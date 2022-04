Bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL komentirao je navode da Putin u Ukrajini pod svaku cijenu želi pobjedu do 9. svibnja

'Druga faza je drugačija'

"U prvoj fazi rata su doživjeli neuspjeh. Ova druga faza rata je drugačija. Sa zabrinutošću gledam stanje na terenu i svakodnevno Rusi nagrizaju obranu i uzimaju potrebite pozicije za nastavak. Uzeli su više od 90 posto Luhanske oblasti, sada su se koncentrirali na Donbas", rekao je, dodajući da je bojišnica duga 300 kilometara, a da su Rusi nagomilali ogromne snage.

" Prvih nekoliko dana počelo sa snažnom zračnom potporom, imaju dnevno preko 300 naleta, raketiraju sve što stignu, topništvo gađa bliže ciljeve i to nije lako iscrpiti. Prostor je otvoren i tu vatru, silinu, teško je izdržati", rekao je, dodajući kako Ukrajinci manevriraju.

"Što bi rekao Vili Beroš, u idućih 15 dana će biti ključna faza i tu ćemo vidjeti što će se desiti. znat ćemo za 5-6 dana kakav će biti tempo napada. Tek sada će krenuti žešće, tek sada će navala snage koju su dovukli krenuti u opći napad na regiju Donbas i da će to pokušati dovršiti do 9. svibnja", kazao je Kotromanović.

'Gdje bi se probili? Do najbližih snaga je 300 km'

Za Mariuoplj, kaže da je , u usporedbi s Vukovarom pao relativno brzo

"Mariupolj kad kompariramo s Vukovarom 87 dana, ovo je relativno palo u kratkom periodu a imali su puno bolje naoružanje nego što su imale naše snage.", kaže a imaju li braniteji iz posljednjeg uporište Ukrajinaca, čeličane Azovstal, šanse za proboj, ne želi prognozirati jer ovisi o nizu faktora, ali kaže: "Gdje? Mogu probiti prvu liniju, ali do prvih snaga ukrajinske vojske ima 200-300 kilometara", zaključuje.

Nisam znao za inicijativu

Osvrnuo se i na zahtjev generala za pomilovanje Perkovića i Mustača.

"Ja nisam znao za to pismo, nisam znao za inicijativu i nisam ništa ni potpisao. Te ljude nikad u životu nisam vidio, to nije moj svijet. Imam svoje branitelje s kojima sam proveo dugo godina u ratu i takvih ima s problemima, ljudi su poslije rata napravili određene stvari kojima želim pomoći i kojima ću nastojati pomoći kroz institut pomilovanja", kazao je Kotromanović. "Ne znam što bih potpisao kad nisam to ni vidio", dodao je.

Komentirao je i podjele koje je pismo izazvalo i prepucava premijera i predsjednika.

'I mene su proglasili izdajnikom kad sam prešao u SDP'

"Nije lako vratiti postavke na staro, nije lako te branitelje pomiriti. Volio bih da svatko ima pravo na svoj stav, mišljenje, da ima pravo izreći što misli. Kad sam ušao u SDP bio sam proglašen izdajnikom i komunistom. Moramo cijeniti i poštivati drugo mišljenje bez obzira što se neću slagati s nekakvim stavom što su pojedini generali napravili s jedne ili druge strane, moramo poštivati njihove stavove. Zašto bi ih pribijali na stup srama? Meni je žao Gotovine koji je prošao silnu kalvariju, da ga se sada kao Isusa Krista razapinje jer je potpisao pismo, kako je fino objasnio, iz čina milosti. Moramo biti ljudi, prevazići podjele koje nas muče godinama i pustiti da svatko ima svoje mišljenje i stav. Na kraju, mi smo se branitelji borili za demokraciju, da ima pravo svatko reći sjesti za stol i reći što misli, a da ne dobije u glavu", kazao je Kotromanović.