široku rijeku. Ne znam niti jesu li prebacili sve civile koliko su govorili, mislim da su govorili nekih 100.000 civila na područje Krima ili u Rusiju. Ruske trupe će morati dobro koordinirati povlačenje, osigurati odstupnicu, provesti složen logistički plan. Konačno, Kako prebaciti 30.000 ljudi, a da svi prežive?"

'Ukrajinci će imati puno problema ako budu forsirali Dnjepar'

Na kraju je rekao što misli hoće li Ukrajinci s ovih novih pozicija, iz oslobođenog Hersona, nastaviti dalje s ofenzivom na tom mjestu, ili će otvoriti neki novi front negdje drugdje.

"Ukrajinci će imati puno problema ako budu forsirali Dnjepar. U vojsci je to jedan od najtežih oblika napada, desant na moru ili forsiranje rijeke", objasnio je. Stoga je sklon vjerovati da će Ukrajinci krenuti s daljnjim oslobađanjem s položaja na sjeveroistoku tog dijela bojišta u ovom ratu.