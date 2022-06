Bivši ministar obrane, Ante Kotromanović gostovao je u RTL-u Danas s Andrijom Jarkom te komentirao posljednje ruske napade na Ukrajinske ciljeve, prijetnje ruskog predsjednika Vladmira Putina zapadnim zemljama kao i što Hrvatska može naučiti iz ovog sukoba.

'Zapadno oružje bit će sve veća prijetnja ruskoj vojsci'

Putin prijeti da neće birati mete ako Amerikanci pošalju novo oružje Ukrajincima, no Kotromanović se pita koga bi to mogao napasti. "Zapad se ne boji, pokazao je čvrstu nakanu, a to je da će znatno oboružati Ukrajinu, a u budućnosti može slati sve veće oružje koje će biti sve veća prijetnja ruskoj vojsci", navodi.

Nakon dugo vremena Rusija je opet napala Kijev, glavni grad Ukrajine. Gađali su krug tvornice u kojem su bili donirani tenkovi, a Kotromanović govori kako su gađali dva remontna zavoda u kojima je sposobnost remonta tenkova, topništva. "Ovo je bila dobra prilika za podsjetiti ukrajinsku vladu da je rat pred vratima", kaže.

'Nema oružja koje može odlučiti rat'

U ovih 100 dana Ukrajina je postala vojni poligon, no postoji li oružje koje nakon tolikog proteka vremena donosi prevagu?

Kotromanović kaže: "Vidjeli smo svu silu novih moćnih oružja, primjenu na terenu. Po meni nismo našli nijedno oružje koje može odlučiti rat. Kopnena vojska ako je organizirana, jaka, kada bi se povukli ukrajinski vojnici u naseljena mjesta, tamo su nastajali veliki problemi za rusku vojsku. Po meni će uvijek biti temelj tehnika, moderna tehnologija, ali usklađena s odlučnim i dobrim čovjekom".

'Hrvatska ima najmoćnije haubice, u tom smjeru treba razvijati vojsku'

Upitan što Hrvatska može naučiti iz ovog sukoba, Kotromanović navodi kako je ovo prava prilika da se razmišlja o novoj viziji oružanih snaga RH.

"Treba promijeniti strateške dokumente, vojnu doktrinu hrvatske vojske i zacrtati nove stvari koje će se nabavljati dalje. Ovo mora biti dobra naučena lekcija za nas, a to je nova upotreba topništva, pješaštva", ističe.

Dodaje i kako Hrvatska ima najmoćnije haubice nego se koriste u Ukrajini i u tom segmentu se, navodi, treba odvijati razvoj vojske: dronovi, proturaketno oružje..

"U moje vrijeme smo počeli s pričuvnim snagama, razvrstavanje, moramo imati aktivnu pričuvu da se mogu popunjavati postrojbe, pričuvne časnike i dočasnike. Privući ih, kako Amerikanci imaju pola plaće aktivnog vojnika za liječnike koji moraju dva do tri mjeseca provesti na različitim tipovima obuke", rekao je.

'Lavrov dolazi potvrditi svoj teren, a Vučiću vrijeme polako dolazi kraju'

Naposljetku, prokomentirao je i posjet ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Beogradu. Zadnje informacije kažu da su mu tri susjedne zemlje zabranile prelet preko njihovog zračnog prostora. Vučić je u strahu jer bi ga zbog tog posjeta i dvostruke igre EU mogla napokon kazniti.

"Ne znamo pravu svrhu dolaska Lavrova osim da potvrdi svoj teren. Vjerojatno je to njegova nakana. Srbima nije svejedno što će se desiti nakon dolaska Lavrova, hoće li EU reagirati. Vučiću koji je godinama sjedio na dvije stolice, vukao sve iz Zapada, Istoka, Kine, to vrijeme curi i polako dolazi kraju", zaključuje.

SItuaciju u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.